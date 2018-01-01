Роковая текстура

Однажды в девять вечера я занимался одним из своих излюбленных дел: сидел дома за компом и монтировал видео. Час был уже, разумеется, поздний, поэтому я быстро искал на своем рабочем столе несколько последних файлов для завершения работы, как тут мой взгляд наткнулся на архив со странным названием – «ГАВНО.rar».



Не знаю, когда и откуда он появился на моем компьютере, но никто из домашних его не мог подкинуть: доступ к пользователю был защищен шестнадцатизначным паролем во избежание подобных казусов. Дату создания я не посмотрел, что стало, наверное, второй по значимости ошибкой, совершенной мной в этой жизни.



Внутри архив содержал лишь один файл – «КАКАШКА». Разрешение было неизвестно, вес составлял около 17 килобайтов.

- «Что за бред» - подумал я, тыкая на файл мышкой в надежде открыть его.



Тщетно. Архив был запаролен.



Решив немного поразвлечься, я начал писать капсом в окно ввода паролей различные слова, которые, как мне казалось, имели прямую связь со словами «ГАВНО» и «КАКАШКА». На долго мне такой забавы не хватило: остановившись на вариантах «АНИМЕ», «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» и «КРИПИПАСТА», я закрыл архив и продолжил работу.



Через полчаса видео было смонтировано. Пока я кидал готовый проект в папку, мой взгляд снова уперся в таинственный архив, который своим названием напоминал скорее глупый розыгрыш или дешевый вирус.



- «Чем черт не шутит» - решил я, снова клацнув на окно ввода паролей. Все равно ночи шли короткие, а сериалов для просмотра на лето накопилась куча. Ничего плохого не случится, если я потрачу лишних двадцать минут на взлом этого архива.



Я планировал подобрать несколько вариантов вручную, таких, что могли показаться наиболее логичными и банальными, после чего поискать в интернете какую-нибудь программу по подбору паролей. Для начала были опробованы самые идиотские сочетания - название архива, файла, «1234..», «йцукен…», «qwerty…». После пошли более продвинутые, лишь немного интеллектуальнее предыдущих.



И дернул же меня дьявол написать слово «ЖОПА» именно капсом! Если бы не это решение, возможно, файл бы и не открылся и мне бы не пришлось пережить все это.



И так, после ввода пароля «ЖОПА» проводник мне любезно сообщил пару вариантов программ, в которых можно бы было открыть этот файл. Естественно, ни «Guitar Pro», ни «Adobe Flash» этот формат не читали и читать не собирались. И тогда я для удобства вытащил файл из архива вручную. Естественно, архив тут же исчез, поэтому я никогда не смогу узнать, когда он был создан. Естественно, потом я смотрел дату последнего изменения извлеченного файла (единственное, что я мог сделать). Она датировалась 2011 годом, когда этого компьютера у меня не было и в помине. Значит, эту «КАКАШКУ» мне подбросили извне. Обстановка нагнеталась.



Я открыл файл через Notepad, и мне высветился код, который обычно бывает у изображений. Тогда дрожащими пальцами я перевел формат в png и…



Был разочарован.



Картинка представляла собой всего лишь дефолтную текстуру лица игрока из игры M&B Warband. Ничего опасного и сверхъестественного, я даже пожалел нескольких минут потраченного времени на «взлом». Архив с паролем «ЖОПА» подложил мне знатную жопу.



Вздохнув, я решил снять досаду, впервые за пару лет открыв Warband с твердым намерением поиграть в него хотя бы часик. Создав персонажа негра и отправившись в Королевство Вегиров, я внезапно понял, что чернокожая текстура игрока заменилась на дефолтную из недавно извлеченного файла, оставленного мной на рабочем столе. Это и есть та самая главная ошибка, о которой я буду сожалеть всю свою оставшуюся жизнь.



Выполняя классические действия, нельзя было не заметить, что с игрой что-то не то. Совершенно все лица солдат, разбойников, лордов, горожан и даже леди были заменены на эту текстуру лица, что было скорее забавно, чем страшно. Я брал задания и выполнял их, надеясь в скором времени устроиться на службу к королю Яроглеку, но тот, кажется, активно избегал меня. Я спрашивал у лордов его местоположение, однако, когда я добирался до него, заветного короля там уже не было.



Изрядно задолбавшись, я врубил читы и телепортировался к селению, мимо которого на данный момент пробегал король.

Ехидно прищурившись, я направил свой отряд к нему, дабы открылось диалоговое окно. И с этого момента моя жизнь изменилась навсегда, ведь я увидел то, что до сих пор заставляет меня глотать антидепрессанты пачками и просыпаться по ночам с холодной, будто предсмертной испариной на лбу.



Вместо лица у Яроглека была жопа.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:08

homelski_bulbach Просмотров: 53 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:08 by

Ключевые слова: Файл смерти архив юмор игра warband авторская история

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