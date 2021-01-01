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Дурдом

Jak Fresko.avi

Все мы помним мем про Жака Фреско не так ли? Но у него есть страшная тайна, которая может оказаться смертельной.

Я - Андрей, переехал из России работать и жить в США. Я работал сисадмином в проекте Венера который создал Жак Фреско, цель которого было создание идеального общества и проектирования домов будущего. Вобщем работа была непыльная, работал я там с 2005 до 2017 года из за одного случая. 16 мая 2017 году на официальную почту проекта Венера как всегда приходили мемы от различных "гениев" комедии и тик-токеров, но один уволенный работник прислал весьма отличающиеся ото всех видео. Он написал в письме следующее: "Такого вы ещё не видели!" И ниже была ссылка на видео с ютуба.

На первых секундах видео начинается с настроенный таблицы какого-то телеканала, которая переходит в помехи и потом чёрный экран на несколько секунд, с момента появления чёрного экрана звучит низкочастотеый гул который мне бил по ушам. Потом появляется чёрно-белый Жак Фреско, который был явно нарисован от руки и в правом нижнем углу на буквально секунду появляется аэродинамика коровы и затем появляется 25й кадр ревёрс Жака Фреско.
"Хах, это что ещё за безногим." - Подумал я и продолжил смотреть видео. На 14й секунде видео появляется сводная надписей:
1) не пытайтесь уйти
2) думайте только о Жаке Фреско
3) снюс
4) непонятные арабские символы
Она длится 6 секунд с неопознанным двадцать пятым кадром, затем была надпись: они все видят.
"-кто они то? Я здесь один на*уй" сказал я и продолжил смотреть видео. Там был смайлик из социальной сети Одноклассники, который приглядывался. С улыбкой я смотрел дальше и там была загадка от Жака Фреско: было два козла, сколько? Которая была написана в белом залго-шрифте, на размышление мне дали 666 секунд, а справа был ревёрснутый Жак Фреско. Он меня озадачил но я смотрел дальше. Затем была надпись: знаешь ответ? Через секунду была надпись: Они нет и оттуда выскочил очень громкий и устрашающий скример мужчины с ужасающей улыбкой, смотрят его мне прямо в душу и прыгающий и переворачивающийся из одного угла экрана в другой. Я тогда даже подпрыгнул на стуле и несколько раз сказал "пару ласковых слов." Выпив воды я продолжил смотреть дальше, там был непонятный текст на арабском и повернутая задом-наперёд музыка, этот участок был начинён различными двадцать пятыми кадрами: там был ревёрснутый Жак Фреско, ребёнок с лицом Моргенштерна и так далее. Затем была надпись: "в этом видео таится огромная сила, одна делает страшное", и потом была видеозапись с ужасными помехами где непонятное существо в парке анонимуса, похожее на человека двигалось непонятно куда под странный звук сирены. После этого видно стало спокойнее, после чего была надпись: решай загадку а потом через секунду: иначе они взломают жопу и после чего был шуточный скример с школьниками в масках анонимусов.
"-действительно... такого я никогда не видел" подумал я про себя и на видео уже тот Жак, похожий на кролика из бехногим говорил: ответ кроется в твоём подсознании, после чего он пропал и надпись позже гласила: пробуди его и сразу после чего появился отрывок где Жак Фреско быстро переливался различными кислотными цветами под неприятный, скрежечущий звук. Приняв и этот удар на себя я затем увидел картинку того Жака-безногим который был изображён на примерно 7 секунд. После чего начала играть какая-то польская песня но задом-наперёд и были надписи, говорящие что единственный способ выжить - это решить загадку, а ниже написано: они следят. После чего это видео решило уйти в философию и я прочитал, что истинная сущность человека открывается при отделении от оболочки и тем что его душу очищается и что он приближается к богу. Затем 25-м кадром был человек, смотрящий на нож и надпись: узри бога и этот мужчина начал резать себе вены и неистово кричать. После этого были помехи и экран побелел и была надпись: freedom.

Тогда я был в непонятном состоянии, то ли смех, то ли страх. Решив что это видео довольно смешное, что человек сделал из Жака Фреско смертельный файл как в 2012-2013 году я все равно посмеялся над этой ситуацией и пошёл к своему коллеге по работе.
-Привет Боб
-Да, привет, ты что-то хотел?
- я тут короче вилел смертельный файл про Жака Фреско, довольно хороший шуточный псевдо страшный ролик, посмотри, её пожалеешь.
- звучит интересно.
После просмотра он тоже посмеялся и сказал следующее: "Ну он конечно и отомстил, хотя если бы Джереми не напился и не сломал свои пьяным телом макет, то этого бы сы её увидели, а разошлись всем на компьютеры это видно, остальные должны оценить.
- хорошо, тоже думаю чтт стоит это сделать.
После чего я отправил всем по локальной сети и смотрел на реакции остальных.

Кто-то испугался испугался проклинаю моё имя, кто-то смеялся, всем ралота понравилась по-разному. После работы я лёг спать, но мне приснился ужасный сон: я сижу в школьном классе, всё в чёрно-белых тонах, я слушаю учителя и смотрю чтттон пишет неверные уравнения на доске, но перед тем как я хотел сказать об ошибке, то слева появилась верхняя часть ревёрс Жака Фреско и она сказала мне демоническим голосом: "время истекло, теперь ты знаешь правильное решение? Я застыл в ужасе, но тут на меня весь класс посмотрел, все ученики были в масках анонимуса и в один момент они под те самые крики из видео ролика начали меня резать ножами. Я с ужасном проснулся и потом не засыпал.

Я пошёл и на работу и тут ко мне подошёл боб:
"'-привет, у тебя какой то усталый вид, что с тобой?
- да приснился мне один ужасный сон, я был в классой комнате...
- и потом тебя зарезали школьники в масках анонимуса
- откуда ты это знаешь?
- не ты один тут такой, не такой простой этот видеоролик, не может всем приснится одно и тоже.
-да, это странная история, но сейчас надо сосредоточиться на работе.
После беседы я сел за компьютер и долго думал о вчерашнем сне, но тут Жак Фреско шёл проверять работу сотрудников. Я делал вид что работал и он смотрит в компьютер моей коллеги по работе - Кейт и оттуда вылезает тот самый первый скример из вчерашнего видео. И после чего 17 мая 2017 года Жак Фреско умирает от инфаркта. Казалось бы - это ужасное горе, но то что было дальше - ещё ужаснее.

На всех компьютерах одновременно появилось лицо Жака Фреско-безногим и из динамиков был совсем голос: вреся истекло, ответ? Мы были в замешательстве и после сего экран весь пркрамнео, красный красный синий цвета очень быстро заменчои друг друга и весь персонал сошёл с ума: они начали пытаться вскрыть себе вены ручками, выдавливали вчерашним друзьям глаза, душить себя галстуком, степлером зашивать рты и выбивать окна и решать ими себя, я побелал со всех ног оттуда, но мне в голову сзади прилетает системный блок и я упал в отключку.

После нескольких лет как я узнал позже меня вылечили и теперь когда я веду мем с Жаком Фреско и его загадку, то я у меня меняется настроение на крайне плохое и появляются флеш-беке. Даже после этого случая, который был 4 года назад мне каждый день снится этот один и тот же сон классной комнате с Жаком Фреско. На данный момент прошлое видео было удалено, но неизвестный пользователь с ником Жак Фреско перевалил это видео совсем недавно, но качество ухудшилось. Вот так из казалось бы шуточного смертельного файла появилось реально смертельно опасное видео

Ссылка на видео(смотрите на свой страх и риск: https://youtu.be/tJCHyszWNkc


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:00
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 06:00 by Жак ФрескоПросмотров: 72Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смертельный файл компьютер видео сон авторская история

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