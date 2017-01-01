Ночной кошмар

Holly_Molly Просмотров: 170 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 16:53 by

История, которой я решила с вами поделиться, произошла лет десять назад, я была тогда еще подростком-затворником. Жили мы с мамой вдвоем, довольно часто она работала на заводе в ночную смену, следовательно, большое количество времени я была предоставлена себе и была избавлена от обязанности ложиться спать в «детское время». Поздние часы я в основном тратила на чтение и просмотр мультиков, ну а к часу примерно укладывалась в объятия Морфея. Все было прекрасно до одного дня, точнее до ночи.Мама как раз ушла в ночь на работу, я осталась одна и занималась своими привычными делами. Время близилось к полуночи. Как-то постепенно я начала замечать, что ощущаю чье-то присутствие в доме, будто кто-то глядит на меня. Стало немного не по себе, но я решила, что я это себе сама надумала, но на всякий случай усадила рядом с собой кота. Всегда верила, что животные нас оберегают от враждебных сил, потому мне рядом с котеем было как-то спокойнее.Оставаясь в состоянии легкого страха, я все же смогла уснуть, но вскоре очень резко пробудилась. Это было очень неприятное пробуждение, будто кто-то вылил на меня ушат ледяной воды, у меня даже вырвался легкий хрип от шока, который я никак не могла объяснить. Посмотрела на часы: 2.05. Меня очень расстроило, что до рассвета еще так не скоро. Надо сказать, что я всегда инстинктивно полагала, что все злое с наступлением рассвета рассеивается и отступает, и главное - это дотянуть до восхода солнца.Сон как рукой сняло, я без толку ворочалась, но провалиться в сон никак не удавалось. Позвала кота, но он так и не пришел, я попыталась его найти, переходя из одной комнаты в другую, при этом опасливо и очень спешно включая свет, но кот словно сквозь землю провалился. На меня резко навалилась усталость, я побрела в постель, но стоило только закрыть глаза, как из кухни начали доноситься странные звуки, будто кто-то перебирает столовые приборы, да так громко. Я тогда замерла от страха, но все еще пыталась внушить себе, что это кот играется. Затем я услышала, что из крана течет струйка воды, причем с перебоями, и где-то на этом моменте я вырубилась, уж не помню как.Проснувшись, я списала все на свое богатое воображение и не стала делиться этой историей с мамой, к слову, когда она ночевала в доме вместе со мной, то ничего такого не происходило.Но стоило ей покинуть дом, ночью опять начинался этот кошмар: неприятное пробуждение в 2.05, звук гремящей посуды, текущий кран, пропадающий на это время кот. Со временем добавились еще шаги, достаточно тихие и крадущиеся, чтобы не вызвать у меня инфаркт, но тем не менее громкие, для того чтобы при полной тишине в доме их услышать и дрожать под одеялом.Время шло, а ночной ужас продолжался, я совершенно не высыпалась и уже не была уверена в здравости своего рассудка, стала параноиком. В одну ночь, после получаса прослушивания этих жутких звуков, я не выдержала, соскочила с кровати и обозвала виновника моей бессонницы всеми известными матами, велела убираться из моего дома, на последних фразах я опять почувствовала дикую усталость и увалилась в постель.С тех пор все стало еще хуже, если раньше казалось, что кто-то просто немного издевается, то теперь создавалось впечатление, что меня хотят извести: шаги стали более уверенными и отчетливыми, все чаще у двери моей спальни. Все ночи я провела с включенным светом, но того, кто генерировал все это безумие, я так и не увидела, может, оно и к лучшему. На пол начали сами по себе падать вещи: то ключи с тумбочки грохнутся со звоном, то табурет на кухне упадет. Однажды я проснулась от звука льющейся воды, будто кто-то прям возле моей кровати из ведра ее лил, от страха не могла пошевелиться и слова вымолвить, звуки льющейся воды раздавались то там, то тут, но, когда я уже утром ходила проверять, везде было сухо.Не знаю, сколько бы я так протянула, но однажды я как-то невзначай поделилась своей бедой со старушкой, что жила по соседству, а она мне:- Так это домовой тебя изводит, дух дома вашего. Может, ты обидела его чем-то, да сама не заметила, вот он тебя и наказывает. Тебе его задобрить надо. Возьми стопку водки, горсть табака да кусок хлеба черного и положи на видное место, лучше на кухне. И когда класть будешь, приговаривай: «Хозяин-домовой, это тебе наше угощение, прими с почтением».Я все сделала точно так, как мне посоветовали, но особо не надеялась, что это что-то изменит. Однако помогло, я больше не просыпалась по ночам, никто меня не тревожил.С тех пор с уважением отношусь к домовым, что и вам советую.

Ключевые слова: Домовой заговор угощение кот авторская история

Другие, подобные истории: