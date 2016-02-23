Семечки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:11

Cover Просмотров: 380 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 19:11 by

Хочу рассказать одну мистическую историю из тех, что мне рассказывала мать про своего отца, моего деда. Не знаю, насколько это правда, но дедушка был человеком серьезным, и причин не верить ему у меня нет.Случилось это, когда дед был еще молодым бравым солдатом. Вернулся он ненадолго на побывку в родную деревню к матери. Но и того короткого времени ему хватило, чтобы вляпаться в одну историю.В первый же день своего пребывания дома он пошел в клуб – развеяться, знакомых повидать. Там он приглянулся одной девушке, только вот она ему не приглянулась. Целый вечер она возле него увивалась, проходу не давала и уже успела изрядно надоесть своей назойливостью. Дедушка и так и сяк давал ей понять, что не нравится она ему, а ей как горох об стену. Пришлось нагрубить, на что она обиделась и ушла домой. Дедушка хоть и продолжил общаться с друзьями, делая вид, что ничего не случилось, но неприятный осадок остался. Нехорошая ситуация и девушку было как-то жалко.На следующий день дед шел куда-то по делам, когда ему встретилась на пути та девушка, которая вчера проходу не давала. Остановила его, поболтали немного, словно ничего и не было. Складывалось впечатление, что девушка обдумала свое поведение, и теперь ей было стыдно. Как бы невзначай она угостила его семечками. Поговорили еще немного и разбежались.Деду полегчало, что на него никто не таит обиду, и он спокойно занимался своими делами. Но к вечеру ближе началось нечто непонятное. Дед редко жаловался на здоровье, да и днем еще чувствовал себя превосходно, а тут температура поднялась, тело покрылось непонятными красными волдырями, которые жутко чешутся, ноги и руки словно кто-то выкручивает. Не находил дед себе места, дурно ему было. Расчесал он один волдырь, а оттуда вша вылезла. Он еще один содрал — и там вша. Сдирал он те волдыри в ужасе, пока в дом не зашла мать. Начала рассматривать да расспрашивать. Он ей рассказал тот случай с девушкой. Мать выругала его за то, что взял семечки, и приказала впредь от подозрительных людей никаких угощений не брать. Вручила ему головку капусты и отправила к бабушке в соседнее село.Хоть это была родная бабка, дед её недолюбливал и побаивался. Он не мог выдержать взгляд её колючих карих глаз. Была она очень строга, прямолинейна, могла нагрубить, но при таком наборе личных качеств односельчане её все равно любили, потому что она им часто помогала. Она была ведуньей.До соседнего села было километров 17. Дед еле доплелся до дома своей родственницы уже к ночи. Подходит к калитке, а бабулька на пороге сидит, хотя по идее давно уже спать должна. Как потом оказалось, она его ждала. Взяла в руки головку капусты, посмотрела на деда, и единственным, что сказала, было: «Понятно».Ночь и весь следующий день дед оставался в этом доме. Бабушка, проведя некий обряд, приказала целый день пить заваренный ей отвар, а по приходу домой найти ту девушку и врезать ей хорошенько по лицу, потому что с нечистым знается и таких пакостей забавы ради наделала. Дед, кривясь, пил отвар и замечал, что ему легчает с каждым часом. Первой нормализовалась температура, потом начали волдыри сходить, но какое-то ноюще-выкручивающее чувство в теле еще осталось.Перекрестив и отправив внучка домой, бабуля напомнила о том, что он должен сделать.В первый же вечер он отправился в клуб, почти сразу же нашел ту назойливую девушку и выполнил бабушкин приказ. Девушка почему-то даже не сопротивлялась, не обижалась, понимала, что заслужила. Правда, её странная ухмылка говорила об обратном, но ничего предпринимать она не стала, видимо, чувствовала, кто стоит за дедом, и каковы могут быть последствия.Деда после того окончательно отпустило. Зажил прежней жизнью, только семечки и другие угощения уже ни от кого больше не брал.

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