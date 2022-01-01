unonfiles.html

Ярослав Корнеплод Просмотров: 65 Комментарии: 0 -1 Вчера, 13:50 by

Однажды я сидел у себя дома и листал ленту вк, как вдруг мой друг тот самый админ паблика написал мне что он создавал сайт но он подвергся атаке вируса который часто издевался над его компьютером. И скинул ссылку на архив вместе со своей истории которая произошла с ним за все это время(сыллка-https://disk.yandex.ru/d/U9dgdiQpOIJ4HA). История началась с того что он начал интересоваться в создании классических сайтов, ну и сделал сначала один прикольный сайт с тремя или четырьмя фотографиями, еще там имелись две гипер-ссылки похожие на шуточный вопрос. Эти ссылки вели к фотографиям из вк которые олицетворяли ответ на ответ. Он сказал что все было прекрасно и весело пока ему не написал аноним и не скинул какой то странный exe файл. Он не стал открывать этот файл и сделал опрос уже через некоторое время на своем втором сайте который запаролен в архиве. Там он жаловался на то что у него начали просто так появляться файлы как будто какой-то вирус. Всем люди или боты проголосовали за да и он сказал что все-таки откроет файл раз его просят. Открыв файл он Понял что к его файлам добавился еще один странный html файл который он не осмелился открывать подумав что это может быть попытка кражи данных и запаролил этот файл тоже в архив. Он сказал что после открытия файла и появления нового он имел чувство пристального взгляда, ну и заклеил свою веб камеру. Он передал мне ссылку на файл и сказал что бы я распространил информацию. Сказал что уже не хочет ничего делать с этими файлами и пусть разбираются другие люди а не он. Удалив файлы со своего пк он со спокойной душой забил на этот сайт. И остались только коды страницы.Конец этой истории. Если вам интересно то можете попробовать распаролить все что было скрыто.

Ключевые слова: Интернет смертельные файлы сайт авторская история

Другие, подобные истории: