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Истории из жизни

Зимняя ночь

Зимняя ночь


Эта история произошла с моим отцом. Скажу сразу – человек он не особо верующий, как говориться, ни бога, ни черта не признает. Алкоголем не злоупотребляет, галлюцинациями не страдает (почему я это уточнил, поймете по ходу повествования).

Итак, история эта приключилась зимой. Отец отмечал с друзьями по работе какой-то праздник. Отмечали долго и упорно, а зимой ночи долгие и темные.

Не буду вдаваться в подробности, перейду сразу к сути. Закончив праздное веселье, коллеги решили отправиться по домам, так как норму все свою знали и до поросячьего визга со всеми вытекающими никто никогда не напивался.

Отец мой проживал в частном секторе, рядом с небольшим пролеском. Дорогу к дому как назло всю перемело – зима знает свое дело, но моему родителю такие помехи – море по колено. Подбадривая себя крепкими словечками, брел он тихонько домой.

Казалось бы, вот уже почти и дошел, но тут, то ли хмель начал одолевать, то ли усталость от похода по сугробам, а может и все вместе, решил, в общем, батя прилечь.
Неизвестно сколько он так пролежал, но начал засыпать, рассказываю с его слов:
«Лежу, значит, засыпаю. Вдруг, слышу, по имени меня зовут. Я услышал голос и подумал: «Да ну, бред какой-то, кто может так поздно разгуливать?». Не придав этому значения, стал вновь погружаться в сон, но кто-то настойчиво звал меня по имени. Затем я разобрал и другие слова: «Вставай, тебя жена и сын дома ждут, нельзя тебе спать». Я открыл глаза и увидел странно одетого мужика: так, наверное, крестьяне одевались в позапрошлом веке. Он помог мне встать на ноги.

Стуча зубами от холода, я стал отряхиваться от снега. Потом поднял глаза, а мужика-то и нет. Огляделся – никого, даже следов на снегу не осталось. Вот тут уже стало страшно. Мигом протрезвев я помчался домой».

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 05:17
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 05:17 by TiTaN_2017Просмотров: 389Комментарии: 3
+11

Ключевые слова: Зима усталость голос крестьянин страх.

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Комментарии

#1 написал: OlgaSha
Сегодня, 06:33
+2
Онлайн
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Комментариев: 39
Наверное, это заботливый предок его спас, а то б уснул Ваш папа вечным сном. Истории плюс.
Зарегистрирован: 26.03.2017
#2 написал: Talisha
Сегодня, 07:09
+1
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Комментариев: 2 075
Или ангел-хранитель его. Они разный вид принимают
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#3 написал: Великий Инквизитор
Сегодня, 11:02
0
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Репутация: (31|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 136
Цитата: Talisha
Или ангел-хранитель его. Они разный вид принимают

Склоняюсь к тому,что ангел-хранитель. Да и иногда наши предки и становятся для нас теми самыми ангелами-хранителями.
Зарегистрирован: 14.01.2017
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