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Истории из жизни

Прощание

Эта мистическая история случилась со мной лично и, хотя прошло уже несколько лет — свежа в памяти...

Когда умер отец — мы приняли решение его кремировать (из-за сложностей и дороговизны обычного способа захоронения в нашем городе на тот момент). Это был первый случай в нашей семье, когда умершего сжигали.

После процедуры и поминок некоторое время мне было как-то не по себе: все представлялся этот специфический процесс в деталях — с начала и до конца с близким и родным человеком. Провожающие ведь его не видят, просто прощаются с усопшим в зале крематория: что, когда и как — неизвестно. Картины рисовались не очень приятные.

Тревога нарастала и отец начал часто сниться по ночам. Хоть кремация, по этическим мотивам, не обсуждалась при жизни, мне стало казаться, что мы поступили неправильно, и надо было приложить все усилия, чтобы похоронить традиционно. Стала даже совесть мучить...

И вот настал день, когда прах покойного в урне нужно было забирать из крематория для захоронения. По поверьям нельзя это делать родственнику, и я пригласила знакомого парня помочь.

Всё сделали довольно быстро и организованно: вместе съездили, забрали, он нес «груз» на кладбище. Там нас уже дожидалась моя мама. Парень закопал прах в землю, на «семейном» участке могилы, где уже покоились наши близкие. Мы поставили фото.

Затем отправились к нам домой, чтоб ещё раз помянуть, ну, и отблагодарить хорошего человека за помощь.

Я испытывала странное облегчение: будто была сброшена непосильная ноша или выполнен тягостный долг. В общем, «камень с души». И вот не успела я об этом подумать, как вдруг у меня зазвонил мобильный, одновременно запиликал телефон и у мамы. Парень шел между нами. На дисплее у меня отразился телефон мамы, я удивилась — это ты мне звонишь, зачем? Мама с тем же вопросом в глазах повернулась ко мне. Случайно вызов не мог быть нажат никоим образом, тем более нами обеими одновременно...

Волнуясь, я нажала «ответ» и прислушалась: из аппарата доносилось какое-то «громкое» молчание, прерываемое «космическими» звуками. У матери – точно также: далекий шум или потусторонний гул. Друг друга мы не слышали, хотя и «алёкали» в трубку. Через минуту телефоны отключились...

Взволнованные мы пришли домой и, поминая, обсуждали это событие. У меня было четкое осознание, что это с нами «говорил» отец: может быть, благодарил, что останки наконец-то преданы земле. Парень признался, что у него мороз по коже пробежал во время этого «разговора».

Такая вот мистическая история. Она повторилась на 40-й день — также был одновременный звонок мне и маме со «звучащей» тишиной, последнее прощание. Больше подобного не было. Совпадение? Вряд ли. Но с тех пор я сплю спокойно.

Автор: Вита Налимова.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 442Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Отец кремирование совесть звонок

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 20:23
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 953
Админы Вы хоть определите данного товарища в журналисты или как, а то начинаешь читать байки а тут один вброс со сторонних ресурсов - и с авторами никак пообщаться неполучиться и мнения их неузнать.

Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#2 написал: Arhip
Вчера, 22:21
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Публикаций: 9
Комментариев: 52
Согласен. Пусть и мои истории сюда постит. Потому как тут их не пропускают по разным причинам - либо я ссылку на самого себя не дал, либо наоборот - ссылку дал. В общем не понятно как-то админят. Зато его репосты спокойно пропускают. Так что думаю ссылки ему давать и пусть постит. Тут скорее всего ничего публиковать не буду.
Зарегистрирован: 29.08.2017
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