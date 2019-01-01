Девушка с красным телефоном

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:13

Некит Просмотров: 7 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 15:13 by

Зимним вечером становиться темно и жутковато. Деревья превращаются в статуи похожие на монстров. Лишь уличные фонари освещают этот мрак. На улицах ходит много людей погрузившиеся в телефоны. Я шел по одной из этих улиц. Около магазина стояла девушка в золотисто-блестящей куртке и с чёрными волосами. Перекинув её взгляд со своего телефона на меня она улыбнулась очень жуткой улыбкой. Подойдя к девушке меня бросило в дрожь , по всему телу прошёл холод. Она дотронулась до моего плеча и я смог разглядеть её пустые глаза . Девушка сказала мне:"Я думала ты не придешь !". Мне стало не по себе,она повела меня за тёмный угол,постоянно посматривая на моё лицо. Подойдя к этому углу она сказала:"Не ложись спать,иначе ОН УБЬЁТ ТЕБЯ!!!". Я оттолкнул её в сторону и побежал домой со всей дури. Долго я сидел на кухне размышляя кто - ОН ? Может это демон или дьявол,а может призрак? Так сидел я где-то часа 2 , потом мне надоело и я лёг всё таки спать. Но через минут 5 на чердаке кто-то начал стонать как-будто кому-то заклеили рот и начали глубоко и медленно разрезать ногу. Стон был очень громкий,я сразу же врубил везде свет,позвонил в полицию сказали что приедкт через минут 15 , через 30 секунд всё прекратилось,но сразу же начали скрябать дверь будто бы её царапали и одновременно ели зубами . Дверь продержалась всего минуту и она свалилась на пол. ОНО пошло в спальню и начало метаться очень быстро по всей комнате. Я лежал под кроватью , сердце билось с очень большой скоростью , мне казалось что вот вот сердце вылетит из рта. Наконец эта тварь убежала в зал , и через минут пять оно убежало из дома куда-то к соседям. Я от такого страха долго лежал просто смотрев в стену. Наконец я вылез из под кровати, на полу была записка и на ней было написано:"МОЛОДЕЦ ПЕРВУЮ НОЧЬ ТЫ ПРОДЕРЖАЛСЯ". Вдумываясь в смысл этой записки я уснул. Утром по телевизору было сказано что два человека были найдены в своих домах на кровати , лица их были изуродованны , глаза их были во рту и глотки были искусанны.

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