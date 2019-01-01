Правило 13

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:56

Причина: Изменен раздел.

Bendy_lover Просмотров: 55 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:44 by

Хм... кажется что человек не хочет чтобы ты рассказывал кому-то о происшествии, не надо, послушай его, не говори никому, иначе он не отстанет от тебя. Смысл данного правила заключается в том, что ты не должен говорить подозрительным незнакомцам правильный ответ на вопрос: 7+6=?Короче. Если странно одетый человек подойдет к тебе и спросит:7+6=?,То ни за что не отвечай 13, иначе человек может сказать: " часов до твоей смерти".Вот 2 способа избежать этого:1. Нужно сказать любое не правильное и НЕЧЁТНОЕ, обязательно нечетное число, тогда человек отстанет от вас, 2. Можно ничего не говорить, и уйти, но человек будет преследовать вас до вашего дома, повторяю один и тот же вопрос:7+6=?.Когда вы дойдете до дома, человек испариться и вы больше никогда с ним не встретитесь.Можно ответить не знаю, но тогда человек убьет вас через несколько дней.Если ты дошел до дома, то будь спокоен, опасность не гразит, но помни, никому не говори что видел этого человека, иначе спустя несколько лет он вернется и не спрашивая, убьет тебя...

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