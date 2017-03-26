Зимняя ночь

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 05:17

Причина: Стилистика автора сохранена

TiTaN_2017 Просмотров: 389 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 05:17 by

Эта история произошла с моим отцом. Скажу сразу – человек он не особо верующий, как говориться, ни бога, ни черта не признает. Алкоголем не злоупотребляет, галлюцинациями не страдает (почему я это уточнил, поймете по ходу повествования).Итак, история эта приключилась зимой. Отец отмечал с друзьями по работе какой-то праздник. Отмечали долго и упорно, а зимой ночи долгие и темные.Не буду вдаваться в подробности, перейду сразу к сути. Закончив праздное веселье, коллеги решили отправиться по домам, так как норму все свою знали и до поросячьего визга со всеми вытекающими никто никогда не напивался.Отец мой проживал в частном секторе, рядом с небольшим пролеском. Дорогу к дому как назло всю перемело – зима знает свое дело, но моему родителю такие помехи – море по колено. Подбадривая себя крепкими словечками, брел он тихонько домой.Казалось бы, вот уже почти и дошел, но тут, то ли хмель начал одолевать, то ли усталость от похода по сугробам, а может и все вместе, решил, в общем, батя прилечь.Неизвестно сколько он так пролежал, но начал засыпать, рассказываю с его слов:«Лежу, значит, засыпаю. Вдруг, слышу, по имени меня зовут. Я услышал голос и подумал: «Да ну, бред какой-то, кто может так поздно разгуливать?». Не придав этому значения, стал вновь погружаться в сон, но кто-то настойчиво звал меня по имени. Затем я разобрал и другие слова: «Вставай, тебя жена и сын дома ждут, нельзя тебе спать». Я открыл глаза и увидел странно одетого мужика: так, наверное, крестьяне одевались в позапрошлом веке. Он помог мне встать на ноги.Стуча зубами от холода, я стал отряхиваться от снега. Потом поднял глаза, а мужика-то и нет. Огляделся – никого, даже следов на снегу не осталось. Вот тут уже стало страшно. Мигом протрезвев я помчался домой».

Ключевые слова: Зима усталость голос крестьянин страх.

Другие, подобные истории: