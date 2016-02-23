Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Жучка

Никогда не понимала выражения "он на этом собаку съел"... Что оно обозначает, как переводится? Причем тут собака и зачем ее есть? А вот сегодня опять пришел в голову один эпизод из моего детства.

Дело было в прошлом веке, мне как раз исполнилось одиннадцать лет. Стояло самое начало лета, и мама отправила меня на каникулы в деревню к бабушке и дедушке. Что делать летом в деревне детям? Конечно же, это лес, речка, рыбалка, сенокос, костры, компании. У нас все дружно жили, ребята от шести до тринадцати лет целыми днями носились по окрестностям одной большой стаей, старшие присматривали за младшими. В общем, было весело и интересно. Сколько рыбы у нас было наловлено... сколько грибов и ягод собрано... а сколько подолов на заборах оставлено? Не сосчитать! И всегда и везде меня сопровождала наша собака - Жучка. Она ходила за мной как хвостик, нигде меня не оставляла, вечно шлялась сзади или лежала рядом. Чем была вызвана такая любовь - я и сама не знала. Кто поймет собачью психологию? Любила она меня. И все тут.
Я к ней тоже, надо сказать, привязалась. Всегда приносила что-то вкусненькое и угощала. У нас в доме не принято было хорошо кормить собаку, ей вечно доставались одни объедки с нашего стола, да и каша на воде. А я ей то молочка оставлю, в которое булочки покрошу, то котлету не доем и колбаски кусочек для нее украду. Видимо, за это животное было благодарно.

А в середине лета в наш дом пришла беда - очень серьезно заболел дедушка. У него давно было что-то с легкими, он давился кашлем, и деревенский фельдшер Иван Ермолаевич отправил его в город на обследование. Оттуда дедушка не вернулся, его положили в больницу и сказали, что надолго, потому что у него нашли туберкулез в открытой форме. А это тогда считалось неизлечимым и страшным диагнозом. Мы все очень переживали, особенно бабушка, ведь визиты в такие стационары строго запрещены, и она толком не знала, как там дела у мужа. Врачи обещали сделать, что могут, но гарантий не давали. Стадия была сильно запущенной, надежд было мало.

Так кое-как мы дожили до конца лета, и я уехала домой, в школу, а через неделю узнала, что дедушку выписывают. Врачи сделали так, что он был уже не заразен для окружающих, но с легкими все равно было плохо. Мы радовались и этому исходу, главное, дед был жив.
Незаметно пролетели пара месяцев, наступили осенние каникулы, мама меня опять собрала в деревню, на воздух. Я приехала туда счастливая, увидела дедушку, он выглядел не очень: исхудал, был слабым, но ползал. А еще меня в деревне ждала ужасная новость - Жучка потерялась. Я как приехала, сразу в будку сунулась, а собаки нет. Привязь, ошейник - все на месте, а любимица моя исчезла. Я стала спрашивать у своих, мол, где она? А бабушка просто сказала, что собака убежала, и они ничего не знают.
Дед теперь чаще всего пропадал в старом сарае на берегу реки. Что он там делал - я не знала, нам с друзьями строго-настрого было запрещено туда ходить и смотреть. А дед брал с утра банку с керосином и шел в сарай, запирался там, что-то рубил, а потом подолгу сидел около реки и чего-то ждал. Я ничего не понимала, что происходит, меня это сильно интриговало. И вот однажды я решилась.

В один из вечеров пошла с подружкой погулять по деревне, ну и свернули мы к реке, к сараю. Позади его, за досками, на гвозде, висела шкура. Жучкина шкура. Первой реакцией был чудовищный ужас, охвативший меня с головы до ног. Тогда я впервые испытала, как шевелятся волосы на голове. Я поняла, что мою любимицу жестоко убили, лишили жизни самым зверским способом, и в голове у меня не укладывалось одно - зачем?!
Я пулей метнулась домой, начала орать как сумасшедшая на взрослых, кричала так, что, наверное, на другом конце деревни было слышно. Бабушка заплакала, а дед махнул рукой и пошел лег к себе на кровать.
В тот вечер в нашем доме никто не разговаривал, все молчали и думали о своем. А я в тот день ненавидела весь мир. Этот жестокий, непонятный моему детскому уму мир.

А утром дедушка сам ко мне подошел и сказал, что хочет поговорить. У нас с ним был долгий разговор. Он признался, что Жучку действительно убили. Сосед застрелил из охотничьего ружья. Но это все не просто так. Дело в том, что ее мясом дедушка лечится. Испокон веков народная молва приписывает собачьему мясу целебные свойства. Особо хорошо оно помогает при туберкулезе и болезнях легких. Когда дедушка выписывался из больницы, ему врач тамошний посоветовал странный метод. Сказал, что многие вылечились, посетив одну бабку. Живет она одна, на окраине деревни, принимает не всех, а только того, кто ей понравится. Получив адрес, дедушка приехал домой. Поговорил с женой, та долго сопротивлялась, отговаривала, но всё же смирилась.
Поехали они к этой бабке. Уж не знаю, каким макаром, но им удалось попасть на прием к той знахарке. Она-то и велела деду в течение года, через день, есть мясо чёрной собаки. Жить деду хотелось, да и собака нужной масти под рукой имелась. Вот Васька сосед и помог, у самого деда рука убить животное не поднималась. Вот в старом котелке, за сараем, дед и варил на костре своё лекарство. А шкуру он закопать хотел, но не смог пока, сил нет совсем яму рыть.

Я была вся в горе. И собаку мою было жалко, а дедушку еще жалче. Кое-как я пережила эту неделю и отправилась домой в город. Потихоньку обида вроде стала забываться, каждодневная жизненная суета стирала боль потери. Я уж и не вспоминала о Жучке почти, как однажды ночью произошло странное событие. Была зима, перед самым Новым годом. Квартира, в которой мы жили, находилась на втором этаже, а окно комнаты, в которой я спала, выходило на детскую площадку перед подъездом.
Среди ночи меня разбудили странные звуки. Лаяла собака... Верней, даже не лай это был, а плач какой-то, скулеж, с лаем вперемешку. Не сразу, но я подошла к окну, чтобы посмотреть, кто там так заливается. И обомлела... На заснеженном газоне, прямо напротив окна, сидела моя Жучка! И именно она издавала эти звуки. Со второго этажа я её разглядела очень хорошо. Перепутать с другой собакой я её точно не могла, Жученьку мою я бы узнала среди миллиона других собак. Сомнения не было, это была она. Я закричала на весь дом, да так, что родители с ужасом прибежали выяснять причину моих криков. Я в суматохе одевалась, чтобы бежать на улицу, мама ничего не могла понять. Кое-как я смогла объяснить, что происходит, а потом вылетела из квартиры. Полураздетые родители, естественно, побежали за мной, пытаясь остановить. Да куда там! Когда мы вылетели из парадной, на том газоне, где я видела Жучку, уже никого не было. Не было даже следов, снег был нетронут и чист. В панике я побежала вокруг дома, но ни собаки, ни её следов, к сожалению, не обнаружила.

Когда мы с родителями вернулись в квартиру, я плакала до утра. Мама меня утешала, говорила, что мне приснилось всё, но я знаю, что это был вовсе не сон. Я точно видела Жучку у себя под окном и точно знаю, что любимица моя специально приходила ко мне попрощаться, чтобы я в последний раз на неё взглянула.
Долго я потом ещё обиженная была на родственников своих за тот ужас, что мне пришлось пережить в детстве, но с возрастом я стала понимать многое, и со временем все забылось. Хотя осадок остался до сих пор. Вспоминаю я свою Жученьку, и грустно мне на душе делается.
Дедушка тогда выкарабкался, при очередном обследовании рентген показал изменения в лучшую сторону. В последствии его даже с учета сняли, в легких все зарубцевалось. В общем, прожил он еще долго и умер через много лет совсем по другой причине.

А собаку за всю свою жизнь я так больше и не рискнула завести. Слишком велико бывает горе от потери любимца. Да и Жучкина фотография у меня есть, там мы с ней вместе, я еще маленькая, а она выглядит довольной. Пусть она такой и останется в моей памяти. Навсегда.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28 by Баба КлаваПросмотров: 243Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Деревня дед болезнь собака страх слезы авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 15:35
+4
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2058|0)
Публикаций: 183
Комментариев: 1 350
У моей бабушки был пудель. Мой любимый песа Джек. Тоже его вечно колбасой и котлетами баловала. Как в деревню приезжала - так он бежал стремглав и сбивал аж меня с ног.
А потом его съели бомжи. Нашли мешок из под картофеля и его остатки там...
Теперь историю, так скверно-скверно стало на душе. Не буду вашего деда винить и осуждать тоже.

А Джека спустя пару месяцев я увидела тоже в городе. Побежала к нему, а его и след вдруг простыл. Тоже на фотках он у меня везде есть. Верный друг детства. Вместе с ним еще собака бегала бездомная. Красивущая, как Лесси из фильма, и бездомная. Я прямо умоляла домой ее взять родителей, а потом и она пропала...

Че-то не поворачивается у меня даже говорить "плюсую".
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:42
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (196|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 771
Трагичная история. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#3 написал: Snejnay
Сегодня, 16:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (499|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 273
Не помню где, но слышала о том, что если животное полюбит человек. То душа животного будет способна на риенкарнацию и может вернуться к этому человеку. Я после гибели кота завела кота. Ибо посчитала ещё большим предательство отказ от кошачьих. Не знаю вернулся ли мой кот ко мне. Но я просто по другому люблю эти уши, лапы и хвост.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#4 написал: Летяга
Сегодня, 16:41
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6486|-1)
Публикаций: 90
Комментариев: 5 371
Собак тяжело терять, тяжелее, чем кошек. Новых котов я завела, а вот собаку уже не буду.
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#5 написал: Вареньевна
Сегодня, 16:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (311|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 303
Невозможно осуждать в таких случаях. Бывают моменты когда приходится выбирать и не всегда выбор нам нравится.
Когда у нас родился сын была еще и собака. Огромная восточно-европейская овчарка Мухтар. 80 кг живого веса. Как трогательго он ухаживал за сыном, лизпл ему пяточки, скулил, если сын плакал, родственникам не позволит войти в комнату без меня или мужа. Позволял сыну все, ползать по себе, ковырять в носу. Спокойно оставляли коляску с сыном на улице. Вообщем не пес, а нянька. Но у Мухтара начались сильные головные боли, лечить у нас в провинции негде пришлось усыпить. Рыдала неделю, муж неделю молчал, везти то ему пришлось. Только за сына больше боялись, всетаки пес то большой. Поэтому не сужу. +
Зарегистрирован: 4.02.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.