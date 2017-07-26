Не вреди людям

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 340 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 10:46 by

Эта история случилась в военные годы в деревне Липино Горьковской области с младшим братом моей покойной бабушки. Николаю тогда было около 10 лет, а моей бабушке Екатерине – 15.Осенью, когда комбайн уже убрал зерно, в поле на земле оставалось много соломы и необмолоченных колосков. В это время жители деревни шли собирать «остатки». Так было и в тот раз. Взрослые образовали свою группу, мальчики – свою, сбились в стайку девочки. У каждого в руках был мешочек. Отдельно, как и всегда, от всех собирала колоски и солому некая бабка Степанида. В деревне она славилась тем, что какими-то, ведомыми только ей, ритуалами лечила скот. Однако поговаривали, что может и навредить, не только скоту, но и людям.Дети не любили Степаниду: она никогда не отличалась приветливостью с ними, практически ни с кем не разговаривала, и вообще, редко выходила из дому. Набрав целый мешок, бабка оставила его на краю поля и, достав новый, продолжила собирать колоски. Старшие товарищи Коли, заметив это, подговорили мальчика помочиться в мешок старухи, что он, не задумываясь, сделал. На подбадривающие и радостные крики детей прибежала Степанида и сразу поняла, в чем дело.– Завтра сам ко мне придешь, – сверкнув на Николая глазами, сказала бабка. Взяла свой мешок и ушла с поля.Всерьез ее слова тогда никто не воспринял – ведь до этого не было ни одного случая, чтоб Степанида кому-то навредила.Утром следующего дня, Николай со слезами на глазах пожаловался, что у него невыносимо болит все, что ниже живота. Моя бабушка Катя рассказала матери, что вчера натворил младший брат, и та, поразмыслив, отправила его к Степаниде просить прощенья.Коля опустив голову, направился в дом колдуньи. Старуха, казалось, сидя на крыльце, поджидала его.– Ну что, болит? – спросила она.Коля молча кивнул.– Сейчас пойдешь, окучишь всю мою картошку, а после заходи в дом, – сказала Степанида, указав на стоявшую рядом мотыгу.Целый день, превозмогая боль, Коля работал на огороде колдуньи, а закончив, как и было сказано, зашел в избу. На столе стоял ужин. Степанида отправила ребенка умываться, а сама достала старую толстую книгу и начала что-то бормотать над заранее приготовленной водой. Затем дала Коле выпить эту воду и пригласила за стол.Мальчик поел, и старуха отпустила его со словами:– Никогда больше не вреди людям, зло к тебе рано или поздно вернется.С каждым шагом Коля чувствовал, что боль отступает, а когда вернулся домой, от нее не осталось и следа.Автор: Юля.

Ключевые слова: В деревне Липино колоски в поле Степанида мальчик

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