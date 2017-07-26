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Истории из жизни

Не вреди людям

Эта история случилась в военные годы в деревне Липино Горьковской области с младшим братом моей покойной бабушки. Николаю тогда было около 10 лет, а моей бабушке Екатерине – 15.

Осенью, когда комбайн уже убрал зерно, в поле на земле оставалось много соломы и необмолоченных колосков. В это время жители деревни шли собирать «остатки». Так было и в тот раз. Взрослые образовали свою группу, мальчики – свою, сбились в стайку девочки. У каждого в руках был мешочек. Отдельно, как и всегда, от всех собирала колоски и солому некая бабка Степанида. В деревне она славилась тем, что какими-то, ведомыми только ей, ритуалами лечила скот. Однако поговаривали, что может и навредить, не только скоту, но и людям.

Дети не любили Степаниду: она никогда не отличалась приветливостью с ними, практически ни с кем не разговаривала, и вообще, редко выходила из дому. Набрав целый мешок, бабка оставила его на краю поля и, достав новый, продолжила собирать колоски. Старшие товарищи Коли, заметив это, подговорили мальчика помочиться в мешок старухи, что он, не задумываясь, сделал. На подбадривающие и радостные крики детей прибежала Степанида и сразу поняла, в чем дело.

– Завтра сам ко мне придешь, – сверкнув на Николая глазами, сказала бабка. Взяла свой мешок и ушла с поля.

Всерьез ее слова тогда никто не воспринял – ведь до этого не было ни одного случая, чтоб Степанида кому-то навредила.

Утром следующего дня, Николай со слезами на глазах пожаловался, что у него невыносимо болит все, что ниже живота. Моя бабушка Катя рассказала матери, что вчера натворил младший брат, и та, поразмыслив, отправила его к Степаниде просить прощенья.

Коля опустив голову, направился в дом колдуньи. Старуха, казалось, сидя на крыльце, поджидала его.

– Ну что, болит? – спросила она.

Коля молча кивнул.

– Сейчас пойдешь, окучишь всю мою картошку, а после заходи в дом, – сказала Степанида, указав на стоявшую рядом мотыгу.

Целый день, превозмогая боль, Коля работал на огороде колдуньи, а закончив, как и было сказано, зашел в избу. На столе стоял ужин. Степанида отправила ребенка умываться, а сама достала старую толстую книгу и начала что-то бормотать над заранее приготовленной водой. Затем дала Коле выпить эту воду и пригласила за стол.

Мальчик поел, и старуха отпустила его со словами:

– Никогда больше не вреди людям, зло к тебе рано или поздно вернется.

С каждым шагом Коля чувствовал, что боль отступает, а когда вернулся домой, от нее не осталось и следа.

Автор: Юля.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 340Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: В деревне Липино колоски в поле Степанида мальчик

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:54
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 75
Правильно Степанида проучила мальчонку. Запомнит на долгие годы, что не надо пакостить. Все всегда возвращается.
История понравилась. Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#2 написал: Доктор Ник
Сегодня, 11:59
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 141
Господа!Раздел называется "Истории из жизни".Ну история же избитая (помочился на мешок ведьме,покакал под дверь колдуну,и как следствие опухли гениталии,начал какать кровью, и как избавление-окучивание огорода,побелка потолка,ремонт крыши).Из сайта в сайт одно и то же! Ну хотите отметится здесь-ну приложите фантазию,переиграйте тему!!!!
Зарегистрирован: 10.07.2017
#3 написал: Космический странник
Сегодня, 12:06
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 13
И мне понравилась! Хоть и шаблонно) Надо бы еще тех, кто подговорил, наказать.
Зарегистрирован: 25.07.2017
#4 написал: Доктор Ник
Сегодня, 12:29
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 141
Цитата: Космический странник
И мне понравилась! Хоть и шаблонно) Надо бы еще тех, кто подговорил, наказать.

На других ресурсах эта история гуляет в более интересных интерпритациях
Зарегистрирован: 10.07.2017
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