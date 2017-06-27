Предвестник смерти

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:35

Причина: Стилистика автора сохранена

Obanow Просмотров: 236 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 14:35 by

Всем привет. Меня зовут Алексей, я живу в городе Москва. Есть небольшой бизнес в сфере компьютерных дел, но суть не в этом.Начну свой рассказ с того, что я видел в детстве.Мне тогда было лет шесть, я спал со своей матерью (ныне покойной, Царство Небесное ей) и услышал то, что повергло меня в страх: меня звали по имени очень тихо, но потом все громче и громче.Я приподнялся на кровати и увидел это... Оно сидело на старых вещах (они хранились в большой коробке) и держало в руках шар. Само это нечто было словно тень, но в шаре был какой-то огонёк.После этого заболел мой брат, заболел серьёзно - по ошибке врачей. Вскоре его состояние стало ухудшаться. Ему было все хуже и хуже.Последние два дня он видел человека (если можно его так назвать) или тень в серой шапке. Он открыл глаза, и тот пропал. Мой брат не спал в то время из-за болей в желудке.На второй день, когда я собрался ложиться, он закричал: "Уходи! Уходи!", но он не уходил, а сел на корточки посмотрел на него со злобой. Попытаюсь его описать: он был худого телосложения, с толстым носом и маленькими чёрными глазами. Это мне рассказал мой брат.На следующий день я собрался на рыбалку и уехал. Мне позвонили и сообщили, что мой брат скончался. Я вот думаю, кого он видел? Не смерть ли за ним приходила? Как вы думаете?

Ключевые слова: Смерть предвестник смерти брат болезнь боли видения авторская история

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