Аниматор

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:51

Sergey_Epishesh Просмотров: 19 Комментарии: 0 -1 Вчера, 23:51 by

Рассказываю от лица деда, который рассказывал мне эту историю:Всё это началось давным давно,даже не вспомню когда, а если и вспомню,скорее всего совру.Работал я в полиции, а точнее в архивах, ну знаешь, там где бумажки разбирают. Эх, всё-таки давно это было...ну это я уже заговариваюсь. Все время нам давали мелкий криминал, то там в магазине булку своруют, то ограбят кого-то. Не над чем было голову поломать, понимаешь?В один день это всё поменялось, когда в участок поступил звонок,в котором мы услышали только всхлипывания и неразборчивый шёпот.Наши бравые ребята отследили звонок и с помощью наших современных, (на тот момент),технологий, поняли откуда поступил звонок.Мой дружище,выехавший на вызов потом рассказывал в холодном поту:«Это была небольшая двухэтажка на окраине города, окна не горели хоть уже был вечер.Я заметил кое-что странное, окна на втором этаже были залеплены чем-то чёрным.Света в подъезде не было, но с помощью света фонаря, мы обаружили что в противопожарном шкафчике отсутствовал топор.Мы прошли наверх, дверь была прикрыта,но не заперта.Мы постучались.Это была самая глупая ошибка.Тут же послышался треск и грохот, как из квартиры,так и снизу.Кто-то сиганул со второго этажа. Двое человек побежало вниз. Был слышен крик и выстрелы. Мы побежали вниз на подмогу, и я увидел как в ближайших кустах напротив дома скрывается толстая фигура в бело-красном трико.Мой коллега сказал:“Чёрт возьми, убежал! Вот это шустрый жирдяй....так ты,давай за ним!“Один Офицер отправился в погоню на машине, а мы пошли исследовать место преступления.В квартирах снизу было пусто..а вот сверху...настоящий ад.В прихожей,пожарным топором,был пригвождён предполагаемый отец семейства. Топор был в левом плече, трупуже висел там очень давно,судя по его состоянию.Меня чуть не вырвало.Хорошо что ты не поехал с нами..Все окна были криво залеплены чёрной изолентой. На кухне воняло гнилью больше чем в остальной квартире, на столе стояла гора тарелок. Там стояла ещё одна, ещё полная тарелка с каким-то мясом внутри. Дальше смотреть на это,не было желания и мы пошли в спальню.Точнее встали перед дверью.Она была закрыта.Когда самый крепкий из нас начал выбивать дверь, изнутри послышались крики и плач.Когда мы попали внутрь, там была девочка лет десяти, одетая в какие-то тряпки.Девочка сидела в углу и билась в истерике,а окно было разбито,и остатки изоленты висели в дыре.Мы успокоили малютку,узнали что её зовут Лиза и отвезли в участок, чтобы она рассказала нам что произошло.»Она рассказала лично мне в допросной:«Мои родители любили меня, это был мой день рождения, и мои друзья собрались у меня дома, чтобы праздновать.Мамы и Папы долго не было, и мы сидели и играли, а потом..»Девочка залилась слезами.Руки её затряслись, а в глазах её потемнело.«А потом они привели Клоуна. Сначала он был смешной и дарил нам подарки,но он ушел за “Лучшим представлением нашей жизни”.Он их убил....всех....и съел...и....и...»Лиза затряслась от страха и слёз.Я перестал задавать у неё вопросы, она чуть ли не захлёбывалась в слезах.И выглядела она ужасно.Я её понимаю..столько эта девочка пережила...Из архивов, которые дед передал мне, когда я повзрослел, я узнал что Лизу кормил человеческой плотью и насиловал Аниматор в костюме клоуна.Он использовал квартиру в качестве временное пристанища.Клоуна так и не нашли.

Ключевые слова: Клоун криминал жесть авторская история

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