Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Предвестник смерти

Всем привет. Меня зовут Алексей, я живу в городе Москва. Есть небольшой бизнес в сфере компьютерных дел, но суть не в этом.
Начну свой рассказ с того, что я видел в детстве.

Мне тогда было лет шесть, я спал со своей матерью (ныне покойной, Царство Небесное ей) и услышал то, что повергло меня в страх: меня звали по имени очень тихо, но потом все громче и громче.
Я приподнялся на кровати и увидел это... Оно сидело на старых вещах (они хранились в большой коробке) и держало в руках шар. Само это нечто было словно тень, но в шаре был какой-то огонёк.

После этого заболел мой брат, заболел серьёзно - по ошибке врачей. Вскоре его состояние стало ухудшаться. Ему было все хуже и хуже.
Последние два дня он видел человека (если можно его так назвать) или тень в серой шапке. Он открыл глаза, и тот пропал. Мой брат не спал в то время из-за болей в желудке.
На второй день, когда я собрался ложиться, он закричал: "Уходи! Уходи!", но он не уходил, а сел на корточки посмотрел на него со злобой. Попытаюсь его описать: он был худого телосложения, с толстым носом и маленькими чёрными глазами. Это мне рассказал мой брат.

На следующий день я собрался на рыбалку и уехал. Мне позвонили и сообщили, что мой брат скончался. Я вот думаю, кого он видел? Не смерть ли за ним приходила? Как вы думаете?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:35 by ObanowПросмотров: 236Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Смерть предвестник смерти брат болезнь боли видения авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 14:49
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 157
Судя по истории Вы в шесть с небольшим уехали на рыбалку оставив брата одного? И Вам позвонили туда?! Ваш сотовый там принимал?!
Это не придирка, я просто слегка не понял по истории в какой временной период произошли события. Ну тупой я сегодня. Извините.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#2 написал: Elena-lvs
Сегодня, 16:04
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (151|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 654
Цитата: ПИК НИК
Судя по истории Вы в шесть с небольшим уехали на рыбалку оставив брата одного? И Вам позвонили туда?! Ваш сотовый там принимал?!
Это не придирка, я просто слегка не понял по истории в какой временной период произошли события. Ну тупой я сегодня. Извините.

Полностью согласна...Я тоже туплю lol
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#3 написал: фергю сон
Сегодня, 16:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 257
Мальчишки и сейчас бегают сами от мала до велика по разным стройкам и рыбалкам. Я в детстве в лет так семь на "шухере" у них стояла, хотя и не понимала, что это значит.
Зарегистрирован: 8.12.2014
#4 написал: Энма
Сегодня, 16:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (548|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 5 032
И я туплю. История супер!
Минус.
Зарегистрирован: 7.11.2010
             
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.