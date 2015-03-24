Тень на кухне

Grimmas Просмотров: 532 Комментарии: 2 +7 Вчера, 15:01 by

Писатель из меня так себе, но постараюсь описать события так, чтобы было хоть чуточку понятно. Иногда, вспоминая тот день, я пытаюсь логически себе его объяснить, но пока мне этого не удалось. Так что для меня до сих пор осталось необъяснимым это явление тени посреди кухни, которая прошествовала от одной стены к другой. При этом она была прямой и длинной, без каких-либо очертаний, напоминающих человеческую тень. Несмотря на то, что все это действие заняло какие-то доли секунд, я осталась в замешательстве.Не помню, был ли это выходной день или я была в отпуске, но факт остается фактом. Проснулась ближе к обеду, поэтому основная часть семьи уже позавтракала, сидела в зале и общалась с приехавшим в гости братом и его семьей. Так что на кухне я была абсолютно одна. Сложно объяснить то, как расположена кухня и коридор, чтобы было понятно, что возникшая тень никак не могла там возникнуть. Со стороны коридора света не было, да и промежуток, в котором могла возникнуть тень, от пробегавшего в тот момент племянника, при наличии освещения из коридора ограничилась бы дверным проемом, а не расстоянием от и до. Собственно, и со стороны балкона такого эффекта не было бы, во-первых, на балконе в тот момент никого не имелось. Растений или деревьев, бегающих за окном, не растет; во-вторых, он расположен довольно высоко, чтобы хоть какая-то тень возникла от объекта на улице посреди комнаты. К тому же, балкон закрыт тюлью, как и собственно само окно на кухню. Так что ей взяться в движении было неоткуда.Я стояла боком к окну перед открытым холодильником, доставая из него пару яиц, одно из которых я разбила, вздрогнув от неожиданности еще до появления проплывшей тени, где-то на расстоянии полувытянутой руки от меня, которую я и заметила боковым зрением. Проплыла она быстро и бесшумно, как если бы на экране телевизора прошлась помехой серая вертикальная полоса. Именно это я подумала, после того, как все прошло. Какого-то жуткого страха не испытывала, а вот легкий ступор от произошедшего возник. В тот день я успокоила себя тем, что мне могло просто показаться, только вот со временем, вспоминая этот эпизод, с этим согласиться становиться труднее.

Ключевые слова: тень кухня

Другие, подобные истории: