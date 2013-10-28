"Люблю я ее. Люблю!"

Lynx Просмотров: 610 Комментарии: 9 +17 Сегодня, 15:07 by

Эта история протянулась ниточкой из прошлого моей семьи. Узнала я о ней совсем недавно, когда летала на выходные домой.Семь лет назад умерла моя прабабушка. Обстоятельств смерти я не знаю, но почти перед кончиной она пошла покупать моей маме подарок на день рождения (у мамы день рождения 1-го сентября). Не дошла, упала и очень уж больно ушиблась.Долго прабабушка лежала, не вставала, но через месяц пошла на поправку. Начала ходить, готовить даже на кухне, повеселела. Все мы уже успокоились, ведь обычно пожилые люди тяжело переносят падения и всякие другие болезни.Но... Она умерла. Быстро и неожиданно для нас. Ушла внезапно, мы не ожидали.Я до сих пор помню похороны в мельчайших подробностях, как мы сидели со свечками, как другие бабульки одевали мою прабабушку, как она лежала с открытыми глазами, а женщины прикрывали ей глаза и приговаривали: "Ну, что ты, Катюша, не подглядывай".Однако это мое отступление. Я хочу рассказать о том, что произошло накануне ее внезапной смерти.Муж прабабушки, прадед Василий, умер, когда мне было годика три. Хоть я и была мала, но помню, как мы играли с ним в прятки. Помню, как он не выпускал меня из рук. Из всех он шибко любил меня, прабабушку и мою маму.И вот, уже после выздоровления прабабушки, приходит дед Вася к моей маме во сне. Ну, не приходит, а приезжает на своей машине. Выводит прабабушку из дома. Берет ее за руку бережно и садит к себе-то в машину.Мама в ужасе:- Деда, ты чего! Не забирай бабушку! Она нам еще нужна! Зачем ты это! Не надо!А дед повернулся и говорит:- Люблю я ее. Люблю! Очень я уже по ней соскучился. Скоро у меня день рождения, и я хочу, чтобы она была в мой день рождения рядом со мной.- Деда, пожалуйста! Прошу! Не забирай ее у нас!- Нет, Иринка (так зовут мою маму), теперь я хочу, чтобы она со мной была.Посадил дед Вася прабабушку в машину и уехал.Мама проснулась вся в слезах.А в октябре прабабушки не стало. Как раз за пару дней до дня рождения прадеда Василия.Вот, видя покойную бабушку на похоронах, мне хочется верить, что так оно и есть. Что ушла она спокойно, забрал ее любимый муж, и они уже на его дне рождении были вместе. Ну, или день рождения, так сказать, был повод.Я помню ее лицо в гробу: она была словно живая, и она улыбалась. Это правда, не пытаюсь приврать. У меня было стойкое ощущение того, что она уходила в другой мир счастливой.Не было такого кислого запаха покойника, и хоть мы и переживали утрату тогда, но в доме прямо была какая-то светлая энергетика, что ли. Проводили мы ее спокойно, а, уже стоя на кладбище, бабушка, переговариваясь с моей мамой, смахнула слезу и сказала, улыбнувшись:- Ну, вот теперь наши старики все вместе. Все вместе будут теперь праздники праздновать (она имела в виду всех прадедов и прабабушек).Всю эту историю я узнала, когда улетала на выходные домой, когда просматривала старые фотографии. Когда мне рассказывали это, я как раз держала в руках старенькую открыточку от деда Васи своей жене Катерине. Она сидела там, такая молодая и красивая, а сверху на открытке короткая и многозначащая надпись: "Я думаю о тебе!".

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