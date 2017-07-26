Призрак на конюшне

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 11:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 278 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 11:06 by

Эта мистическая история случилась много лет тому назад, и главных ее участников давно нет в живых. Но она передается у нас из поколения в поколение, как семейная реликвия, и потому сохранилась по сей день.Когда моему дедушке Паше было 12 лет, в его семье произошло большое несчастье – внезапно умер отец. Мужчина молодой и сильный, после поездки на заработки в Вологодскую губернию, заболел воспалением легких и через неделю его не стало.Мать от такого горя рыдала и причитала день и ночь. Дедушка стеснялся плакать в доме и уходил на конюшню. Там сиротливо стояла отцовская лошадка, с которой покойный был неразлучен. Дедушка обнимал лошадь за шею, плакал и жаловался ей на то, как плохо стало без отца и как хочется, чтобы он был с ними.На сороковой день, когда в доме собрались родные на поминки, дед снова ушел на конюшню чтобы вволю там выплакаться. Но, как только он отворил ворота, почувствовал что-то неладное. Лошадь испуганно таращила глаза, ржала и жалась в угол. Около противоположной стены дед заметил густой дым. Он подумал, что там что-то горит и подошел ближе.В дыму дедушка увидел своего отца, живого и здорового. В руках мужчина держал хомут, словно готовился запрячь свою лошадь. Дедушка Паша, забыв, что отец умер, обрадовался и хотел уже броситься к нему в объятия, но тут же остановился. Глаза отца светились злостью, он замахивался на своего сына.Дед едва успел пригнуться, как над головой пролетел хомут, который бросил в него отец. Послышался сильный удар, треск и дедушка испуганно закричал во весь голос. На шум сбежалась родня. Мальчик рассказал им, что произошло, указывая на то место, где минуту назад в тумане был его отец. Недалеко лежал расколовшийся надвое хомут, а на бревенчатой стене виднелась вмятина от сильного удара.Позвали священника. Батюшка почитал молитвы, окропил конюшню и дом. Потом сказал, что это был призрак отца. Велел матери больше не убиваться и не плакать о нем, так как из-за этого дух его не может покинуть дом, потому и злится. Если же она будет по-прежнему удерживать его своими рыданиями и причитаниями, то призрак может явиться снова и даже убить кого-нибудь.Дедушка и его мама перестали плакать и призрак отца больше ни разу их не беспокоил.

Ключевые слова: конюшня дым хомут призрак отца. смерть

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