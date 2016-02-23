Случай у горы Полюд

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:49

alex.kuzmenko2017 Просмотров: 311 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 14:49 by

У нас на Урале есть гора такая - Полюдов кряж. Или просто Полюд. Поездки на эту гору пользуются достаточно большой популярностью у туристического и джиперского люда. Для реальных джиперов поездка туда - раз плюнуть. По десятибалльной системе на слабую шестерку, а то и пятерку. Матрасный маршрут выходного дня. Лесовозные дороги с колеей, полной жидкой глины, броды, болота, гати. Едут туда обычно на пару дней. День добираются до подножья, штурмуя бездорожье, ночуют, на следующий день едут (или если джип с маленькими колесами - идут) на гору. Наверху стоит метеостанция, есть в наличии отпечаток ноги великана, и открывается такой шикарный вид на весь северный Урал, что дух захватывает.Мой товарищ по случаю прикупил в Мск прекрасный подготовленный Патруль (колеса 33 дюйма, усиленные бампера, лебедка и еще куча прибамбасов) за очень смешные деньги для такого аппарата. Понятно, что если техника есть, хочется ее испытать, и вот в минувший понедельник звонит он мне и говорит: «Поехали завтра на Полюд, испытаем машину, постреляем, пофоткаемся».Думаю, а почему бы и нет? Конечно, авантюра - ехать всего вдвоем на одной машине, с бухты-барахты, но, с другой стороны, не глухая же тайга и не новички вроде.Выдвинулись в пять утра, к десяти были уже в Чердыни, доехали до Искора и по лесовозной дороге поехали к Полюду. Едем, смеемся, фоткаемся, один раз застряли (колея глубиной метр была, сползли по глине и лебедились потом), выбрались, встретили лесовоз, пообщались с суровыми уральскими лесорубами. В общем, едем-веселимся, песенки поем.По навигатору дорога идет немного южнее, в объезд Полюда. От Искора километров 30-35.Проехали мы километров пятнадцать, поднялись на возвышенность. Вид такой красивый, сосны мачтами на ветру чуть качаются, мох - так и тянет полежать на нем, грибы белые торчат - красота Урала. На самой возвышенности бор сосновый просторный, а ниже парма буреломная начинается: и сосны, и ели, и березы, и старый бурелом, в общем - жесть. А дорога лесовозная сквозь эту тайгу идет и в лог спускается.Стали спускаться с этой возвышенности, метров наверное пятнадцать проехали по склону, и вдруг со всех сторон раздается громкое хоровое пение! Ну, чтоб вы ощутили - тайга со всех сторон, негромкий рокот дизельного мотора - и вдруг пение! Я в первые секунды думал вначале, что это приемник включился, машинально глянул на приборную доску, но приемник-то выключен!У меня страх начинает рождаться (может, я с ума схожу?), мой друг в это время резко тормозит и мне говорит: «Ты это тоже слышишь? Кто поет?». Я киваю головой, и тут на меня как будто что-то наваливается... Хотя нет, выражение «наваливается» как-то не подходит к тому, что я испытал. Ощущение, будто уши мне начали что-то кричать, в каждое ухо что-то свое. Один голос мужской, другой - точно женский, и крик какой-то напевчатый, гипнотизирующий.Звук хора в это время спадал на нет, все тише и тише, язык и хора, и крика вообще непонятный. Вокруг все как замерло, друг сидит и не шевелится. И такой на меня ужас накатывает, что просто пипец! Не страх, не испуг, не удивление, а именно ужас. Такой, что я в буквальном смысле понимаю, что это такое - покрыться холодной испариной. Натурально, холодный пот выступил. Причем я понимаю, что в принципе ничего страшного не произошло, а этот весь ужас, как будто тебя кто-то волной обдает, как облучает. Я такого за всю свою сорокапятилетнюю жизнь не испытывал. Хотя всякое в жизни бывало. Именно первобытный ужас.А потом мы сразу оказываемся в самом внизу дороги (хотя, как я говорил, пение нас застало почти на самом верху, метров пятнадцать проехали), а это метров триста от вершины! Я очумело верчу головой, в голове звенит, смотрю на друга - он в это время смотрит назад, лицо сосредоточенное, врубает заднюю передачу, давит на газ и задним ходом с низа лога едет обратно на вершину. Я не понимаю, что произошло, и почему он назад поехал (так как дорога вниз лога сравнительно ровная), смотрю вперед и вижу, что в метрах двадцати от машины, на обочине стоит мужик. Весь в звериных шкурах, на голове как колпак какой-то, а в руках копье! Самое настоящее копье! Чуть изогнутое, на конце острие металлическое, но металл не блестящий, а черный. Стоит и просто смотрит на меня. Я почему-то подумал, что мой друг его увидел и заднюю от него дает.Ужас мой резко пропал, я сижу весь в холодном поту, в себя прихожу и смотрю на этого мужика как завороженный, мысль только промелькнула: «Ствол в багажнике, если он копьем на нас бросится, надо будет сразу в багажник через заднее сидение быстро лезть и из багажника через ветровое стекло стрелять».Едем задней передачей на самый верх, наверху друг разворачивает машину, и мы улепетываем по этой дороге в обратную сторону. Тупо едем, жмем километров десять (а это очень много по такой дороге) и молчим. Остановились, смотрим друг на друга.Я друга спрашиваю: «Ты мужика в шкурах видел впереди?». Он говорит: «Нет». Я ему: «А зачем заднюю врубил и мчал десять км как угорелый?». Он говорит: «Не знаю... как-то жутко стало, сначала запели хором вокруг, ты сидишь белый как мел, я головой по сторонам верчу, ничего понять не могу, а потом мы раз - и в самом внизу дороги очутились, я подумал, что мы сознание потеряли, и машина по дороге сама съехала, ну, врубил заднюю скорость, а уехали так далеко почему... не знаю».Причем крика мужского и женского он не слышал, и ужас на него не накатывал.Мы попытались другими лесовозными дорогами проехать, но там они вообще непроходимые, покрутились по лесу, смеркаться уже начало, ну и поехали обратно, так и не попали на Полюд.

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