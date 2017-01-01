Некто

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Volgski Просмотров: 47 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:24 by

Истории со счастливым концом умиротворяюще действуют на психику человека, истории с присутствием мистики всегда будоражат воображение, заставляют сомневаться в реальности происшедшего, но где-то там, в подкорочке нашего сознания, нас неизбежно гложет один вопрос: «А вдруг?»Этот случай как-то поведала мне моя супруга. Мы тогда находились в гостях у родственников в городе Кемерово. И так уж получилось, что в тот день Наташа одна оставалась в квартире.За окном пылал июль. Было неимоверно жарко. Набегавшись по делам за день по раскалённому городу, жена решила немного отдохнуть. Она сняла с себя сарафан и прилегла на диван. Задремав, вдруг почувствовала, что в квартире находится посторонний. Но самое главное, как рассказывала супруга – это полное отсутствие страха.Осторожно приоткрыв глаза, Наташа увидела, что в зале на табуретке рядом с диваном, на котором она спала, сидит совершенно маленький мужичок с бородкой и, болтая ногами, как ребёнок, внимательно её рассматривает.Мелькнула одна мысль: « Господи, я ж раздетая!».Но какое-то полусонное состояние окутало её. Супруга сильно зажмурила глаза. Через какое-то время открыла их, но мужичок продолжал так же сидеть на табурете и смотрел на неё. И тут она ясно услышала:- Я пожилой!Наташа снова закрыла глаза и спокойно уснула.До сих пор Наташа утверждает, что не открывал тот странный человек рта, а фраза просто вонзилась в мозг без звука. Телепатия?Проснувшись, убедилась, что на табурете никого нет, быстро оделась и стала готовить ужин. Но странное видение никак не выходило из головы.Позже, когда мы уезжали, улучшив минуту и оставшись на какое-то время одна, Наташа тихо произнесла: «Спасибо, что не напугал!».Вот такой случай произошёл в 2012 году.О другом подобном случае рассказал мне знакомый:«Проснулся я как-то ночью, очень уж пить захотелось. Рядом жена посапывает. За окном девятого этажа звёзды моргают – знать, до рассвета ещё не близко. В темноте прошаркал на кухню, ещё не отойдя ото сна.Нащупав выключатель, щёлкаю по нему и… немею!На кухонной табуретке сидит мужичок с белой бородкой, болтает ногами, как дитё малое, и хихикает себе под нос. Увидев меня и, жмурясь от яркого света, с трудом сползает с табуретки. Я как вкопанный стою у двери и пытаюсь прийти в себя. А он боком-боком, старается протиснуться мимо меня. Ростом чуть повыше моих колен, но видно, что старый.Так и вышел в прихожую. А я пока в себя пришёл. Потом выглянул за дверь – никого!Попил водички и думаю: «Чего только ночью не привидится!». А утром всё гадал, было или не было? До сих пор так и не знаю…»Я записал эти два рассказа. А правда, нет ли – судить читателю.

Ключевые слова: Квартира старичок телепатия авторская история

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