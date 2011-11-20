Расстрелянная любовь

Lynx Просмотров: 580 Комментарии: 1 +11 Вчера, 22:58 by

Действие этой истории происходило в 1918-1920-е года, а услышана она мной была лет десять назад от одной очень старой женщины. Про антоновскую банду, думаю, все вы по истории наслышаны.Так вот, сам Александр Антонов родом из нашего уездного городка, а маленькая больница, где я работала, служила укрытием ему и его людям. Такое уж смутное тогда было время... Кто-то в Красные шёл и отчаянно рубил антоновцев и Белых, а кто-то наоборот... Бабушка Шура пережила весь ужас того смутного времени, и вот что она мне рассказала...Далее от лица бабушки Шуры.Мне уже больше десяти лет было, и я всё хорошо помню, словно это было вчера. Моя двоюродная сестра Ариша и Иван Быстров (бравый парень!) любили друг друга. Арише шестнадцать годков минуло, её суженому - около двадцати. Любовь эта на кровавое время пришлась...В общем, подался Иван к Шурке Антонову, а родной брат Ариши (Андрюша) в Красные. Антонов-то, он ведь как действовал? Прискачут они, и ну волками шнырять по дворам, у кого родственники в Красной Армии. Коли найдут таковых, то, бывало, всю семью расстреливали.Иван знал, конечно, про брата своей девушки, но старался любыми возможными способами отвести беду от своей любимой. Ариша же, во время редких встреч, просила парня бросить банду, но не мог он так поступить, видимо, даже ради неё... А тут Красные небольшим отрядом встали в лесочке за речкой. Каким образом об этом узнала Ариша - неведомо мне. Однако встретила я её с холщовой сумкой близ реки и, пройдя незаметно за ней в глубь леса, увидела, что она носит еду Красным, вернее, своему брату Андрею. Она меня не заметила, и я об этом, знамо, молчала, но, видимо, Иуд на тамбовщине всегда хватало.Налетели антоновцы, порубали в капусту крохотный отрядец Красных, а её, Аришу, под арест взяли. Не били и не пытали бедняжку по непонятной мне причине. Говорят, сам Антонов спокойно допросил девушку и приговорил её к расстрелу. Завтра. Иван же не находил себе места, он буквально ползал в ногах атамана банды, умоляя отпустить его несчастную невесту, однако...Пришло то окаянное утро... Согнали люд со всей деревни и привели Аришу. Она на свой расстрел оделась ровно на свадьбу: белая, как сахар, блуза, юбочка чёрная, туфельки на каблучках, белая лента в длинной золотистой косе. Сияла вся! Ни слёз, ни мольбы о помиловании от неё никто не услышал. Её любимый жених стоял в расстрельной команде... Что ж... не смог отвертеться...Вырыли они могилу за кладбищенской оградой и поставили Арину на самый край той страшной ямы. Иван плакал, но стоял со всеми вместе по команде "в ружьё".Прогремели выстрелы... Бедная девочка рухнула в могилу как подкошенная. А Иван с криком начал палить по своим и кого-то из них ранил. Его сразу, тут же, пустили в расход и спихнули сапожищами в ту же самую яму. Девушка была ещё жива и истекала кровью. Её закололи штыками, завалили могилу землицей. И всё...Прошло очень много лет. Примерно в 70-х годах я, проходя мимо кладбища, увидела её, сидящую на поваленном ветром дереве. Такая же юная, в белой блузке, залитой кровью. Меня такой страх взял! Лунная ночь, тишина и покойница!Мне мимо неё идти надо было, я молитву читаю и иду на ватных ногах... "Шура!" - слышу звонкий девичий голос и оборачиваюсь, сама ни жива ни мертва. Она же, Ариша-то, слёзно так просить стала: "Я без покаяния померла, без крестика, без отпевания... Даже на могилке нет креста. С чем я к Господу пойду на Страшный суд? Помоги мне... и Ванюше моему помоги...", - и исчезла. Я бежать оттуда. Дома-то всё опомниться не могла. В общем, не придала я никакого значения тому случаю. Мало ли, что с перепугу привидится! Работала я в ту пору нянечкой в интернате для глухонемых деток.Так вот, однажды на работе в ночь пошла детей проверить, спят ли. Посмотрела - вроде всё в порядке. На часы-то глянула по привычке - 00.10. Захожу обратно к себе в бытовку, там у нас старенькая раскладушка стояла. Смотрю, а на ней лежит покойная Арина в кровавой одежде, в глаза мне пристально и неотрывно так смотрит! Я молитву творить начала и креститься, а она всё смотрит и смотрит! Только одно словцо с её губ слетело: "Прошу!", и всё... никого и ничего. Я-то вся в холодном поту и описалась тут со страху!Наутро в церковь поехала (в нашем городке церковь чудом сохранилась) и всё батюшке рассказала. Он заочно предал к земле и отпел убиенных девицу Арину и раба божьего Ивана.Позже мы с мужем поставили на их могиле два креста. С тех пор покойная сестрица меня уже больше не навещала. Я частенько ходила на могилку к ним, пока ноги ходили, а теперь вот давно уже никуда не хожу, а Ариша, видимо, простила Ивана, раз уж так она за него хлопотала.

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