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Истории из жизни / Сны

"Люблю я ее. Люблю!"

Эта история протянулась ниточкой из прошлого моей семьи. Узнала я о ней совсем недавно, когда летала на выходные домой.

Семь лет назад умерла моя прабабушка. Обстоятельств смерти я не знаю, но почти перед кончиной она пошла покупать моей маме подарок на день рождения (у мамы день рождения 1-го сентября). Не дошла, упала и очень уж больно ушиблась.
Долго прабабушка лежала, не вставала, но через месяц пошла на поправку. Начала ходить, готовить даже на кухне, повеселела. Все мы уже успокоились, ведь обычно пожилые люди тяжело переносят падения и всякие другие болезни.

Но... Она умерла. Быстро и неожиданно для нас. Ушла внезапно, мы не ожидали.
Я до сих пор помню похороны в мельчайших подробностях, как мы сидели со свечками, как другие бабульки одевали мою прабабушку, как она лежала с открытыми глазами, а женщины прикрывали ей глаза и приговаривали: "Ну, что ты, Катюша, не подглядывай".
Однако это мое отступление. Я хочу рассказать о том, что произошло накануне ее внезапной смерти.

Муж прабабушки, прадед Василий, умер, когда мне было годика три. Хоть я и была мала, но помню, как мы играли с ним в прятки. Помню, как он не выпускал меня из рук. Из всех он шибко любил меня, прабабушку и мою маму.
И вот, уже после выздоровления прабабушки, приходит дед Вася к моей маме во сне. Ну, не приходит, а приезжает на своей машине. Выводит прабабушку из дома. Берет ее за руку бережно и садит к себе-то в машину.
Мама в ужасе:
- Деда, ты чего! Не забирай бабушку! Она нам еще нужна! Зачем ты это! Не надо!
А дед повернулся и говорит:
- Люблю я ее. Люблю! Очень я уже по ней соскучился. Скоро у меня день рождения, и я хочу, чтобы она была в мой день рождения рядом со мной.
- Деда, пожалуйста! Прошу! Не забирай ее у нас!
- Нет, Иринка (так зовут мою маму), теперь я хочу, чтобы она со мной была.
Посадил дед Вася прабабушку в машину и уехал.
Мама проснулась вся в слезах.

А в октябре прабабушки не стало. Как раз за пару дней до дня рождения прадеда Василия.
Вот, видя покойную бабушку на похоронах, мне хочется верить, что так оно и есть. Что ушла она спокойно, забрал ее любимый муж, и они уже на его дне рождении были вместе. Ну, или день рождения, так сказать, был повод.
Я помню ее лицо в гробу: она была словно живая, и она улыбалась. Это правда, не пытаюсь приврать. У меня было стойкое ощущение того, что она уходила в другой мир счастливой.
Не было такого кислого запаха покойника, и хоть мы и переживали утрату тогда, но в доме прямо была какая-то светлая энергетика, что ли. Проводили мы ее спокойно, а, уже стоя на кладбище, бабушка, переговариваясь с моей мамой, смахнула слезу и сказала, улыбнувшись:
- Ну, вот теперь наши старики все вместе. Все вместе будут теперь праздники праздновать (она имела в виду всех прадедов и прабабушек).

Всю эту историю я узнала, когда улетала на выходные домой, когда просматривала старые фотографии. Когда мне рассказывали это, я как раз держала в руках старенькую открыточку от деда Васи своей жене Катерине. Она сидела там, такая молодая и красивая, а сверху на открытке короткая и многозначащая надпись: "Я думаю о тебе!".
Сегодня, 15:07 by LynxПросмотров: 610Комментарии: 9
+17

Ключевые слова: Прадед прабабушка болезнь смерть знак предвестие сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Elena-lvs
Сегодня, 15:15
+4
Группа: Посетители
Репутация: (162|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 671
Хоть и о смерти, но история очень светлая и позитивная. Хочется верить, что Они Нас там любят, ждут, готовят Нам место и что, смерть это не конец.......
Спасибо от меня плюс
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#2 написал: mr Mixter
Сегодня, 16:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
А зачем душе праздновать "д.р."? Что, душа, живя сотни жизней, будет именно в последней будто бы живой человек? Да и кому нужно "забирать", если и так что судьбой предначертано, так и будет? Это наверное подсознание в снах делает как мы привыкли видеть в жизни. Вот бы поскорей увидеть как оно там) Говорят что даже лучше чем жить в Москве, а это многого стоит.
Зарегистрирован: 19.07.2017
#3 написал: narsis
Сегодня, 16:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
Спасибо за историю. +
Зарегистрирован: 21.04.2017
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 16:33
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2037|2)
Публикаций: 142
Комментариев: 2 946
Наверняка души празднуют дни рождения не их прошлых тел а свой. И другие праздники существуют.
А сама история печальная и мистическая. Наверно бабушка тоже тосковала по дедушке раз согласилась уйти с ним. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 16:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (395|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 167
Светлая и добрая история) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#6 написал: mr Mixter
Сегодня, 17:35
-1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
Цитата: Эвиллс
Наверняка души празднуют дни рождения не их прошлых тел а свой.

Ты историю читал? Там приснилось и спящий испугался что скоро ведь д.р. приснившегося, поэтому я и возмутился. А если "там" год не такой? Например тут год, а там это месяц, или как-то так. Будь более лучше повнимательнее.
Зарегистрирован: 19.07.2017
#7 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 17:41
0
Группа: Авторы
Репутация: (2222|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 1 815
Эх... милая история
+
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#8 написал: Летяга
Сегодня, 18:22
0
Группа: Модераторы
Репутация: (7261|-1)
Публикаций: 158
Комментариев: 5 662
Светлая и трогательная история.
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#9 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 18:36
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1579|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 121
Моя бабушка жила долго и годы не меняли её красоту, к ней и в 60 и в 70 сватались, но дедушка ушедший совсем рано, был её единственный мужчина, и она сознательно не принимала ухаживаний. Такая вот лебединная верность. Хочется верить, что они теперь счастливы вместе. Спасибо за историю.+++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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