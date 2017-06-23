Беззащитный дом

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 910 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 05:31 by

Эта мистическая история произошла со мной и моими подругами много лет назад. Когда мне было 7-8 лет, я сильно заикалась после того, как однажды вечером меня испугал старший брат.По каким только врачам и бабкам не возила меня мама, чтобы вылечить, но ничего не помогало. И вот, когда она уже совсем потеряла надежду, к ней подошла бабушка Маша, жившая с нами на одной улице через дом. Своих детей у них с мужем не было, а удочеренная девочка давно выросла, вышла замуж и уехала.Бабушка Маша всегда хорошо ко мне относилась и, видимо, поэтому решилась помочь. Она отвела меня за дом и, поставив к стене, обвела мелом. При этом она что-то шептала, также что-то пошептала она и на приготовленную заранее воду в банке. Затем бабушка Маша велела маме взять воду с собой и давать мне каждое утро натощак по стакану – недуг пройдет, как только закончится вся вода. Так и произошло.Мама была бесконечно благодарна бабушке Маше, но от денег и прочих «подарков» последняя отказалась. Попросила лишь никому не говорить, что занимается ведовством.Шли годы, мая мама умерла, когда мне было 10, опекунство надо мной взяла бабушка, а примерно через год, в 1991-ом, умерла бабушка Маша и ее муж. Три года их дом пустовал. В 1994-ом приехала их приемная дочь и сдала дом, состоявший из 2-х комнат и кухни, молодой паре без детей – Саиду и Наташе. Муж устроился работать сапожником, а жена осталась домохозяйкой.Мы с подругами любили бывать у Наташи, пока Саид был на работе. Баловались сигаретами, играли в карты, помогали по дому.Однажды вечером глубокой осени, когда на улице уже стемнело, мы были в гостях у молодоженов. Наташа готовила мужу ужин, мои подружки помогали ей, а я была одна в комнате – собирала просыпанные семечки.Вдруг щелкнул выключатель, свет в комнате погас, и я отчетливо услышала за спиной шаги. Я обернулась, но в комнате никого не было, возле выключателя тоже. Решив, что это кто-то из девчонок решил таким образом подшутить надо мной, я заглянула на кухню, но там все были увлечены готовкой и, казалось, совсем про меня забыли.В следующий момент в дом влетел жутко пьяный и злой Саид. Он начал крушить все на своем пути, на глазах жены домогаться до девчонок. Те рыдали, кричали, просили не трогать их. Наташа, пытавшаяся встать на защиту, тут же получала увесистую оплеуху или пинок. Таким Саида мы никогда не видели, казалось, что в него вселился бес.Не знаю, сколько времени все это продолжалось, но как только мы увидели на пороге выломавшую дверь милицию, которую, как позднее выяснилось, вызвал услышавший крики сосед – дядя Вася, бросились на улицу, а затем по домам.На следующий день я все же отважилась и зашла к Наташе. В доме все было перевернуто вверх дном, вся мебель сломана, даже проводка отодрана от стен. Наташа рассказала, что Саид вчера немного выпил с друзьями и шел домой в прекрасном настроении, но после того, как зашел во двор ничего не помнит, очнулся лишь с многочисленными ссадинами и порезами в больнице. Я рассказала ей о «почудившихся» вчера шагах за спиной. На что Наташа лишь пожала плечами и поведала следующую историю.Когда они заезжали в дом, приемная дочь бабушки Маши просила их не трогать разложенную по углам траву. Но спустя несколько дней трава Наташе надоела и она вымела и выкинула ее. После этого стали происходить необъяснимые вещи. По ночам слышались шаги и стоны. Однажды с кухонного стола упала вся посуда, как будто кто-то сгреб ее на пол. А на днях молодожены проснулись от звука выдвигаемого из-под стола, стоявшего в их спальне, стула. Они вглядывались в темноту, но ничего разглядеть не могли. Потом стул заскрипел, как будто на него сел кто-то грузный, и послышался звук барабанящих по столу пальцев. Саид и Наташа похолодели от ужаса, но вдруг снова настала тишина, а в следующую секунду они почувствовали над собой тяжелое ледяное дыхание. Саид вскочил с кровати и зажег свет, но они увидели лишь выдвинутый из-под стола стул. В комнате никого не было.Также Наташа призналась, что они давно ходят по бабкам, просят помочь. Многие что-то советуют, но ничего не помогает.Спустя месяц, когда нам с Наташей вновь представилась возможность поговорить наедине, она рассказала, что им все же удалось найти хорошую бабку. Та сказала, что бабушка Маша раньше общалась с потусторонними силами, но давно прекратила. Само собой, она ставила защиту на дом от их негативного влияния, и что теперь дом лишился этой защиты. Посоветовала приобрести какую-то траву, разложить ее по углам, на стол поставить стакан чистой воды, положить колоду карт и покинуть жилище на несколько дней. Так они и сделали. А когда вернулись, обнаружили разлитую воду, разбросанные карты и открытые дверцы шкафов. Услышав это, бабка согласно кивнула и сказала, что нечисть ушла. В самом деле, с тех пор ничего загадочного в доме не происходило.Порой меня посещают мысли, что я, отчасти, – виной всему произошедшему, ведь, возможно, бабушка Маша решилась вновь обратиться к неведомым силам, чтоб избавить меня от заикания.До этого я считала, что ведьмы, привидения и прочее – вымысел, но на данный момент я не столь категорична, так как однажды столкнулась с этим лично в небольшом городке Папасная Луганской области на Украине.Автор: Ксения.

Ключевые слова: Я сильно заикалась бабушка Маша в него вселился бес нечисть ушла

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