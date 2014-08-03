Коммуналка

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:59

V.V.Pukin Просмотров: 1 244 Комментарии: 12 +28 Вчера, 09:59 by

Эта запутанная история с элементами хоррора тянется у моих хороших знакомых с мая нынешнего года. А началось всё с покупки комнаты в питерской коммуналке…Знакомые мои – родители вчерашней выпускницы-отличницы Виктории, Вики. И теперешней студентки первого курса Санкт-Петербургского госунивера. Для того, чтобы дочь сразу начала учёбу в привычных домашних условиях, а не мыкалась по студенческим общагам, заботливые предки раскошелились на собственные квадратные метры в центре северной столицы. На полноценную «однушку» денег не наскребли, к сожалению, но на просторную комнату в небольшой коммунальной квартире хватило. В старом доме, всего в паре шагов от станции метро «Площадь Восстания». И до места учёбы близко и большинство культурных питерских ценностей, так сказать, под рукой.Размер комнаты приличный – под 30 квадратов. Плюс подведён водопровод. Правда, без канализации (но это дело поправимое). И соседей трёх других комнат коммуналки не видно и не слышно. Полное спокойствие. Риэлторша сообщила, что у остальной площади вообще вроде как один хозяин.Да и с ценой, по счастливому стечению обстоятельств, повезло. Продавец торопился и сделал приличную скидку.После завершения всех юридических формальностей, хозяйственные родители, не теряя времени, приступили к ремонту жилища. Фронт работ предстоял немалый. Комната, хотя и была жилой до последнего времени, имела очень запущенный вид. К тому же, вскоре выяснилось, что затхлый запах, на который не обратили внимание при первичных осмотрах объекта покупки, никак не выветривается, хотя оба окна постоянно держали открытыми. Стоило только закрыть их, как застарелое амбре вновь окутывало комнату.До продажи здесь проживала старенькая бабушка, несколько лет назад схоронившая мужа, а в марте текущего года и сама почившая. Освободившуюся недвижимость продавал сын-наследник за ненадобностью. Так объяснила риэлторша. Самим покупателям поговорить и что-то разузнать поподробнее у собственника об истории коммуналки не удалось. Виделись они с этим неразговорчивым молодым мужчиной всего-то пару раз. Ну, не получилось и не получилось. Воодушевлённые удачной покупкой, мои знакомые взялись за ремонт.Первоначально надо было освободить жильё от старого барахла и вещей бабульки-покойницы, потому что сын на эту тему не заморачивался и оставил здесь всё, как было ещё при живой матери. Разве что драгоценности прибрал (если таковые были). А всё шмотьё, вплоть до тапочек и потёртой зубной щётки в стакане со вставной челюстью, так и стояло на своих местах.Дня за два муж с женой разгребли основной хлам, оставив только пару допотопных, но ещё крепких винтажных кресел 60-х годов, огромный двустворчатый платяной шкаф с мутноватым зеркалом на дверце и буфет.Оглядевшись в ставшей, казалось, вдвое более просторной комнате, поняли, что это ещё не всё. Периметр жилища имел неправильную форму. А именно: в дальнем углу обнаружился аппендикс в виде ниши шириной сантиметров 80 и глубиной метра два. Что-то вроде узкой и длинной кладовой. Да ещё с верхней самодельной антресолью на досках-тридцатках.Наталья, жена, забралась на стремянку и длинной рейкой с вбитым мужем Александром гвоздём стала подтягивать из недр тёмной антресоли старинное барахло, которое, похоже, пылилось там со времён Петра. Муж снизу принимал всё это в свои крепкие руки и складировал у входных дверей, чтобы вынести позже на помойку.…Съеденные молью валенки, закопчённый огромный казан с ручками, старинные настенные часы в деревянном корпусе со стеклом. И даже ведёрный латунный самовар под угли!..Разбирая антресольные завалы, шутили, дескать, зря переживали, что из-за своих уборочно-строительных работ и в Эрмитаж некогда сходить. Вот же – раритеты ничуть не хуже, чем в музее!..Но весёлый разговор супругов внезапно прервался истошным воплем жены. В следующее мгновение тело женщины обмякло и кулём повалилось вниз. Хорошо, Саша стоял рядом и успел подхватить на руки свою вторую половину. Хотя не удержал и вместе с обморочной Натальей рухнул на пол…Когда в результате усиленных манипуляций мужа Наталья пришла в чувство, то поведала невообразимое. Что в какой-то момент жердина с гвоздём зацепилась за что-то мягкое в тёмной глубине антресоли и застряла. Ни туда, ни сюда. Подумала было, что куча старой одежды спрессовалась. Но тут вдруг жердь из её рук будто кто-то дёрнул внутрь! Да с такой силой, что она выскользнула из рук. А в следующий миг из темноты на карачках выскочила старушонка с искажённым злобой морщинистым лицом!!! Наталья вскрикнула и потеряла сознание. Дальше ничего, конечно, не помнила…Изумлённый Саша взирал на супругу, как на ненормальную. Хотя раньше похожих игр разума за ней не наблюдалось за всё долгое время их законного совместного проживания. Чтобы проверить такую фантастическую версию и успокоить дрожащую от стресса супружницу, залез с фонариком на стремянку. Обшарил лучом света все укромные уголки длиннющей антресоли (благо там почти всё уже было освобождено от хлама), но ничего напоминающего странное живое существо, о котором с ужасом рассказывала Наталья, или даже просто кучу старого тряпья, не обнаружил.- Может, всё это тебе показалось? Нанюхалась исторической пыли, вот и померещилось невесть что!..- Ничего не померещилось!!! До сих пор перед глазами эта кошмарная злобная старуха! И я всё ещё ощущаю, как она выдёргивает палку из моих рук!..Судя по истерике и слезам жены, Александр понял, что та говорит на полном серьёзе. Замазав йодом ссадины от падения, супруги свернули строительные работы и уехали ночевать к родственникам на Васильевский остров. За ночь Наталья так и не смогла сомкнуть глаз, а утром, сославшись на отвратительное самочувствие, от продолжения уборки и ремонта отказалась. Александр отправился один в злополучную комнату.Прибыв на место, взялся за разбор старой половой доски. И вскоре в дальнем углу, как раз возле ниши с антресолью, под снятыми досками с отвращением обнаружил источник тяжёлого запаха, который витал в помещении с первого дня их появления. Это оказалась засохшая лужа какой-то мерзкой жидкости. Александр извёл вёдер десять воды и выбросил не одну тряпку, прежде чем отдраил въевшееся в цемент пятно.Но едва покончив с этим делом и присев перекурить, тут же подскочил снова. С потолка на него сначала закапала, а потом и вовсе струёй полилась вода. Соседи сверху топят!Мужик бегом поднялся на третий этаж и принялся колотить в обшарпанную дверь. На его набат створ открыла сумасшедшего вида тётка лет шестидесяти. Как позже оказалось, у неё, и в самом деле, были не все дома, в смысле, в голове. Но человеческую речь она пока понимала и спустилась за разгневанным Александром вниз, чтобы убедиться в том, что по тревоге поднята не зря.С опаской зайдя в комнату и оглядевшись, согласилась, что немного накосячила. Но тут же зло оговорилась:- Эту халупу не то что затопить, сжечь мало!..- С чего бы это?! – опешил Саня.- Да с того, что не будет здесь житья ни вам, ни вообще никому!И поведала следующее.Оказывается, прежняя хозяйка, бабуля, померла не просто так, а просидела мёртвая в своём кресле около месяца. Пока доносившаяся из-под двери в общий коридор вонь не вынудила соседей по лестничной площадке обратиться в полицию. Хозяин других комнат (им оказался мужик не славянской наружности) шум не поднимал, так как имел какие-то проблемы с документами и регистрацией, что ли, и не хотел якобы из-за того иметь никаких дел с полицейскими. Да и вообще здесь показывался редко. Так что бабушка жила последний год практически в полном одиночестве в четырёхкомнатной коммунальной квартире.Сын-наследыш про маманю тоже вспоминал не чаще раза в месяц. А тут и вовсе оказался в неподходящее время в турпоездке по Европам. Так что комнату с мёртвой бабкой вскрывали с полицией и свидетелями из соседей, в число которых попала и душевно нездоровая тётушка сверху.- Вон как раз в том углу и стояло кресло с трупом, - указала женщина на только что отмытое Сашкой место. - Она, видать, только пришла со двора, потому что сидела в шубе своей чёрной кроличьей и шапке зимней. Наверное, плохо стало. Присела в кресло и уже не поднялась…С тем соседка и удалилась восвояси, оставив неприятный осадок в душе мужика. Ну, да ладно, дело забытое. Сейчас надо быстрее с ремонтом начинать и заканчивать…Но на жену Наталью пересказанная новость оказала куда более сильное впечатление. Сперва хотела даже из храма батюшку пригласить, дабы обряд очищения комнаты провести. Но, встретив отчаянный протест мужа, ограничилась собственным проведением ритуала. Отыскала в интернете нужные молитвы, запаслась церковными свечами со святой водой и прошлась несколько раз, окропляя стены да пришёптывая, по всем углам. На том супруги и успокоились. А вскоре с ремонтом и новой обстановкой закончили.Повторюсь, дело было в мае. Я как раз находился в Питере, поэтому летопись всех событий получал из первых уст и в прямом эфире. В те дни ещё хотел положить этот случай на бумагу, но не до того летом, сами понимаете. Да и не особо верилось в фантасмагорию, пересказанную Натальей. Ладно бы, там поскрипывало себе привидение по углам, никого особо не беспокоя, как и положено. Но чтобы выдёргивать из рук человеческих инструмент, да ещё при этом скакать на четвереньках средь бела дня – это уже чересчур.Только, к моему удивлению, история имела продолжение. Правда, уже совсем недавно, в сентябре, когда в обустроенную комнату заселилась дочь знакомых, Вика. Ей, впечатлительной, как все молоденькие девицы, жутковатые обстоятельства, сопутствующие приобретению жилья, доводить не стали. К чему нервировать дитё, которому жить без родителей впервой в чужом городе, да ещё и учиться на «отлично» предстоит? Поэтому не сообщили ни про помершую и пролежавшую месяц в кресле бабку, ни про то, что матери привиделось в антресолях.И вот недели две назад родителей в Екатеринбурге поднял на ноги ночной звонок. Звонила хлюпающая от страха дочь:- Мамочка, ко мне в дверь из коридора кто-то уже полчаса стучит!..Дальше с её слов выходило, что непонятные негромкие стуки начались за полночь. В глазок ничего не видно, так как свет в коридоре она не включала. Темень кромешная. А в других комнатах точно никого нет. Уже не первый день никто не показывался. Один раз только неделю назад появлялся какой-то нерусский мужчина, пошуршал недолго в одной из закрытых комнат и отвалил. Выйти в коридор и проверить, кто барабанит в дверь, ей страшно…Пока Наталья успокаивала по телефону перепуганную насмерть дочь, Саша дозвонился до полицейского дежурного Питера. Сообщил адрес, нагнал жути и попросил как можно быстрее приехать.Дежурный наряд приехал уже под утро, но к тому времени стуки прекратились. Естественно, нарушителя спокойствия обнаружить не удалось. В остальных комнатах на требование открыть полиции не ответили. Никого нет дома.А вечером того же дня Вика опять поздним звонком переполошила родителей, сообщив, что в углу двора почти час неподвижно стоит странная фигура, вперившись взглядом в её окна. Какая-то низенькая бабушка в зимней одежде. Это почти при 20 градусов тепла на улице!Родители посоветовали задёрнуть шторы на окнах и не обращать внимания. Какой вред от безобидной старушки? А то что застыла на месте - с бабушками и не такое в их возрасте случается. Постоит, потом опомнится и уйдёт восвояси. Старушка – это не маньячила какой-нибудь.Наказали ещё дочери оставить включённым свет в коридоре на ночь. Мало ли, опять стуки повторятся… С тем и улеглись на боковую, так как время в Екатеринбурге было уже позднее.Но спокойно доспать до утра Наталье с Александром не удалось и в эту ночь. Часа через три их опять разбудил тревожный телефонный звонок дочери. Испуганным шёпотом Вика поведала, что в её дверь опять стучатся. А в глазок снова ничего не видно – тьма кромешная. Хотя она и включала свет в коридоре, перед тем как закрыться на ночь.В подтверждение своих слов поднесла трубку сотового к двери, и родители услышали негромкое, но явственное постукивание.Ну, что можно сделать родителям на таком расстоянии, чтобы помочь перепуганной дочери? Отец снова пытался дозвониться до дежурного. Но, дозвонившись в конце концов, услышал в ответ, что по пустякам полиция патрульных не гоняет.Провисев на трубке с Викой больше часа, наконец-то услышали обнадёживающую весть, что стук прекратился. Чуть успокоенные, но всё равно взволнованные не на шутку, вернулись в кровать, пытаясь понять, кто же вторую ночь подряд лишает сна их любимую дочурку, а заодно и их самих?..В общем, примерно так же прошла неделя. С перерывом на день-два странная бабуся в зимнем пальто или шубе (из окна вдалеке было не разобрать, а близко она не подходила) регулярно стояла во дворе, уставившись в Викино окно. А затем ночью начинались эти пугающие стуки в дверь из темноты коридора и затем звонки испуганной Вики родителям. Наталья с Александром невольно стали связывать происходящее с майскими загадочными событиями в купленной коммуналке. Но рассказывать о них дочери теперь тем более не решались.В конце концов, девчонка не выдержала и съехала к однокурснице на съёмную квартиру, оставив собственное, заботливо обустроенное родителями гнёздышко пустовать. Вот уже неделю живёт с подружкой.А Саня собирается в Питер на днях, чтобы на месте досконально во всём разобраться. То ли это реальный полтергейст, то ли злые происки врагов. Только каких – непонятно. Если бы кто-то хотел выжить новых хозяев с купленных квадратных метров с выгодой для себя, наверняка бы заранее как-то уведомил об этом. Но никто даже намёком на данную тему не заикался. И жильцы остальных комнат не показываются давненько.Дождусь результатов питерской поездки Саши. Если будет что-то интересное, обязательно расскажу.05.10.2017.

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