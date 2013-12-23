Оборотень на фоне луны или У страха глаза велики

Летяга Просмотров: 114 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 08:15 by

Однажды в детстве я вышел вечером на улицу, и чуть не обделался от увиденного.На фоне яркой полной луны пролетало неизвестное существо, а затем раздался – как мне тогда показалось – смех ведьмы, как в фильмах ужасов.Я залетел домой чуть ли не сквозь закрытую дверь.Чуть позже домой зашла мать, и со смехом рассказала историю: пошла она доить корову, за ней увязался молодой кот.Зайдя на скотный дворик, закрыла калитку. Корова, увидев кота, направилась к нему. Молодой кот замер в углу.Корова, сопя ноздрями, медленно приближалась. Кот встал на задние лапы, разведя передние в разные стороны, а потом вцепился когтями корове в нос! Буренка от такого приветствия сделала замах – как они делают, когда рогами перекидывают кого-либо. Ну и в момент, когда морда коровы была обращена к небу, блохастый не удержался и полетел на крышу сарая.Мать громко рассмеялась.Но как известно у страха глаза велики, и для меня этот смех был смехом оборотня, пролетающего на фоне луны.

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