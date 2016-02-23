Жучка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:28

Баба Клава Просмотров: 243 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 15:28 by

Никогда не понимала выражения "он на этом собаку съел"... Что оно обозначает, как переводится? Причем тут собака и зачем ее есть? А вот сегодня опять пришел в голову один эпизод из моего детства.Дело было в прошлом веке, мне как раз исполнилось одиннадцать лет. Стояло самое начало лета, и мама отправила меня на каникулы в деревню к бабушке и дедушке. Что делать летом в деревне детям? Конечно же, это лес, речка, рыбалка, сенокос, костры, компании. У нас все дружно жили, ребята от шести до тринадцати лет целыми днями носились по окрестностям одной большой стаей, старшие присматривали за младшими. В общем, было весело и интересно. Сколько рыбы у нас было наловлено... сколько грибов и ягод собрано... а сколько подолов на заборах оставлено? Не сосчитать! И всегда и везде меня сопровождала наша собака - Жучка. Она ходила за мной как хвостик, нигде меня не оставляла, вечно шлялась сзади или лежала рядом. Чем была вызвана такая любовь - я и сама не знала. Кто поймет собачью психологию? Любила она меня. И все тут.Я к ней тоже, надо сказать, привязалась. Всегда приносила что-то вкусненькое и угощала. У нас в доме не принято было хорошо кормить собаку, ей вечно доставались одни объедки с нашего стола, да и каша на воде. А я ей то молочка оставлю, в которое булочки покрошу, то котлету не доем и колбаски кусочек для нее украду. Видимо, за это животное было благодарно.А в середине лета в наш дом пришла беда - очень серьезно заболел дедушка. У него давно было что-то с легкими, он давился кашлем, и деревенский фельдшер Иван Ермолаевич отправил его в город на обследование. Оттуда дедушка не вернулся, его положили в больницу и сказали, что надолго, потому что у него нашли туберкулез в открытой форме. А это тогда считалось неизлечимым и страшным диагнозом. Мы все очень переживали, особенно бабушка, ведь визиты в такие стационары строго запрещены, и она толком не знала, как там дела у мужа. Врачи обещали сделать, что могут, но гарантий не давали. Стадия была сильно запущенной, надежд было мало.Так кое-как мы дожили до конца лета, и я уехала домой, в школу, а через неделю узнала, что дедушку выписывают. Врачи сделали так, что он был уже не заразен для окружающих, но с легкими все равно было плохо. Мы радовались и этому исходу, главное, дед был жив.Незаметно пролетели пара месяцев, наступили осенние каникулы, мама меня опять собрала в деревню, на воздух. Я приехала туда счастливая, увидела дедушку, он выглядел не очень: исхудал, был слабым, но ползал. А еще меня в деревне ждала ужасная новость - Жучка потерялась. Я как приехала, сразу в будку сунулась, а собаки нет. Привязь, ошейник - все на месте, а любимица моя исчезла. Я стала спрашивать у своих, мол, где она? А бабушка просто сказала, что собака убежала, и они ничего не знают.Дед теперь чаще всего пропадал в старом сарае на берегу реки. Что он там делал - я не знала, нам с друзьями строго-настрого было запрещено туда ходить и смотреть. А дед брал с утра банку с керосином и шел в сарай, запирался там, что-то рубил, а потом подолгу сидел около реки и чего-то ждал. Я ничего не понимала, что происходит, меня это сильно интриговало. И вот однажды я решилась.В один из вечеров пошла с подружкой погулять по деревне, ну и свернули мы к реке, к сараю. Позади его, за досками, на гвозде, висела шкура. Жучкина шкура. Первой реакцией был чудовищный ужас, охвативший меня с головы до ног. Тогда я впервые испытала, как шевелятся волосы на голове. Я поняла, что мою любимицу жестоко убили, лишили жизни самым зверским способом, и в голове у меня не укладывалось одно - зачем?!Я пулей метнулась домой, начала орать как сумасшедшая на взрослых, кричала так, что, наверное, на другом конце деревни было слышно. Бабушка заплакала, а дед махнул рукой и пошел лег к себе на кровать.В тот вечер в нашем доме никто не разговаривал, все молчали и думали о своем. А я в тот день ненавидела весь мир. Этот жестокий, непонятный моему детскому уму мир.А утром дедушка сам ко мне подошел и сказал, что хочет поговорить. У нас с ним был долгий разговор. Он признался, что Жучку действительно убили. Сосед застрелил из охотничьего ружья. Но это все не просто так. Дело в том, что ее мясом дедушка лечится. Испокон веков народная молва приписывает собачьему мясу целебные свойства. Особо хорошо оно помогает при туберкулезе и болезнях легких. Когда дедушка выписывался из больницы, ему врач тамошний посоветовал странный метод. Сказал, что многие вылечились, посетив одну бабку. Живет она одна, на окраине деревни, принимает не всех, а только того, кто ей понравится. Получив адрес, дедушка приехал домой. Поговорил с женой, та долго сопротивлялась, отговаривала, но всё же смирилась.Поехали они к этой бабке. Уж не знаю, каким макаром, но им удалось попасть на прием к той знахарке. Она-то и велела деду в течение года, через день, есть мясо чёрной собаки. Жить деду хотелось, да и собака нужной масти под рукой имелась. Вот Васька сосед и помог, у самого деда рука убить животное не поднималась. Вот в старом котелке, за сараем, дед и варил на костре своё лекарство. А шкуру он закопать хотел, но не смог пока, сил нет совсем яму рыть.Я была вся в горе. И собаку мою было жалко, а дедушку еще жалче. Кое-как я пережила эту неделю и отправилась домой в город. Потихоньку обида вроде стала забываться, каждодневная жизненная суета стирала боль потери. Я уж и не вспоминала о Жучке почти, как однажды ночью произошло странное событие. Была зима, перед самым Новым годом. Квартира, в которой мы жили, находилась на втором этаже, а окно комнаты, в которой я спала, выходило на детскую площадку перед подъездом.Среди ночи меня разбудили странные звуки. Лаяла собака... Верней, даже не лай это был, а плач какой-то, скулеж, с лаем вперемешку. Не сразу, но я подошла к окну, чтобы посмотреть, кто там так заливается. И обомлела... На заснеженном газоне, прямо напротив окна, сидела моя Жучка! И именно она издавала эти звуки. Со второго этажа я её разглядела очень хорошо. Перепутать с другой собакой я её точно не могла, Жученьку мою я бы узнала среди миллиона других собак. Сомнения не было, это была она. Я закричала на весь дом, да так, что родители с ужасом прибежали выяснять причину моих криков. Я в суматохе одевалась, чтобы бежать на улицу, мама ничего не могла понять. Кое-как я смогла объяснить, что происходит, а потом вылетела из квартиры. Полураздетые родители, естественно, побежали за мной, пытаясь остановить. Да куда там! Когда мы вылетели из парадной, на том газоне, где я видела Жучку, уже никого не было. Не было даже следов, снег был нетронут и чист. В панике я побежала вокруг дома, но ни собаки, ни её следов, к сожалению, не обнаружила.Когда мы с родителями вернулись в квартиру, я плакала до утра. Мама меня утешала, говорила, что мне приснилось всё, но я знаю, что это был вовсе не сон. Я точно видела Жучку у себя под окном и точно знаю, что любимица моя специально приходила ко мне попрощаться, чтобы я в последний раз на неё взглянула.Долго я потом ещё обиженная была на родственников своих за тот ужас, что мне пришлось пережить в детстве, но с возрастом я стала понимать многое, и со временем все забылось. Хотя осадок остался до сих пор. Вспоминаю я свою Жученьку, и грустно мне на душе делается.Дедушка тогда выкарабкался, при очередном обследовании рентген показал изменения в лучшую сторону. В последствии его даже с учета сняли, в легких все зарубцевалось. В общем, прожил он еще долго и умер через много лет совсем по другой причине.А собаку за всю свою жизнь я так больше и не рискнула завести. Слишком велико бывает горе от потери любимца. Да и Жучкина фотография у меня есть, там мы с ней вместе, я еще маленькая, а она выглядит довольной. Пусть она такой и останется в моей памяти. Навсегда.

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