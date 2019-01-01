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Дурдом

Аниматор

Рассказываю от лица деда, который рассказывал мне эту историю:


Всё это началось давным давно,даже не вспомню когда, а если и вспомню,скорее всего совру.

Работал я в полиции, а точнее в архивах, ну знаешь, там где бумажки разбирают. Эх, всё-таки давно это было...ну это я уже заговариваюсь. Все время нам давали мелкий криминал, то там в магазине булку своруют, то ограбят кого-то. Не над чем было голову поломать, понимаешь?
В один день это всё поменялось, когда в участок поступил звонок,в котором мы услышали только всхлипывания и неразборчивый шёпот.
Наши бравые ребята отследили звонок и с помощью наших современных, (на тот момент),технологий, поняли откуда поступил звонок.
Мой дружище,выехавший на вызов потом рассказывал в холодном поту:

«Это была небольшая двухэтажка на окраине города, окна не горели хоть уже был вечер.
Я заметил кое-что странное, окна на втором этаже были залеплены чем-то чёрным.
Света в подъезде не было, но с помощью света фонаря, мы обаружили что в противопожарном шкафчике отсутствовал топор.Мы прошли наверх, дверь была прикрыта,но не заперта.

Мы постучались.

Это была самая глупая ошибка.
Тут же послышался треск и грохот, как из квартиры,так и снизу.
Кто-то сиганул со второго этажа. Двое человек побежало вниз. Был слышен крик и выстрелы. Мы побежали вниз на подмогу, и я увидел как в ближайших кустах напротив дома скрывается толстая фигура в бело-красном трико.
Мой коллега сказал:“Чёрт возьми, убежал! Вот это шустрый жирдяй....так ты,давай за ним!“

Один Офицер отправился в погоню на машине, а мы пошли исследовать место преступления.
В квартирах снизу было пусто..а вот сверху...настоящий ад.

В прихожей,пожарным топором,был пригвождён предполагаемый отец семейства. Топор был в левом плече, труп
уже висел там очень давно,судя по его состоянию.Меня чуть не вырвало.
Хорошо что ты не поехал с нами..

Все окна были криво залеплены чёрной изолентой. На кухне воняло гнилью больше чем в остальной квартире, на столе стояла гора тарелок. Там стояла ещё одна, ещё полная тарелка с каким-то мясом внутри. Дальше смотреть на это,не было желания и мы пошли в спальню.

Точнее встали перед дверью.
Она была закрыта.
Когда самый крепкий из нас начал выбивать дверь, изнутри послышались крики и плач.
Когда мы попали внутрь, там была девочка лет десяти, одетая в какие-то тряпки.
Девочка сидела в углу и билась в истерике,а окно было разбито,и остатки изоленты висели в дыре.
Мы успокоили малютку,узнали что её зовут Лиза и отвезли в участок, чтобы она рассказала нам что произошло.»

Она рассказала лично мне в допросной:

«Мои родители любили меня, это был мой день рождения, и мои друзья собрались у меня дома, чтобы праздновать.
Мамы и Папы долго не было, и мы сидели и играли, а потом..»
Девочка залилась слезами.
Руки её затряслись, а в глазах её потемнело.
«А потом они привели Клоуна. Сначала он был смешной и дарил нам подарки,но он ушел за “Лучшим представлением нашей жизни”.
Он их убил....всех....и съел...и....и...»
Лиза затряслась от страха и слёз.

Я перестал задавать у неё вопросы, она чуть ли не захлёбывалась в слезах.И выглядела она ужасно.
Я её понимаю..столько эта девочка пережила...


Из архивов, которые дед передал мне, когда я повзрослел, я узнал что Лизу кормил человеческой плотью и насиловал Аниматор в костюме клоуна.
Он использовал квартиру в качестве временное пристанища.

Клоуна так и не нашли.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:51
Вчера, 23:51 by Sergey_EpisheshПросмотров: 19Комментарии: 0
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Ключевые слова: Клоун криминал жесть авторская история

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