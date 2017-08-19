Бэби Блю или Как вызвать Кровавую Мэри

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:34

Ырка Просмотров: 50 Комментарии: 1 0 Вчера, 14:34 by

«Baby Blue» или Бэби Блю (голубой, голубоглазый малыш) – это название странной игры, в которую дети иногда играют в ванных комнатах. Во время выполнения ритуала злой призрачный младенец должен появиться в ваших руках. Эта американская городская легенда связана с мифом о Кровавой Мэри.Чтобы поиграть в «Blue Baby Blue», вы должны пойти в ванную самостоятельно, выключить свет и запереть дверь. В ваших руках должно быть распятие. Держите его крепко! Затем вы смотрите в зеркало, протягиваете руки, словно раскачиваете ребенка, и повторяете слова «Голубой, Голубоглазый малыш» 13 раз, не ошибаясь. Каждый раз, повторяя заклятие, делайте один поворот вокруг себя. Если вы все сделаете правильно, вы внезапно почувствуете вес невидимого ребенка на руках.Ребенок будет становиться все тяжелее и тяжелее, поскольку он становится все больше и больше. Вы почувствуете, как он царапает ваши руки. Прежде чем он станет слишком тяжелым, вы должны быстро взять невидимого ребенка, спустить его в унитаз и выбежать из ванной. Если вы не сделаете это достаточно быстро, в зеркале появится отвратительная женщина. Она будет кричать «Верни мне моего ребенка!» И кричать она станет достаточно громко, чтобы разбить стекло.Если вы все еще держите ребенка, она убьет вас. Некоторые люди считают, что эта женщина – Кровавая Мэри, которая давным-давно убила своего собственного ребенка. Она разбила зеркало в ванной и использовала осколок стекла, чтобы заколоть его до смерти.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Ребёнок женщина зеркало

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