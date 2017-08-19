Проделки домового

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:24

Причина: Стилистика автора сохранена

Айрин DarkLight Просмотров: 551 Комментарии: 5 +12 Вчера, 14:23 by

Раньше, когда я была ещё семилетним ребёнком, мы с семьёй жили в другом городе, в котором, собственно, я родилась и где проживает большая часть нашей родни. Это была ночь накануне тётиной свадьбы, которую я на всю жизнь запомнила. Поскольку тогда из соседнего населённого пункта приехало ещё двое приглашённых гостей на торжество, остановившихся у нас дома, бабушка забрала меня спать к себе в самую большую комнату (у нас был раскладной диван). Получилось так, что среди ночи меня резко выбило из сна. И вот лежу я себе спокойно, с закрытыми глазами – думаю о всякой ерунде.Вдруг чувствую, как кто-то запрыгнул мне в ноги и по одеялу в ускоренном темпе продвигается вперёд, быстро-быстро перебирая лапками (или чем там?). Сначала подумала на кота, но тут же сознание окатила ледяной струёй ужасающая мысль, что кошак таким образом не передвигается, поскольку я отчётливо чувствовала, что нечто двигается именно на двух конечностях, и характер движения ну никак не похож на кошачий. Сказать, что от страха у меня душа метнулась в пятки – не сказать ничего. Я замерла, не смея не то что шевельнуться – даже дышать, не говоря уже о том, чтобы открыть глаза и воочию увидеть источник моих волнений. Что-то из подсознания подсказывало, что лучшая линия поведения – затихнуть, не дёргаться и делать вид, будто я крепко сплю и не подозреваю о появлении нечто на двух ножках.Ночной гость тем временем добрался, кажется, до области коленного сгиба – и почему-то застыл на месте. Такое чувство, что он наблюдал за мной - я буквально всем существом испытывала его пристальный взгляд на своей шокированной персоне.Продолжалось это недолго: по всей видимости, бабуля, спавшая рядом, тоже почувствовала появление непрошенного визитёра и, как говорится, испортила ему всю малину. В отличие от меня, родственница и не думала цепенеть от страха, я помню её сердитый выкрик вроде: «Это ещё что такое?!», отчего нечто тут же поспешно активировало режим «ретироваться». Вот тут-то бабушка основательно ринулась в атаку как заправской боец. Я слышала, как она вскочила и устремилась вдогонку с гневным воплем: «Уходи!».Когда же я осмелилась открыть глаза, то увидела, как бабушка кого-то ожесточённо бьёт своей юбкой, гневно при этом веля этому кому-то убираться восвояси. Вот только самого ночного визитёра рассмотреть не получилось. Постараюсь объяснить: бабушка и нечто на тот момент находились в изножье, но с моего положения увидеть пришельца, который явно был низкого роста, не получалось.Батл быстро завершился в пользу бабушки: вскоре она вернулась обратно на диван и постаралась меня успокоить, а на мой вопрос , что же это было, она ответила, что, судя по всему, мне просто приснился страшный сон. Посоветовала, засыпая, думать о грядущем празднике, о том, какой вкусный будет торт на свадьбе у тёти.Признаться, сейчас, спустя много лет, я даже немного жалею, что не успела воочию лицезреть навестившую меня ночью сущность, которую я называю домовым (а кто ещё, если не домовой?). Хотя, может, оно и к лучшему… Расспрашивала бабушку, как выглядел ночной пришелец. Описывает, как мохнатое существо небольшого роста, с тонкими ручками. Это всё, что ей удалось разглядеть в потёмках.Это не единственный случай, когда домовые давали о себе знать, но на моём опыте самый явственный и жуткий, когда не просто слышишь, как где-то что-то скребётся, шумит, а чувствуешь, как нечто в буквальном смысле запрыгивает на тебя, ощущаешь через одеяло его прикосновение, небольшой вес.Говорят, когда домовой проявляет себя – это знак, что в скором времени предстоит переезд. Пожалуй, в этой примете есть доля правды: после того случая и я с родителями, и бабушка съехали с той квартиры и по настоящее время там не проживаем.Мы с семьёй переехали в другой город в соседней области. Довольно продолжительное время ничего аномального не происходило. Я спокойно себе наслаждалась жизнью, выросла, закончила школу, а затем и вуз. Обстоятельства сложились так, что для трудоустройства нужно было вернуться в родной город, и родня предложила на начальном этапе обустройства жизни на новом месте поселиться у неё – в той самой квартире. Мало того, тётка выделила мне ту самую комнату и даже диван, на котором я спала, он располагался в том самом месте, где когда-то во мне выработалась прочная вера в существование потусторонних сил.Перед переездом, за пару месяцев, когда ещё никто и не предполагал о вышеописанных событиях, я стала просыпаться среди ночи и слышать, как под кроватью младшей сестры кто-то постоянно то скребётся, то шебуршит, в общем, проявляет самую разную активность. Сначала думала, что опять мыши завелись в подвале и подались осваивать квартиры в подъезде, но нет, как-то не сходится. Дело в том, что у нас живёт кот, который мышей ловит на «ура». Его, собственно, для этих-то целей и завели, потому, надо полагать, на мышь он тут же бы ринулся под кровать. Но кошак, спавший со мной в постели, даже не подумал охотиться, напротив, он, замерев, смотрел под кровать широко выпученными ошарашенными глазами, будто увидел что-то из ряда вон выходящее. Интересно, что стоило мне шевельнуться, как всякие звуки под кроватью прекращались, а как сделаю вид, якобы снова сплю, то нечто возобновляло свою шумную деятельность. Заглянуть под кровать, признаюсь, я не решилась ни разу – интуитивно чувствовала, что делать это не стоит.И ещё раз подтвердилась примета, что появление домового предрекает скорый переезд.Уехала я со своим псом в свой родной город, где мы с питомцем прожили чуть больше полгода. Вкратце скажу так, что надежды не оправдались, к тому же мама осенью сильно болела, потому решили, что я нужнее там, вместе с ней, плюс работа на прежнем месте жительства нашлась лучше. В январе, перед Рождеством, вернулись обратно.За несколько дней до отъезда меня среди ночи вышибло из сна, притом чувство было не из приятных: тело будто парализовало, ни одним мускулом пошевелить не удавалось, даже хоть слово вымолвить (наверное, кому-то из читателей знакомо понятие «сонный паралич»).И вдруг слышу, как с обратной стороны изголовья такой жуткий звук, словно кто-то водит по обшивке дивана большим когтем. И снова моя душа, взвизгнув, испуганно метнулась в пятки, где и съёжилась с дрожащий комочек. Через несколько секунд после этого мне удалось немного овладеть собой, и в тоже время сонный паралич стал отпускать. Я в порыве сделала первое, что пришло в голову, – включила ночник.За диваном никого не оказалось, хотя другого я уже не ожидала после того, как искусственным светом развеяла темноту. Высказала всё, что думаю своему доберману о его бездействии, который всё это время мирно дрых на подстилке рядом, хоть бы дёрнулся. Ночник горел в комнате до самого утра. И пофиг, что дед, если узнает, опять на целый день заведёт свою «ворчалку».На следующий день из длительной поездки вернулась хозяйка квартиры – она же моя тётка. Она заняла ту комнату, а меня вместе с псом до переезда временно переселили в комнату к двоюродной сестре.Через день после вышеописанного случая я снова просыпаюсь под утро, лежу, никого не трогаю, и тут снизу, прямо по днищу дивана, будто что-то хорошо так ударило, что аж диван тряхануло вместе со мной. Я от таких проделок хоть и, по-русски сказать, нехило так офигела, но на этот раз, вместо того, чтобы оцепенеть, у меня вырвался потрясённый комментарий – что-то вроде нецензурного: «Н***я себе!» (пардон, но в такой ситуации я не могла мыслить культурно). Даже мелькнула в голове мысль: «Да знаю я, знаю, что скоро уеду вместе с псиной обратно, так что не нужно мне лишний раз напоминать!», но всё же я ее не озвучила.Мой пёс опять сладко посапывал рядом как ни в чём не бывало. Тоже мне, охрана. Оставшийся до рассвета час я, лёжа в постели, слушала по плееру метал в целях успокоения, да и с музыкой не так тревожно.Бабушка посоветовала, чтобы домовой не донимал, поставить ему блюдце молока с печеньем и перед каждым сном вежливо попросить не беспокоить. И сработало! Больше ночью меня никто не тревожил. Вот так я выяснила, что с домовым можно договориться и наладить отношения. По крайней мере, после каждой хорошей просьбы не беспокоить среди ночи, спала я спокойно.Знаете, я ещё могу в определённых моментах всё списать на звуковые галлюцинации, на самовнушение. Но, блин, когда ты чувствуешь, как нечто в прямом смысле прыгает тебе в ноги или заставляет кровать ходить ходуном… я не могу это объяснить с логической и рациональной точки зрения, потому волей-неволей начинаешь склоняться в сторону мистики.

Ключевые слова: Домовые сонный паралич стуки шаги нечисть авторская история

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