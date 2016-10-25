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Истории из жизни

Не приходи ко мне, бабушка

Данная история случилась со мной примерно полгода назад. Немного отойдя от истории, скажу, что в моей жизни был только один человек, который понимал и принимал меня такой, какая я есть, давал всегда дельные советы и оберегал от бед - моя горячо любимая бабушка, которой уже нет в живых, к сожалению... Не стало ее чуть более года назад, 17-го июня прошлого года, ровно за месяц до моего дня рождения, который я не стала праздновать по понятным причинам. Ни в прошлом году, ни в этом, и не знаю, когда смогу переступить через себя и дальше жить, и праздновать свой день...
Теперь об истории. Заранее прошу прощения за многобукв.
Примерно с полгода назад ко мне впервые после смерти пришла бабушка - во сне. Я до сих пор помню те эмоции, которые испытывала во сне, и когда проснулась - все было настолько реалистично, будто она снова была жива, рядом со мной, и могла поцеловать меня в макушку, как делала с моего рождения до последнего своего дня.
В первый раз мне приснился довольно невинный сон - мы просто гуляли в парке с мамой и ждали бабушку, которая вот-вот должна была приехать, но почему-то опаздывала. Когда она все же пришла, она твердила про какую-то вещь и что она ей очень нужна, просила подождать ее и никуда не уходить, а еще лучше пойти с ней за этой вещью. Мы с мамой сильно удивились, но бабушку дождались. Она принесла что-то вроде кольца, которое передала мне и приказала оберегать его как зеницу ока. На том сон и закончился. Когда я проснулась - расплакалась, ведь все еще не могла смириться с утратой и сразу же рассказала маме про сон. Она насторожилась и спрашивала не звала ли бабушка с собой, уйти. По сути, ее слова я не могла трактовать как желание забрать кого-то из нас на тот свет, потому сон быстро забылся, а переживания по этому поводу улеглись на фоне домашних хлопот.
Но через пару дней бабушка приснилась мне снова. Правда, на этот раз уже на даче, где я проводила много времени в отрочестве. Единственное, что дача была сильно видоизменена и почти разрушена. Бабушка рассказала мне, что дед очень болен и со дня на день может умереть. Я точно помню кислый запах больного человека, который стоял в комнате, куда меня провела бабушка. Я умом понимала, что это наша дача, но видела совсем чужой дом. В этот момент завыла собака, которой отродясь на даче не было, и я проснулась.
На момент сна дедушки не было в живых уже 7 лет. Я списала сон на свои внутренние переживания и не обратила на него особого внимания, а зря... После этого сна бабушка стала приходить ко мне каждую ночь, причем не только во сне, а и наяву. Точнее, даже не она... Я, опять-таки сознанием, понимала, что это бабушка, но лицо ее видеть просто перестала - просто черная пустота, откуда исходил до боли знакомый голос. Я не на шутку труханула, когда посреди ночи проснулась от дикого холода (дело было уже теплой весной, кажется) и увидела "бабушку" стоящую подле моей кровати. Сил кричать не было, я оцепенела от страха и пыталась понять, снится ли мне это, вижу я это в реальности или просто брежу. Но "бабушка" присела на край кровати и стала рассказывать, как она напекла блинов и сварила мой любимый борщ - звала в гости. Настойчиво, хотя и ласково. Благо в этот момент отец проснулся выйти в санузел (время было примерно 3 часа ночи) и услышал, что в моей комнате кто-то разговаривает. Подумал, что я снова хожу во сне (со мной часто такое было в детстве - сомнамбулизм я унаследовала от дедушки по папе) и решил, что надо бы зайти проверить, как я. Потому что обычно я могла попытаться выйти в окно или пойти за ножом на кухню... ночью-то...
Когда он зашел в мою комнату - увидел только меня, сидящую на кровати в жутком оцепенении, и совсем не спящую. "Бабушки", естественно, уже рядом не было. Отец кое-как успокоил меня, принес пустырника и уложил. Я сказала, что просто приснился кошмар, не хотела говорить правду - отец жуткий скептик и не верит во все мистическое.
Утром я ходила сама не своя, уже даже не помнила, как уснула и проспала остаток ночи. Но в тот же день ситуация повторилась - бабушка пришла и снова звала на чай. Я уже серьезно испугалась и днем побежала к подруге домой рассказать о случившемся, и попросить совета у ее глубоко верующей бабушки, что делать.
Она, бабушка, дала мне молитвенник, немного ладана и церковные свечи. Рассказала, как самостоятельно "почистить" комнату, но если уже не поможет - вызывать батюшку домой, для освящения. Вечером я сделала все, как мне рассказали, и заметила, что свеча тухла и коптилась каждый раз, как я проходила угол, где стояла кровать и я лежала головой в эту сторону.
Ложиться спать было откровенно страшно, но выбора нет. Я прочла молитву на ночь и уснула. Во сне я снова увидела бабушку, точнее уже даже просто ее силуэт, которая была очень злой и говорила, что мне стоит быть вежливее к ней, раз я ее внучка. Сон будто длился вечность, утром я твердо решила ехать к одной знакомой ясновидящей, Ирине. Живет она в соседнем поселке, ехать туда часа 1.5, но оно того стоило... О том, что она не шарлатанка, я уже успела убедиться ранее, ведь поводов приехать к ней у меня было немало, и я всегда получала четкие ответы на вопросы, и все, что она говорила о прошлом, было правдой, а что предвещала - сбывалось. Потому выбор был очевиден. Приняла она меня без записи и, как ни странно, уже ждала меня около калитки, мол, знала, что я приеду. Я рассказала ей про ситуацию со снами и, не успев договорить, услышала следующее. Далее с ее слов.

"Не бабушка к тебе приходит, милая, а сущность какая-то темная, я еще у ворот ее видела за тобой. Во двор она ко мне не зашла, а так и поджидает тебя у калитки. Приняла она образ бабушки, так как нечисть питается нашими страхами и переживаниями. Она сразу учуяла твою слабую сторону - скорбь о бабушке и приняла ее образ, чтобы "втереться в доверие" и питаться твоей жизненной силой. Тебе срочно надо избавляться от этого, иначе быть беде. Я расскажу, что и как сделать, и ты можешь побороть "это" сама, ты же знаешь... "

Тут сделаю маленькое отступление. Еще с детства я начала замечать за собой странные вещи - я видела вещие сны, могла получать информацию от усопших, которую никто не мог знать, так как людей я этих лично не знала, я могла гадать на картах (в детстве все девочки баловались этим, но только мои "гадания" каким-то образом сбывались, за что меня прозвали ведьмой и мой круг общения резко уменьшился, ведь не всегда гадания были "радужными"). Так что Ирина знала, что у меня есть способности какие-то и потихоньку учила меня "жить" с этим... Хотя стоит сказать, что не она одна мне говорила о моем "даре" - я была до нее у еще нескольких гадалок и ясновидящих, и некоторые даже не хотели принимать меня, аргументируя тем, что "ты и сама все знаешь и можешь, а учить конкурентку я не буду". Только Ирина не отвернулась от меня и стала помогать...

В тот день я вернулась домой с четкими указаниями, какой обряд провести и... боялась, что не проснусь больше. Ведь эта сущность стала душить меня во сне, и даже молитвы не особо помогали. Я одновременно слышала крики, вой, плач, грохот и дикий смех, который никто из моих домашних более не слышал в ту ночь. Я не знаю, как дожила до утра - я не переставала молиться... И только с первыми петухами эта тварь перестала метаться по моей комнате, на прощание пообещав вернуться. В страхе я жила еще около месяца, но после того, как навестила могилку бабушки и попросила ее хоть как-то мне помочь - сны о ней, или той сущности, и ночные "карусели" прекратились и не беспокоят меня по сей день.

Вот такая история приключилась со мной. Что это была за тварь и почему ее выбор пал именно на меня - непонятно до сих пор. Одно я знаю точно - нечисть "жрет" нас изнутри, играя на наших эмоциях. И хотя теперь я знаю, как с этим "бороться" , безопаснее я себя не чувствую, ведь всю жизнь я сталкиваюсь с мистикой и это не прекратится до конца моих дней, если этот "дар", и правда, был дан мне при рождении. Так что Бог знает, какие еще истории приключатся со мной в будущем... Если вам будет интересно - я напишу, с чего все началось и какие жизненные ситуации заставили меня понять, что я не такая, как и все, и принять для себя свою судьбу. Спасибо за внимание, уважаемые 4-сторовцы!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 16:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:02 by asya_romanov21Просмотров: 999Комментарии: 16
+7

Ключевые слова: Бабушка смерть нечто страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Karl Georglin
Вчера, 16:39
-8
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 255
о б*же, как же без бормотания, попов и странных ритуалов. Спорим что на камеру твоя свеча горела бы ровно, как Дрезден?
Автор, ты знаешь Эрнесту? Здесь на сайте. Так вот, не старайся, все равно лучше не напишешь. А главное что Эрнеста не верит в чепуху, которую писали-переписывали две тыщи лет, или сколько лет этому раввину?
Пиши, конечно, лучше чем идиотские копипасты "сделанного". Но если с попами и мантрами Яхве, то от меня(я вялый дед, вообще-то) будешь получать минус. Сколько тебе лет?
Зарегистрирован: 25.10.2016
#2 написал: Гюльнара
Вчера, 16:40
+3
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 117
Удивительно, Ася, что Вы предприняли столько всяких действий, но не сделали очевидного - не поставили свечку и не помолились за упокой души бабушки, не рассказали о своих видениях родным, не подали милостыньку - всего того, что обычно делают, если во сне снятся умершие родственники. Еще, говорят, их ругать надо - мол, вы умерли, идите к себе, желательно матом. Но для этого во сне надо осознать, что ты спишь и это тебе снится.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#3 написал: Karl Georglin
Вчера, 16:44
-5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 255
Цитата: Гюльнара
но не сделали очевидного - не поставили свечку и не помолились за упокой души бабушки, не рассказали о своих видениях родным, не подали милостыньку

Странно что она не покрутилась вокруг прод. оси 15 раз, не кувыркнулась, не пропела гимн СССР и не пнула соседскую собаку. Ведь это точно так же помогло бы как твои милостыньки и свечи. А как делают у вас в исламе? Взорв Подают милостыню здоровым мужикам, или крепким бабам, которые работают возле мечетей просящими?
Зарегистрирован: 25.10.2016
#4 написал: Гюльнара
Вчера, 16:52
+7
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 117
Злой Вы, Karl Georglin. Я не мусульманка, замужем за русским и приняла веру мужа.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#5 написал: Karl Georglin
Вчера, 16:54
-4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 255
Цитата: Гюльнара
приняла веру мужа.

Жаль(
А вы бы какая была, будь вы таким невыносимым дедом-Желчевиком? Мне подыхать пора, вот и плохое настроение(
Зарегистрирован: 25.10.2016
#6 написал: Lynx
Вчера, 17:05
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2595|0)
Публикаций: 262
Комментариев: 1 578
Цитата: Karl Georglin
Цитата: Гюльнара
приняла веру мужа.

Жаль(
А вы бы какая была, будь вы таким невыносимым дедом-Желчевиком? Мне подыхать пора, вот и плохое настроение(


Заканчивал бы ты пороть горячку. Одно и то же везде, от однообразия "поповщины" в словах уже хочется блевать. Это или старческий маразм, или невоспитанность, или отсутствие лексикона, когда хочется поговорить, но не знаешь, как грамотно составить речь, потому лучше полить окружающих говном, дабы хоть как-то привлечь к себе внимание.
На тролля не похож сетевого, те хоть речь грамотнее толкают. Это не в историях помойка, а в комментах, где завелся один навозный жук и смердит везде, где только может.

P.S. А потом комменты минусит, потому что не знает, что сказать в ответ) Я была права - очень бедный словарный запас
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#7 написал: Vedmovochka
Вчера, 19:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1084|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 375
Перестала вникать в историю после: "побороть "это" сама". Прям каждый второй экстрасенс. Не,ну может оно и так,конечно. Но ... 453
Зарегистрирован: 26.08.2015
  
#8 написал: Волжская О.В.
Вчера, 20:00
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (241|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 290
Цитата: Karl Georglin
о б*же, как же без бормотания, попов и странных ритуалов. Спорим что на камеру твоя свеча горела бы ровно, как Дрезден?
Автор, ты знаешь Эрнесту? Здесь на сайте. Так вот, не старайся, все равно лучше не напишешь. А главное что Эрнеста не верит в чепуху, которую писали-переписывали две тыщи лет, или сколько лет этому раввину?
Пиши, конечно, лучше чем идиотские копипасты "сделанного". Но если с попами и мантрами Яхве, то от меня(я вялый дед, вообще-то) будешь получать минус. Сколько тебе лет?

При чем здесь Эрнеста? У неё свой слог а у автора данной истории свой. Кто то лучше чем Эрнеста а кто то хуже. Это что эталон что ли? Никак люди эти не похожи и не хотят быть похожими.
Немного уважения. История сыровата,но по своему не плохая.
Плюс
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#9 написал: Karl Georglin
Вчера, 20:19
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 255
Цитата: Волжская О.В.
Цитата: Karl Georglin
о б*же, как же без бормотания, попов и странных ритуалов. Спорим что на камеру твоя свеча горела бы ровно, как Дрезден?
Автор, ты знаешь Эрнесту? Здесь на сайте. Так вот, не старайся, все равно лучше не напишешь. А главное что Эрнеста не верит в чепуху, которую писали-переписывали две тыщи лет, или сколько лет этому раввину?
Пиши, конечно, лучше чем идиотские копипасты "сделанного". Но если с попами и мантрами Яхве, то от меня(я вялый дед, вообще-то) будешь получать минус. Сколько тебе лет?

При чем здесь Эрнеста? У неё свой слог а у автора данной истории свой. Кто то лучше чем Эрнеста а кто то хуже. Это что эталон что ли? Никак люди эти не похожи и не хотят быть похожими.
Немного уважения. История сыровата,но по своему не плохая.
Плюс

При магических способностях. Автор ведь сказал что с ней тоже много мистики случается? А слог что? Автор хорошо пишет, читается норм., но я просто ненавижу попов, а она сюда впихнула эту мерзость(
Зарегистрирован: 25.10.2016
#10 написал: Волжская О.В.
Вчера, 20:31
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (241|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 290
Цитата: Karl Georglin
Цитата: Волжская О.В.
Цитата: Karl Georglin
о б*же, как же без бормотания, попов и странных ритуалов. Спорим что на камеру твоя свеча горела бы ровно, как Дрезден?
Автор, ты знаешь Эрнесту? Здесь на сайте. Так вот, не старайся, все равно лучше не напишешь. А главное что Эрнеста не верит в чепуху, которую писали-переписывали две тыщи лет, или сколько лет этому раввину?
Пиши, конечно, лучше чем идиотские копипасты "сделанного". Но если с попами и мантрами Яхве, то от меня(я вялый дед, вообще-то) будешь получать минус. Сколько тебе лет?

При чем здесь Эрнеста? У неё свой слог а у автора данной истории свой. Кто то лучше чем Эрнеста а кто то хуже. Это что эталон что ли? Никак люди эти не похожи и не хотят быть похожими.
Немного уважения. История сыровата,но по своему не плохая.
Плюс

При магических способностях. Автор ведь сказал что с ней тоже много мистики случается? А слог что? Автор хорошо пишет, читается норм., но я просто ненавижу попов, а она сюда впихнула эту мерзость(

Будьте немного терпимее.
Я например давно уже не вижу хороших историй,тех которые действительно цепляют.
Милосерднее пожалуйста,не забывайте,что по статистике на нашем сайте пишут 70% дети и подростки.)))
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#11 написал: Калина74
Вчера, 20:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (135|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 444
Просто пишите покороче и поменьше про себя, разве что будет что-то действительно интересное и похожее на правду. Успехов вам в творчестве. Плюс, однако, ставлю - за почин и старание
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#12 написал: Karl Georglin
Вчера, 20:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 255
Цитата: Волжская О.В.
Будьте немного терпимее.
Я например давно уже не вижу хороших историй,тех которые действительно цепляют.
Милосерднее пожалуйста,не забывайте,что по статистике на нашем сайте пишут 70% дети и подростки.)))

Вы правы, как нарисовался "сделанный", так еще омерзительней посыпались опусы(( Даже "в.в. п*кин" заходил и выложил очередную баечку, и зохавал плюсиков. Насчет детей - я им делаю услугу, борясь с попами. Видели админову историю о черной собаке? Никогда бы не думал что такое возможно - опустить так всех пользователей((
Короче хуже уже не будет, наверное.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#13 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 58
Комментариев: 463
Пожалуйста напишите, с чего всё началось и какие жизненные ситуации заставили Вас понять, что Вы не такая, как все.
История хорошая,понравилась и верю Вам! Жду новых историй! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#14 написал: asya_romanov21
Вчера, 22:12
+5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Сделано_в_СССР
Пожалуйста напишите, с чего всё началось и какие жизненные ситуации заставили Вас понять, что Вы не такая, как все.
История хорошая,понравилась и верю Вам! Жду новых историй! +++

Спасибо за внимание и отсутствие критики. Я писала первый раз, и понимала на что иду, но не ожидала такого негатива, ведь история из моей жизни, и есть есть что рассказать. Но, как говорится, на вкус и цвет карандаши разные. Спасибо Вам за положительный отзыв, я надеюсь найти свою публику и буду писать еще. Хейтеров хватает везде, а снисходительных читателей мало..

Цитата: Калина74
Просто пишите покороче и поменьше про себя, разве что будет что-то действительно интересное и похожее на правду. Успехов вам в творчестве. Плюс, однако, ставлю - за почин и старание

Спасибо за внимание и понимание )

Цитата: Karl Georglin
о б*же, как же без бормотания, попов и странных ритуалов. Спорим что на камеру твоя свеча горела бы ровно, как Дрезден?
Автор, ты знаешь Эрнесту? Здесь на сайте. Так вот, не старайся, все равно лучше не напишешь. А главное что Эрнеста не верит в чепуху, которую писали-переписывали две тыщи лет, или сколько лет этому раввину?
Пиши, конечно, лучше чем идиотские копипасты "сделанного". Но если с попами и мантрами Яхве, то от меня(я вялый дед, вообще-то) будешь получать минус. Сколько тебе лет?

Я не хочу отвечать грубостью на грубость, тем более человеку старше меня. У каждого свое мнение и он вправе еще выражать. Я читала тут заметки и более непонятные и неправдоподобные, но не смела оскорблять других людей. Ведь каждый может пережить что-то странное,пугающее или ужасное в своей жизни - мы никто, что бы судить правда это или ложь и стоит ли это оскорблений в адрес автора. Вам спасибо за критику и всего наилучшего!

Цитата: Волжская О.В.
Цитата: Karl Georglin
Цитата: Волжская О.В.
Цитата: Karl Georglin
о б*же, как же без бормотания, попов и странных ритуалов. Спорим что на камеру твоя свеча горела бы ровно, как Дрезден?
Автор, ты знаешь Эрнесту? Здесь на сайте. Так вот, не старайся, все равно лучше не напишешь. А главное что Эрнеста не верит в чепуху, которую писали-переписывали две тыщи лет, или сколько лет этому раввину?
Пиши, конечно, лучше чем идиотские копипасты "сделанного". Но если с попами и мантрами Яхве, то от меня(я вялый дед, вообще-то) будешь получать минус. Сколько тебе лет?

При чем здесь Эрнеста? У неё свой слог а у автора данной истории свой. Кто то лучше чем Эрнеста а кто то хуже. Это что эталон что ли? Никак люди эти не похожи и не хотят быть похожими.
Немного уважения. История сыровата,но по своему не плохая.
Плюс

При магических способностях. Автор ведь сказал что с ней тоже много мистики случается? А слог что? Автор хорошо пишет, читается норм., но я просто ненавижу попов, а она сюда впихнула эту мерзость(

Будьте немного терпимее.
Я например давно уже не вижу хороших историй,тех которые действительно цепляют.
Милосерднее пожалуйста,не забывайте,что по статистике на нашем сайте пишут 70% дети и подростки.)))

Спасибо за снисходительность , уважаемый читатель , я уважаю мнение каждого!
Зарегистрирован: 28.09.2017
#15 написал: LudaM
Сегодня, 00:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 313
История чем то напоминает мою: умерла бабушка, снилась, я очень боялась просто до безрассудства как боялась засыпать, такие сны никому не пожелаю. Мама устала от моих походов по ночам на тему" мне очень страшно" и сказала: приедем в деревню - скажи бабушке, чтоб не приходила к тебе Я так и сделала, даже не заходя на кладбище, а идя мимо , я произнесла: баб, не приходи ко мне больше. Снится сон - со всеми разговаривает, от меня отвернулась и все. После этого лет 7 не снилась. Наяву никто не приходил, возле кровати не стоял ))) Что-то в этой истории зацепило , что-то явно приукрашено а в целом хорошо
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#16 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 01:31
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1687|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 195
Цитата: Karl Georglin
Цитата: Волжская О.В.
Будьте немного терпимее.
Я например давно уже не вижу хороших историй,тех которые действительно цепляют.
Милосерднее пожалуйста,не забывайте,что по статистике на нашем сайте пишут 70% дети и подростки.)))

Вы правы, как нарисовался "сделанный", так еще омерзительней посыпались опусы(( Даже "в.в. п*кин" заходил и выложил очередную баечку, и зохавал плюсиков. Насчет детей - я им делаю услугу, борясь с попами. Видели админову историю о черной собаке? Никогда бы не думал что такое возможно - опустить так всех пользователей((
Короче хуже уже не будет, наверное.

Задолбали псевдо-открыватели глаз, на подстроенную под свою выгоду псевдо- правду, лживые ворчуны. Вечно ябидничающие, стукачи, по чьей милости, с чьей подачи, улетают безвозвратно в вечные баны лучшие комментаторы и авторы сайта. Достучался в моей истории до того, что отправил в бан Бенедикцию, мою подругу, прекрасного умного человека,
Напомню, что больше всех визжал про опускание пользователей,- автором чёрной собаки, тот, кто такой ушлый, что по дружбе с автором той же собаки, смог вернуться из Вечного бана. При этом забыв предупредить, что вечный бан неписан ему одному. Оттаскивая пользователей, от поддержки мутного типа, я в вечном предупрежднии. Его уже не снимают, но для меня вечный бан, в отличии от Ворчуна, будет вечным, как у Бенедикции. И не надо мне Карлуша проповедовать;"Как поругаться с Ликаном,"- я с ним в отличие от Ворчуна, ни разу не дружу.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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