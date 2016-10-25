Не приходи ко мне, бабушка

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 16:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

asya_romanov21 Просмотров: 999 Комментарии: 16 +7 Вчера, 16:02 by

Данная история случилась со мной примерно полгода назад. Немного отойдя от истории, скажу, что в моей жизни был только один человек, который понимал и принимал меня такой, какая я есть, давал всегда дельные советы и оберегал от бед - моя горячо любимая бабушка, которой уже нет в живых, к сожалению... Не стало ее чуть более года назад, 17-го июня прошлого года, ровно за месяц до моего дня рождения, который я не стала праздновать по понятным причинам. Ни в прошлом году, ни в этом, и не знаю, когда смогу переступить через себя и дальше жить, и праздновать свой день...Теперь об истории. Заранее прошу прощения за многобукв.Примерно с полгода назад ко мне впервые после смерти пришла бабушка - во сне. Я до сих пор помню те эмоции, которые испытывала во сне, и когда проснулась - все было настолько реалистично, будто она снова была жива, рядом со мной, и могла поцеловать меня в макушку, как делала с моего рождения до последнего своего дня.В первый раз мне приснился довольно невинный сон - мы просто гуляли в парке с мамой и ждали бабушку, которая вот-вот должна была приехать, но почему-то опаздывала. Когда она все же пришла, она твердила про какую-то вещь и что она ей очень нужна, просила подождать ее и никуда не уходить, а еще лучше пойти с ней за этой вещью. Мы с мамой сильно удивились, но бабушку дождались. Она принесла что-то вроде кольца, которое передала мне и приказала оберегать его как зеницу ока. На том сон и закончился. Когда я проснулась - расплакалась, ведь все еще не могла смириться с утратой и сразу же рассказала маме про сон. Она насторожилась и спрашивала не звала ли бабушка с собой, уйти. По сути, ее слова я не могла трактовать как желание забрать кого-то из нас на тот свет, потому сон быстро забылся, а переживания по этому поводу улеглись на фоне домашних хлопот.Но через пару дней бабушка приснилась мне снова. Правда, на этот раз уже на даче, где я проводила много времени в отрочестве. Единственное, что дача была сильно видоизменена и почти разрушена. Бабушка рассказала мне, что дед очень болен и со дня на день может умереть. Я точно помню кислый запах больного человека, который стоял в комнате, куда меня провела бабушка. Я умом понимала, что это наша дача, но видела совсем чужой дом. В этот момент завыла собака, которой отродясь на даче не было, и я проснулась.На момент сна дедушки не было в живых уже 7 лет. Я списала сон на свои внутренние переживания и не обратила на него особого внимания, а зря... После этого сна бабушка стала приходить ко мне каждую ночь, причем не только во сне, а и наяву. Точнее, даже не она... Я, опять-таки сознанием, понимала, что это бабушка, но лицо ее видеть просто перестала - просто черная пустота, откуда исходил до боли знакомый голос. Я не на шутку труханула, когда посреди ночи проснулась от дикого холода (дело было уже теплой весной, кажется) и увидела "бабушку" стоящую подле моей кровати. Сил кричать не было, я оцепенела от страха и пыталась понять, снится ли мне это, вижу я это в реальности или просто брежу. Но "бабушка" присела на край кровати и стала рассказывать, как она напекла блинов и сварила мой любимый борщ - звала в гости. Настойчиво, хотя и ласково. Благо в этот момент отец проснулся выйти в санузел (время было примерно 3 часа ночи) и услышал, что в моей комнате кто-то разговаривает. Подумал, что я снова хожу во сне (со мной часто такое было в детстве - сомнамбулизм я унаследовала от дедушки по папе) и решил, что надо бы зайти проверить, как я. Потому что обычно я могла попытаться выйти в окно или пойти за ножом на кухню... ночью-то...Когда он зашел в мою комнату - увидел только меня, сидящую на кровати в жутком оцепенении, и совсем не спящую. "Бабушки", естественно, уже рядом не было. Отец кое-как успокоил меня, принес пустырника и уложил. Я сказала, что просто приснился кошмар, не хотела говорить правду - отец жуткий скептик и не верит во все мистическое.Утром я ходила сама не своя, уже даже не помнила, как уснула и проспала остаток ночи. Но в тот же день ситуация повторилась - бабушка пришла и снова звала на чай. Я уже серьезно испугалась и днем побежала к подруге домой рассказать о случившемся, и попросить совета у ее глубоко верующей бабушки, что делать.Она, бабушка, дала мне молитвенник, немного ладана и церковные свечи. Рассказала, как самостоятельно "почистить" комнату, но если уже не поможет - вызывать батюшку домой, для освящения. Вечером я сделала все, как мне рассказали, и заметила, что свеча тухла и коптилась каждый раз, как я проходила угол, где стояла кровать и я лежала головой в эту сторону.Ложиться спать было откровенно страшно, но выбора нет. Я прочла молитву на ночь и уснула. Во сне я снова увидела бабушку, точнее уже даже просто ее силуэт, которая была очень злой и говорила, что мне стоит быть вежливее к ней, раз я ее внучка. Сон будто длился вечность, утром я твердо решила ехать к одной знакомой ясновидящей, Ирине. Живет она в соседнем поселке, ехать туда часа 1.5, но оно того стоило... О том, что она не шарлатанка, я уже успела убедиться ранее, ведь поводов приехать к ней у меня было немало, и я всегда получала четкие ответы на вопросы, и все, что она говорила о прошлом, было правдой, а что предвещала - сбывалось. Потому выбор был очевиден. Приняла она меня без записи и, как ни странно, уже ждала меня около калитки, мол, знала, что я приеду. Я рассказала ей про ситуацию со снами и, не успев договорить, услышала следующее. Далее с ее слов."Не бабушка к тебе приходит, милая, а сущность какая-то темная, я еще у ворот ее видела за тобой. Во двор она ко мне не зашла, а так и поджидает тебя у калитки. Приняла она образ бабушки, так как нечисть питается нашими страхами и переживаниями. Она сразу учуяла твою слабую сторону - скорбь о бабушке и приняла ее образ, чтобы "втереться в доверие" и питаться твоей жизненной силой. Тебе срочно надо избавляться от этого, иначе быть беде. Я расскажу, что и как сделать, и ты можешь побороть "это" сама, ты же знаешь... "Тут сделаю маленькое отступление. Еще с детства я начала замечать за собой странные вещи - я видела вещие сны, могла получать информацию от усопших, которую никто не мог знать, так как людей я этих лично не знала, я могла гадать на картах (в детстве все девочки баловались этим, но только мои "гадания" каким-то образом сбывались, за что меня прозвали ведьмой и мой круг общения резко уменьшился, ведь не всегда гадания были "радужными"). Так что Ирина знала, что у меня есть способности какие-то и потихоньку учила меня "жить" с этим... Хотя стоит сказать, что не она одна мне говорила о моем "даре" - я была до нее у еще нескольких гадалок и ясновидящих, и некоторые даже не хотели принимать меня, аргументируя тем, что "ты и сама все знаешь и можешь, а учить конкурентку я не буду". Только Ирина не отвернулась от меня и стала помогать...В тот день я вернулась домой с четкими указаниями, какой обряд провести и... боялась, что не проснусь больше. Ведь эта сущность стала душить меня во сне, и даже молитвы не особо помогали. Я одновременно слышала крики, вой, плач, грохот и дикий смех, который никто из моих домашних более не слышал в ту ночь. Я не знаю, как дожила до утра - я не переставала молиться... И только с первыми петухами эта тварь перестала метаться по моей комнате, на прощание пообещав вернуться. В страхе я жила еще около месяца, но после того, как навестила могилку бабушки и попросила ее хоть как-то мне помочь - сны о ней, или той сущности, и ночные "карусели" прекратились и не беспокоят меня по сей день.Вот такая история приключилась со мной. Что это была за тварь и почему ее выбор пал именно на меня - непонятно до сих пор. Одно я знаю точно - нечисть "жрет" нас изнутри, играя на наших эмоциях. И хотя теперь я знаю, как с этим "бороться" , безопаснее я себя не чувствую, ведь всю жизнь я сталкиваюсь с мистикой и это не прекратится до конца моих дней, если этот "дар", и правда, был дан мне при рождении. Так что Бог знает, какие еще истории приключатся со мной в будущем... Если вам будет интересно - я напишу, с чего все началось и какие жизненные ситуации заставили меня понять, что я не такая, как и все, и принять для себя свою судьбу. Спасибо за внимание, уважаемые 4-сторовцы!

Ключевые слова: Бабушка смерть нечто страх авторская история

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