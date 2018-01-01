Ломаю зубы об лёд

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:25

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.

vityammy Просмотров: 21 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:25 by

Времени было уже около часа ночи, а Степан так и не вернулся в машину. Прогноз погоды не обещал такой сильной метели. Я с самого начала знал, что ехать из деревни на ночь глядя - плохая идея, но моему товарищу Стёпе уж очень хотелось домой, ведь с отпуска вернулась его жена. Он мне все уши до невозможности прожужжал о том, как соскучился по ней. Так он меня и уговорил. Когда мы ехали в деревню двумя днями ранее, нами был подмечен одинокий старенький домик, стоящий в пятидесяти метрах от просёлочной дороги. По словам моего дорогого друга, там живёт или по крайней мере жил лучший друг его ныне покойного дедушки, с которым в детстве он был хорошо знаком. Так вот чёрт его побрал заметить сквозь метель, что в этом самом доме горит свет в столь поздний час. Степан сразу остановил машину, позабыл о жене, и жалобно смотрел мне в глаза.-Вить, я с ним не виделся уже кучу лет. Там свет горит, видишь? Может, случилось что?-А может, там не он живёт вовсе уже. Поехали давай. Куда ты попрёшься в метель?-Я мигом, 10 минут. Просто поздороваюсь!Я отвёл взгляд в окно, за которым стояла морозная мгла, созданная метелью. Хлопнула дверь. Степан обошел машину и побрёл в сторону двух горящих огоньков, в сторону домика, которого и видно-то не было. Так вот и прошло уже полчаса. Видно знатно они там языками цепанулись. Сейчас до утра разговаривать будут. О господи, мог бы и вернуться, предупредить, пригласить в конце концов. И ведь не позвонить ему, телефон-то он в машине оставил. Так не хочется выходить в такой мороз, в такую вьюгу, но куда деваться-то?Я заглушил двигатель, застегнул куртку и лениво выполз из машины. На моё счастье, метель немного утихла, теперь это был просто небольшой снегопад. Обувь на мне была совсем не та, чтобы плестись по сугробам, в неё быстро забилось немного снега, что вызвало у меня раздражение. Я хотел спать, был зол на Степана, так ещё и заболею сейчас. Отличный расклад! Слева от себя я заметил свежие следы, которые уходили, насколько я помню в сторону речки, о которой Стёпа рассказывал много историй из своего деревенского детства.Они что, пошли на лёд? Бред какой-то. Я подошел к домику, распахнул дверь и оцепенел. В доме не было света. Но ведь я только что видел, как из-за зашторенных окон сочился свет. В доме было пусто. В доме было очень холодно. Там был поистине загробный мороз. Я был в полном шоке, как вдруг услышал позади себя голос Степана.- Витя, ты чего там стоишь? Пойдем на лёд! Я устал тебя ждать.Я обернулся и стоял как вкопанный. Степан медленно шёл в сторону речки. Метель опять разыгралась.- Ты идиот?! Что вообще происходит? Остановись, придурок! - закричал я.Но Стёпу уже и видно не было. Я побежал за ним, прямиком на лёд. Я уже не слышал его шагов. Паника овладела мной, я совершеннно не понимал, что происходит, меня окружила мгла. Нет, не метель. Настоящая тьма. Я не видел дальше метра. Мне начало казаться, что я вот-вот упаду в обморок. Я начал терять рассудок, были мысли о том, что это сон. Лёд под моими ногами был чистым, без снега. Я находился в настоящем ужасе. Я начал кричать, звать Степана, просто выть. Мне казалось, что это продолжается уже сутки, нет, двое суток. Я просто шёл по льду, плакал, молил. Вдруг произошло то, что заставило меня остановиться и придти в рассудок. Я увидел тело. Тело, лежащее на льду. Это был Стёпа, он лежал на животе, головой ко мне. Я попятился назад, вдруг кто-то схватил меня за плечо. Не успев даже опомниться, я получил удар по спине такой силы, что казалось мне её сломали. Я пластом упал на лёд, упал лицом.Боль была невыносима, я понял, что лишился передних зубов. Я уже без эмоций, чувствовавший свою скорую кончину, начал ползти вперёд, к своему лучшему другу Степану. Я почти не думал. Я никогда не верил в какие-либо потусторонние силы, мистику и так далее. Что-то неведомое убило нас со Степаном. Сначала его, потом, приняв облик моего друга, чтобы заманить на лёд, и меня. Виднелось тело Стёпки. Я видел перед собой зубы, его зубы. Он их тоже лишился при падении. Мы всегда были с ним похожи. Мне было жаль его жену, они собирались полететь на море. Даже билеты уже купили. Я, улыбаясь, опустил голову, во рту был привкус железа. Лицо онемело, очень замерзло. У меня не было сил. Я умер, ломая зубы об лёд.Моя первая история, оцените.

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