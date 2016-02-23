Силы зла и добра

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:23

TiTaN_2017 Просмотров: 326 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 11:23 by

Эту историю мне рассказал сын. Давно, еще школьниками, мои дети занимались с этим парнем в секции кикбоксинга, там и подружились, до сих пор общаются. Только мои занимались чисто для себя (на улице всяким наглецам отпор дать), а этот парень был настоящий фанат.Дюха проснулся от жуткой головной боли, опять эта боль, уже никакие лекарства не помогают, снова снилась эта девица, уговаривала перестать заниматься боями и показаться врачу, прямо как мамочка какая-то, и чего привязалась? Выспаться надо было обязательно, ведь вечером Дюхе предстоял очень серьезный бой, но жуткая головная боль спать не давала, и Дюха, чтобы успокоиться, предался воспоминаниям.Родился Дюха на Дальнем Востоке, куда его мама была направлена по распределению. Папа был моряк, правда, официально с мамой они были не расписаны, просто вместе жили. Когда Дюхе было несколько месяцев, папа ушел в плавание за рыбой, там подхватил пневмонию, конечно же, корабль на берег никто не повернул, ведь рыба намного важнее (как в песне «Люди гибнут за минтай»), так на борту корабля отец Дюхи и скончался.Мама осталась совсем одна и вместе с маленьким Дюхой уехала к родителям, на Урал. В родительском доме безраздельно командовала бабушка, у которой дедушка был в полнейшем подчинении, и мама Дюхи, вернувшись к родителям, еще и с ребенком, вынуждена была принять правила игры бабушки. Единственное, бабушка души не чаяла во внуке, постоянно кормила его всякими вкусностями, как можно теплее одевала на прогулку и на улице бдительно опекала, чем сослужила ему плохую службу - из Дюхи получился «бабушкин внучек» и абсолютный тюфяк, который не мог постоять за себя.Пришло время школы, бабушка не могла все время с ним находиться, и Дюху не бил только ленивый. Старшеклассники били от скуки, сверстники — чтобы утвердиться перед девочками, младшие на нем отрабатывали удары. Но Дюха не опустил рук, а поняв, что спасение утопающих дело их самих, несмотря на все ахи и охи мамы с бабушкой, записался в секцию кикбоксинга. Ребята из школы так и не заметили, когда неуклюжий толстый колобок превратился в мощного панчера. Но Дюха ничего не забыл и никому не простил, а начал расправляться с обидчиками. Действовал продуманно и жестоко, сперва провоцировал их на агрессию, а когда те по старой памяти пытались его побить, жестко их избивал, не признавая никаких (лежачего не бьют, до первой крови) и других глупых условностей. Но однажды переборщил, и когда очередной бывший обидчик, весь в крови и без сознания, был увезен на скорой помощи, на Дюху завели уголовное дело.Мама и бабушка устроили рев с питьем валерьянки, а дедушка, махровый подкаблучник, тихонько Дюхе сказал: «Дал и правильно сделал!», а потом мечтательно добавил: «ах, если бы я так мог!». К счастью, парень отделался сотрясением мозга и переломом носа и по выписке из больницы заявление забрал, тем прекратив уголовное дело.В армии Дюха, конечно же, служил в спортивной роте, где ещё приобрел и навыки борьбы. По возвращению домой спорт не оставил, но, чтобы иметь хорошие деньги в кикбоксинге, надо быть «суперзвездой», а Дюха был крепким боксером, но не более, поэтому в легальном спорте карьеру закончил. На жизнь стал зарабатывать полуподпольными боями ММА с тотализатором, которые проходили в различных частных клубах без должного медицинского сопровождения и с серой оплатой в конвертах. Но и там Дюха был не на первых ролях и уже подумывал об уходе, как вдруг неожиданно стал побеждать. Причем победы были какие-то нелогичные, когда заведомо более сильный соперник, разматывающий Дюху по рингу, вдруг нарывался на удар или болевой прием, создавалось впечатление, что кто-то невидимый играет им, как куклой, используя малейшую ошибку соперника для победы.Они пришли вместе — победы в боях, жуткая головная боль по ночам, молоденькая девушка, светловолосая и с чуть вздернутым носиком, которая каждую ночь приходила к нему во сне и уговаривала перестать драться и обратиться к врачу, и очень странный болельщик. Каждый свой бой Дюха видел его: дедушка лет за 70, но в хорошем костюме и довольно опрятный. Этот дедушка всегда садился на первый ряд и неистово болел за него, а после боя всегда подходил к Дюхе и благодарил за победу, причем ни товарищи Дюхи, ни его тренер с промоутером, ни администрация клубов ничего об этом дедушке сказать не могла. Создавалось впечатление, что вообще только он один его и видит, но с появлением этого дедушки Дюха начал побеждать.Промучившись ночь, Дюха заснул только под утро, вот и вечер, пора боя. Как всегда, дедушка на своем месте, радостно подмигивает Дюхе. Соперник крайне серьезный, боец из зарубежного южного государства, с хорошим ударом и прекрасной борцовской подготовкой. Судья кратко зачитал правила, соперники пожали руки, прозвучал гонг, началось.На стороне соперника была ловкость, сила и техника. Дюха пропустил несколько сильных ударов руками и ногами и уже «поплыл», но тут опять, как будто по чужой воле, Дюхино тело все сделало за него, и когда противник, решив закончить схватку, совершил проход в ноги, Дюха неожиданно прыгнул на него, поймал шею и провел удушающий в стойке. Чистая победа! Все ринулись поздравлять Дюху, а впереди этот дедушка, жмет руку, хлопает по плечу, сыпет словами благодарности.А ночью снова жутко разболелась голова, Дюха проглотил целую гору обезболивающего, но это уже мало помогало. На короткое время провалился в забытье, тут снова эта девица: «Бросай бои, иди к врачу!», Дюха зло ей бросил: «Чем читать морали, лучше бы уняла боль!», на что девушка ответила: «Хорошо, но только на эту ночь, утром иди к врачу, не пойдешь — больше тебе помочь не смогу». Дюха согласился, и боль действительно как рукой сняло.Наутро Дюха позвонил в хорошую частную клинику и записался на прием на следующий день. А вечером раздался звонок в дверь, на пороге дедушка-фанат с тортом в руках: «Ну что, пустишь чай попить?». На кухне посидели, поговорили, дедушка и давай намекать, врачи, мол, всегда нагоняют страху, чтобы клиента обобрать, а тебе выступать надо, только настоящие победы начались, может, ну их, врачей? Дюха поглядел в глаза дедушке и обомлел, он часто глядел в глаза соперникам и видел в них то страх, то злобу, то презрение, но это были человеческие глаза, а у дедушки были глаза зверя, причем хищного, плотоядного. Дюха почуял неладное и дедушке ответил: «Нет, всё-таки я к врачам пойду!». На что дедушка резко встал, сердито произнес: «Ты такая же тряпка, как твой дед, он всю жизнь под бабой ходил, и ты тоже бабе подчиняешься», и ушел из квартиры.После ухода этого дедушки у Дюхи возникла куча законных вопросов: откуда этот дед узнал его адрес, как узнал про обращение к врачам, откуда знает дедушку и бабушку и, наконец, как узнал про девчонку, ведь он о ней никому не рассказывал?В клинике сделали МРТ, диагноз нешуточный, опухоль головного мозга, пока, к счастью, доброкачественная, срочно требуется операция, а со спортом (кроме легких пробежек в парке) придется расстаться навсегда.После операции из спорта пришлось уйти, надо как-то жить дальше, обратился к знакомому, тот с удовольствием предложил место замначальника охраны с хорошим окладом, одна проблема, на медкомиссии врачи не пропустили. Дюха расстроился и начал «прикладываться к бутылочке», но тут во сне снова пришла эта девчонка: «Не раскисай, пока еще остались спортивные деньги, вложи их в себя любимого, поступи платно в универ». Так Дюха и сделал. Сначала учиться было трудно, но как только появлялась мысль учебу бросить, снова снилась девчонка и уговаривала не делать глупостей. Девчонка обыкновенная, простенько одета, кофточка, джинсики, недорогие кроссовки, но Дюха заметил, что она начала ему нравиться, и он ждет встречи с ней.Универ всё-таки закончил, знакомые помогли устроиться на хорошую работу, да и Дюха оказался толковым, начальство нарадоваться не могло.Как-то коллега уходил на пенсию и пригласил в ресторан, там-то он и увидел ее, ту девчонку из снов, светловолосую и слегка курносую, только в платье и на каблуках, сообразно момента. Пригласил на танец, потом еще разговорились, девчонка оказалась племянницей этого коллеги с простым именем Наташа. Наташа оказалась свободной, предложил встречаться. Закрутился роман, вот и свадьба, сейчас у них уже ребенок, ждут второго. Дюха тихонечко пытался расспросить, знала ли Наташа его до встречи в ресторане, но нет, она его впервые увидела там. Не знала, а помогла, да еще и наставила на путь истинный, вот такие чудеса с мистикой!

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