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Вызов духов

Демон ночи

Всем уже надоели вызовы "приди, уйди", и вот я нашел вызов на латыни, довольно интересный. В комментах отпишите, получилось или нет, самому как-то ссыкотно.

Понадобится:
- 1 свечка
- листок бумаги
- красная ручка
- текст на латыни

ВЫЗЫВАЕМ НОЧЬЮ. Ровно в 1:00 надо зайдите в любую комнату, закройте все двери, выключите свет, возьмите листок и напишите красной ручкой: "Daemon noctis egressum", поджигайте свечу и сжигайте листок над свечой.

И затем скажите: "Nocte domum demon existunt eaque se vinire dicam fennae" (говорить 3 раза).

Затем закройте глаза, вслушиваясь в тишину. Со временем вы начнете слышать голос. Ему нельзя отвечать.

Чтоб его отогнать, надо сказать: "Demone nocte abire" (3 раза).

Потом ещё напишу вызовы на латыни.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:12
Вчера, 16:12 by bestwayПросмотров: 173Комментарии: 8
+3

Ключевые слова: Вызов демон ночи латынь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 16:34
+4
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Комментариев: 1 903
На будущее. Ударения в словах тоже неплохо бы прописать, так как можно случайно вызвать кого-то не того. Я вон так раз как-то читал названия действующих веществ в каплях от блох, и случайно вызвал Сатану(((
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: Tigger power
Вчера, 18:01
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Цитата: Estellan
случайно вызвал Сатану(((

Теперь живет и столовается, гадина?)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Estellan
Вчера, 20:05
+5
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Комментариев: 1 903
Цитата: Tigger power

Теперь живет и столовается, гадина?)))

Не. Отвесил мне подзатыльник и ушел обратно(
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#4 написал: Sniff
Сегодня, 00:40
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Прочитала, демон не пришел, явился начальник, наверное, интонировала неправильно))
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:04
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А зачем вызывать тогда,,чтобы не разговаривая прогнать? Я бы на его месте атата сделала шалуну.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Estellan
Сегодня, 10:17
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Цитата: Sniff
Прочитала, демон не пришел, явился начальник, наверное, интонировала неправильно))

Не факт... не факт.
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#7 написал: Sniff
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Не факт... не факт.


Наш начальник- золото, точно не демон)
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#8 написал: Nadia Chap
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Зачем вызывать демонов?
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