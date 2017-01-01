Прокляни, eсли сил хватит

Серебряная пуля Просмотров: 70 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:06 by

Когда-то каждый хозяин виноградников звал всех к себе обедать, шампанское рекой текло. Весело было. Теперь этого уже нет, а ещё лет 10 тому назад было. Традиция зародилась, когда люди за еду работали, в послевоенные годы.Историю эту рассказала немолодая женщина лет 15 назад. Заглянула в обед «на огонёк», погадала почти всем, фр. народ не суеверный, а скажи сейчас: «Это ведьма местная», - иностранцам худо станет, теперь их много, на заработки приезжают в сезон уборки.Вернёмся на 15 лет назад. Конечно, мне было интересно, откуда женщина знает все виды гадания. Рассказала она мне вот что:- Это в нашем роду в крови. Сильной ведьмой бабушка моя была по матери. Доля её была тяжела, лечила она, помогала, беды нашу деревню обходили, а случись что, во всём её обвиняли. Дом у неё был на краю деревни, он и сейчас там, только мы его сдаём. Перенять её мастерство ни я, ни сестра не желали. Уехали в город учиться, только мать рядом была, когда смерть за бабушкой пришла. Если силу ведьма при жизни не передала, значит, запечатала до поры. Жильцы в доме менялись, оно понятно, я бабушкину силу чувствовала за версту. Видать, трудно там посторонним было ужиться.Потом караван фр. цыган встал неподалёку от деревни, затем сняли они наш домик. Жила в нём одна женщина знающая. Через месяц стала ко мне в гости ходить, всё вынюхивала, какие вещи от бабушки остались, на силу позарилась, только сила ей не давалась. В гости звала, только я не пошла. Не нравилась она мне. Даже собака моя её невзлюбила, лаяла, как заведённая, бросалась, а ведь она - добрейшее существо. Кот странно себя вёл в её присутствии. Прятался, а ведь любил гостей. Пыталась задобрить, подкармливая, не притрагивались. Урчали, рычали, не ели.Ходила из каравана (табора) симпатичная девчушка, племянница поселившейся в доме. Волосы русые, мелким бесом вьются, высокая не по годам, любила её моя животина, так я ей сама давала корм, полюбила она котика с собачкой подкармливать. В отличие от тётки, жили они с матерью очень бедно.Раз, помню, бежит она со всех ног, забежала ко мне и спрятать попросила. Тётка за ней гналась. Спросила: «Что она натворила?», а потом увидела на пальце у ребёнка нашей бабушки кольцо. Мы его искали, бабушка с ним не расставалась. Но оно как сквозь землю провалилось после её смерти. Пошла в ванную, полезла за мылом, чтобы снять кольцо, и чуть не умерла со страху, в зеркале бабушку родную увидела и голос в голове: «Не тебе подарено - не тебе и снимать!». Тут и я сообразила, что кольцо это никакого отношения к устроившей погоню не имеет, я его и в молодости мерила, велико мне было, а на девчушке как влитое.Позже поняла я, что силу девчушка через кольцо взяла, тётка её съехала, пригрозив, что сделает так, коли кольцо не отдаст, что у племяшки рука отсохнет. Как бы у самой ничего не отсохло за такие слова. Ей силами с девчушкой не тягаться. Та уже животное бешенное взглядом усмиряет. А у её тётки сила под стать моей, только не сила это вовсе. Так, по мелочи да погадать... Настоящая сила у девочки. Тетка ей не ровня. Кольцо я ей подарила, хоть и знала, что оно её по праву. На всю жизнь.

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