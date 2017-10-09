Заброшенная церковь

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:04

Anon K Просмотров: 559 Комментарии: 8 +6 Вчера, 22:35 by

Случилось все 24 сентября 2017 года. Тогда мы возвращались с моей любимой из города Пензы, где навещали её родных, назад в Тольятти. Наш путь пролегал по трассе М5. Надо сказать, что в Пензу мы ездили уже не первый раз, но может мы не столь пристально вглядывались в окружающий пейзаж, а может всегда были увлечены беседой, но до этого мы не замечали ничего интересного. Немного не доезжая Сызрани, если я правильно помню, близ указателя «Чирклей», или как то так, девушка заметила, что на пустыре слева стоит заброшенная церковь. Так как мы большие любители пощекотать себе нервы, я не задумываясь свернул к церкви.Долго проезд к ней нам искать не пришлось. Разрушенная церковь стояла посередине пустыря. Попасть внутрь труда не составляло. Вместо дверей торчали остатки кованных петель. Никаких остатков образов или чего-то подобного в ней уже не наблюдалось. Зато остались полуразрушенные ступеньки в колокольню. Подняться туда я не решился. Пол второго этажа сильно размыло то ли водой, то ли ветром, и нанесло целую кучу земли. Если добавить туда мой вес, была огромная вероятность, что все это просто обрушится, и меня накроет остатками той самой колокольни. Под самым куполом, на высоте примерно восемь метров, в центре, крепилась какая-то цепь с крючком, а вокруг этой цепи наматывала круги маленькая летучая мышь. Зрелище было впечатляющее.Пока моя любимая пыталась пробраться ближе к колокольне, испытывая удачу, я стоял и разглядывал купол, пытаясь найти хоть один фрагмент уцелевшей росписи. Именно тогда мое внимание и привлекла надпись. Насколько было видно, написана она была угольком, но что самое удивительное, настолько высоко, что сделать её можно было, только если залезть на достаточно высокую лестницу. Именно это меня тогда и заинтересовало. И я, пытаясь различить нечеткие буквы, начал неосознанно читать её вслух. Надпись гласила: «Клянусь ….» дальше было что- то английскими буквами: «de crate» или «de krates», и еще несколько слов в той же манере.Как только я дошел до последнего слова, читая его почти по буквам, так как его было сложно разобрать, я получил оглушительный подзатыльник от незаметно подошедшей сзади девушки, с безапелляционным комментарием: «Не читай!». Сразу после удара кусок гипса или чего-то в этом роде, с остатками этой надписи оторвался от стены и с грохотом рухнул нам под ноги. Это не на шутку нас напугало. Мы подумали, что церковь вот-вот обрушится, тут же сели в машину и помчались в сторону дома. Однако на этом все не закончилось…Как только мы приехали и разобрали вещи, мы, обсудив недавнее приключение, сели смотреть сериал и не заметили, как уснули. Разбудили меня странные скребущиеся звуки за окном. На время я тогда не посмотрел. Первая мысль, которая мне пришла в голову – что может скрестись на 8 этаже в пластиковое окно, близ которого нет деревьев, да так, что бы это было отчетливо слышно. Когда я одернул шторы, там ничего не оказалось.С тех пор прошло уже две с половиной недели. Я почти не сплю. Мне каждую ночь слышатся эти звуки. Неделю назад эти звуки стали раздаваться не только за окном, но и за дверью комнаты, в шкафу, и к ним добавился шепот. Шепот на непонятном мне языке, который преследует меня каждую ночь. С начала этой недели он стал значительно громче, и мне уже кажется, что я схожу с ума.Девушка ничего не замечает, не слышит и не видит. Она, наверное, уже тоже думает, что я не в себе. Сегодня ненавязчиво порекомендовала обратиться в больницу. Но я почти уверен, что мне это не поможет. Вчера к скрежету и шепоту добавились видения. Я отчетливо видел три черных пальца, которые пролезли между дверью и полом. Когда они втягивались обратно, скобля ламинат, то издавали тот самый звук, который я слышал. Просидев в интернете всю ночь, я не нашел никакой информации про эту разрушенную церковь или поселение, в котором она стояла. Лишь несколько статей таких же туристов, которые в нее заглядывали, без чего-либо мистического. Думаю, скоро все закончится.

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