Папины приколы

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мария Сайгина Просмотров: 241 Комментарии: 0 +8 Сегодня, 13:31 by

Напишу вторую историю о том, с чем сама столкнулась, а не сестра знакомой моей подруги.Было мне 20 лет, снится сон: умер папа, я реву, уревываюсь. Утром проснулась - подушка мокрая, значит, ревела я реально. Работала в летнем лагере, естественно, рассказала про сон коллегам - они мне в один голос, что это к перемене погоды. Хорошо, смена закончилась, приехала домой, через неделю прилетал брат в гости (жили в разных городах). Папа собирается в аэропорт ехать, мама сына год не видела - на кухне жарит, парит, а у меня на душе мрак. Выть, реветь хочется, чувство безысходности дикое. Теперь я знаю, что это у меня предчувствие беды, а тогда не могла понять, что происходит. Папа ушел, больше я его живым не видела. Очень поздно вечером позвонил брат в дверь, он был ОДИН!!!! Мама обнимает его, целует, на шее виснет, а он стоит белый, как мел, на меня смотрит, я на него. Мне слов не понадобилось, я просто сползла по стенке и завыла.Оказалось, что встретил его папа, приехали в гараж, машину поставили (это были мутные 90-е, а у нас была крутая по тем временам восьмерка) и пошли пешочком домой. Встали закурить, папа затянул сигарету и упал. Даже руки не успел вперед выставить - когда хоронили, лицо разбито было. Похоронили. 9 дней прошли, брат сказал, что увезет маму к себе, а к 40 дням мама вернется.Я была студентка мне не сбежать. Учиться надо - на дворе сентябрь. Улетели мои родственники. Я позвала подругу к себе пожить на это время, она с радостью согласилась, так как дома у нее был мини-Китай. Сестра старшая размножалась со скоростью света, и на тот момент у Алены было 5 племянников. Вот собственно и сама история.Папа у меня был приколист, от его чувства юмора я балдела. Ну и, в конце концов, я же папина дочка. Обожала его. Сначала мы с Аленкой стали замечать, что вещи находим не там, куда положили. Ну кто на это обратит внимание? Папа нас не беспокоил, не пугал. Я с ним регулярно разговаривала (сама с собой). На тот период был у меня жених (папа его знал, но глубоких чувств к нему не испытывал). Пришел ко мне и остался с ночевкой. Я ему постелила в родительской спальне, а мы с Аленой ушли в другую комнату спать. Проснулся Макс утром весь не в духах. Мне ничего не говорит. Ну и ладно. Ночевка повторилась через 2 дня.Утром, зовет меня и спрашивает, где его носки! Естественно, я знать не знаю, где они. Мы с подругой бегаем, на учебу собираемся, он на работу. Собрались, он без носков стоит. Ну смех и грех. Все перерыли (а что перерывать-то: в квартире идеальный порядок) - нет носков.Открываем прихожую, чтобы надеть верхнюю одежду, и что мы видим? На полочке, где лежат шапки, лежат комочком его носки (причем на моей шапке). Я полна возмущения, что Макс совсем спятил, как можно положить несвежие носки мне на шапку. Он ничего не сказал, его надо было видеть (его глаза и цвет лица).После этого он приходил в гости, но больше не ночевал. Спросил у меня, где спал отец, на какой стороне кровати. Я говорю, что у окна, Макс обе ночи ложился на эту сторону. Обе ночи ему снился мой папа в гневе и очень внушительно (а он это мог) просил его убраться прочь, с его кровати, из его квартиры, из моей жизни. При жизни папа не запрещал мне с ним встречаться, но, как я писала, был не в восторге.Потом прилетела мама. И как-то вечерком я готовилась к контрольной, почитала конспект, закрыла тетрадь и оставила на диване, пошла пить чай. Возвращаюсь - тетради нет. Я:- Мам, где тетрадь?Она мне:- Не знаю, я ее не трогала.Ну и началось… Обошли всю квартиру (а я уже писала, что в квартире у нас идеальный порядок: мама у меня такая и меня с детства этим порядком давила). Я в слезы, у меня там шпаргалки, ну как так, на 10 минут тетрадь оставила, и она исчезла. Сидим на диване, я реву, мама меня успокаивает. Пошли спать, поздно было. Я в полудреме слышала, как мама просила папу вернуть тетрадь, ведь у меня контрольная. Утром тетрадь лежала на диване, где я ее и оставляла. Не сговариваясь, мы с мамой с такой скоростью собирались: она на работу, а я на учебу, что нам мог позавидовать любой призывник.Прошли 40 дней. Все потом было спокойно. НО! Спустя год прилетел опять брат. Отметили годины. Потом мама с братом поехали на дачу (это было папино детище, строил своими руками). В эту ночь, как выяснилось, не спалось им обоим. Мама видела в дверном проеме отца в шинели (он у меня был военным- морская авиация). Он просто стоял. Мама разбудила брата, а он, оказывается, и не спал, и точно так же, как и мать, смотрел в дверной проем и видел отца в шинели. Когда я вышла замуж (не за Макса), мы с мужем спали в родительской спальне. Папа не выгонял моего мужа, а снился ему и говорил, как и что нужно сделать на даче. Консультировал его, так сказать. Витя со мной всегда ездил на могилу отца. Из чего я сделала вывод, что мой выбор отец одобрил.

Ключевые слова: Папа тетрадь шутка авторская история

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