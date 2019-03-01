Зеркало, что забирает души или Немой крик

creppyDayana Просмотров: 58 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:31 by

Здравствуйте. Мне бы очень хотелось рассказать вам одну мистическую историю из своей жизни, которую мне удалось пережить. Я хочу придержаться анонимности..Был самый обычный день. Повседневная рутина начиналась как обычно - я встала рано утром, начала одеваться. Мой парень был сейчас в другом городе у своих родителей, по этому, я решила позвонить ему, и узнать, как у него дела.Позвонив, одевшись и позавтракав, я решила сесть за компьютер и почитать жуткие истории. Да, я делала это не всегда,но мне очень нравилось щекотать себе нервы. Ночью жутко,а утром - самое то.Я открыла сайт, и начала искать истории, которые могли бы меня сильно напугать.Найдя такую, я начала читать ее. "Хах, да пустяк, совсем не страшная!" - я ошибалась. Где-то на половине истории я сидела прижав к себе ноги на стуле. Дрожащими руками закрыла вкладку, и продолжила сидеть. "Это слишком правдоподобно для обычной истории,выдуманной какой-то школьницей.."Если рассказывать кратко, это была история о зеркалах. Да-да, о них самых,как бы странно это не казалось."Если вы очень смелый - посмотрите в зеркало ночью, но..Будте осторожны."-говорилось в этом тексте."Хотя...Стоп, чего я дрожу? Обычная байка..Вот возьму, и посмотрю в зеркало!"-Я поднялась, и пошла в душ.Казалось, остальной день прошел совершенно обычно. Ничего нового, совершенно ничего.К вечеру я вернулась из дома. А, я вам не сказала, что гуляла с подругой? Извиняюсь.Мы хорошо провели время вместе, нам не хотелось расходиться по домам, но по другому нельзя было.Когда я зашла за порог квартиры, мое тело осыпало мурашками, и я сразу вспомнила про то, что собиралась ночью смотреть в зеркало."Может, лучше не стоит?..Хотя..Да что уж там страшного, не пойму?!"Я выпрямила спину, потянувшись. Мне пришлось идти на кухню, и готовить себе ужин. Ничего необычного - обычный салат и бутерброд, но это не важно.Поужинала, включила ютюб, легла в кровать.Посмотря видео на ютюбе, я посмотрела на время - 2:48. "Многовато.."-подумала я, и выключила телефон.Мне пришлось подняться с кровати, и подойти к шкафу с одеждой. Если отодвинуть шкаф, там будет находиться большое зеркало."Стоп..Ах, точно, мне ведь хотелось в зеркало посмотреть..Страшно, но я ведь не трусиха?"Протянув руку к ручке шкафа, я очень медленно открыла дверцу, увидев свое отражение в зеркале. Я начала смотреть на свое отражение сверху вниз : сначала на ступни, потом на колени, живот, грудь, а потом уже и на свое лицо.Ничего жуткого, по крайней мере, мне так казалось. "Лол, а ничего не происходит)"Я положила свою руку на зеркало, отражение секунда в-секунду повторило мое действие."А я ничего такая...". Из шкафа послышался шорох. Я сначала не поняла, что это? Шкаф был с косметикой, там не было ничего необычного. "И откуда этот странный звук?.."-шорох усиливался. Я убрала руку с зеркала, и продолжала там стоять, не зная, зачем."Хех..А..Что я стою, может, спать идти уже?.."-подумала я про себя. Я еще раз посмотрела в зеркало, и увидела в отражении, сзади себя, какое-то черное пятно. Я знатно испугалась, но не шевельнулась."Что это?...Страшно.." - Я моргнула, пятно исчезло. Мне пришлось быстро встать, и добежать до кровати за секунду. Я забыла закрыть зеркало,вот черт..Шкаф с зеркалом находился прямо напротив кровати, на которой мне приходилось лежать. Посмотря в зеркало, я увидела, что отражение осталось в той позе, как в тот момент,когда я еще стояла перед ним. Я очень испугалась, настолько, что не могла шевелиться. "Это сон, мне кажется!.." - По моему тело стекал холодный пот, я вся покрылась табуном мурашек от страха.Я видела отражение, которое пристально смотрело на меня. У него потемнели глаза, оно еле-заметно улыбнулось. Я очень сжалась, закрыв глаза. Мне показалось, что что-то дышит в меня.Далее я просто вырубилась, сжимаясь от страха.Мне начал снится сон. Сейчас опишу его..Это был осознанный сон, я могла ходить в нем куда хочу, говорить что хочу, и т.п.Я оказалась в темной комнате. Рядом не было никого, и ничего. Но вдруг, под моими ногами провалился пол. Я начала стремительно лететь вниз, попытаясь закричать что есть мочи, но ничего не получилось. Мне все еще приходилось лететь вниз, из моих глаз начали течь слезы.Спустя минуту такого падения, я приземлилась на что-то очень твердое, и реально почувствовала боль в спине, дикую боль.Осмотревшись вокруг, я поднялась, увидев перед очень страшное существо : это было животное неизвестного мне происхождения с хвостом ящерицы,ужасными и облезшими крыльями, лицом человека,которого жрали черви. Все тело было странным,оно было покрыто огромными открытыми ранами, плоть была гнилой. Я хотела вскрикнуть от ужаса, что я и попыталась сделать, но как всегда, ничего не вышло. Это существо посмотрело на меня. Я заметила кое-что.. Оно было похоже на меня своей гнилой "улыбкой" и глазами, которые выпадали из глазниц.Голубыми глазами.Я замерла от ужаса, подняться я тоже не могла-при любом шевелении в моих глазах темнело, чувствовалась сильнейшая боль.Существо поднялось, у него были сломаны ноги.Оно направилось ко мне. Я дрожала и плакала. Это нечто подняло меня, и сильно сжало в руке, после чего кинуло в стену.Я пробила эту стену, и начала лететь в пустоту, куда-то вниз. Без конца. Но вдруг, в моих ушах раздался очень громкий писк. Темный фон.Мне пришлось очень резко открыть глаза, я закричала что есть мочи, но не особо это и вышло. Осмотрев комнату, я поняла,что уже утро. Зеркало было разбито. Я быстро оделась, выбежала из дому, и побежала как можно скорее к своей подруге. Я ночевала у нее еще месяц, после чего парень забрал меня к себе в город.Я не заходила в эту квартиру очень долгое время. Ну, знаете, 15 лет.Мне захотелось навестить этот ужасный дом, в который я никогда больше не возвращалась. Я без проблем добралась до него. Соседей прежних уже не было, ни одного. Разве что, одна бабка, которая вечно сидела на лавочке. С ней я хотела поговорить позднее..Пройдя в квартиру, я открыла дверь. Там был странный запах сырости и гнили. Внутри никого не было, разве что трупы каких-то мышей, крыс, шприцы, битые бутылки. Пройдя в свою комнату, мне пришлось увидеть зеркало. Да, то самое. Осколки все еще лежали на месте,шкаф стоял напротив кровати. Я услышала шорох из того же шкафа...Со скоростью света выбежав из квартиры, я побежала на улицу, и села рядом с бабушкой,посмотрев на нее. Мне пришлось перевести дыхание, после чего я вежливо обратилась к ней:-Здравствуйте..Извините за беспокойство, но не могли бы вы мне рассказать, как за все время обстояли дела с 13 квартирой?-Ой, здравствуй, зайка! Я тебя узнала! Где же ты была все это время?-Я позже вам расскажу.-Ну..Что касается этой квартиры...Знаешь, я живу прямо рядом, за соседней стеной. Оттуда постоянно такие шорохи странные, и знаешь, милочка...Там по ночам как-будто дети кричат..-Дети? Кричат?..-она поняла, что там никого нет.Как там может кто-то кричать?..-Да, дети... И они вечно просят забрать их из этой квартиры, вечно..Просят зайти, забрать их, выкинуть осколки. Только вот что за осколки-я так и не поняла.-Боже мой..-Я была в шоке. Откуда там какие-то дети, при чем они тут вообще? Мне этого было не понять.-Никого в этой квартире не жило..Знаешь Васильевну? Она один раз проведать дом решила этот, да скончалась на следующий день.-Ужас, господи...-Я была очень озадачена и испугана.-Эту квартиру не пытались убрать?..-Да государству нет дело до этого района вообще. Ты знаешь, где мы вообще сейчас?-Ну..Вроде как.-Это не тот прежний район. Тут вообще никого нет, кроме меня, да еще одной девушки не живет. Было у нее дитя, да умерло..Такая хорошая девочка была..-Боже..Ужас какой-то..А почему вы не переехали?-Да куда-же мне переезжать? 87 лет мне уже, милочка. Умру скоро небось, смысл то деньги мне тратить?-Не говорите так, еще всех нас переживете..-она слабо улыбнулась. -Ладно, мне пора идти, до свидания, Марья Ивановна!С тех пор прошло 20 лет, вот я сижу тут, и рассказываю вам эту историю. Многое не дает мне покоя..Нет сил осмысливать что-то, я просто расскажу вам это.Не смотрите в зеркала ночью.

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