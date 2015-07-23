Демон ночи

Демон ночиВсем уже надоели вызовы "приди, уйди", и вот я нашел вызов на латыни, довольно интересный. В комментах отпишите, получилось или нет, самому как-то ссыкотно.
Понадобится:
- 1 свечка
- листок бумаги
- красная ручка
- текст на латыни
ВЫЗЫВАЕМ НОЧЬЮ. Ровно в 1:00 надо зайдите в любую комнату, закройте все двери, выключите свет, возьмите листок и напишите красной ручкой: "Daemon noctis egressum", поджигайте свечу и сжигайте листок над свечой.
И затем скажите: "Nocte domum demon existunt eaque se vinire dicam fennae" (говорить 3 раза).
Затем закройте глаза, вслушиваясь в тишину. Со временем вы начнете слышать голос. Ему нельзя отвечать.
Чтоб его отогнать, надо сказать: "Demone nocte abire" (3 раза).
Потом ещё напишу вызовы на латыни.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:12
Вчера, 16:12 by bestwayПросмотров: 173Комментарии: 8
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