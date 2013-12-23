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Несерьезные истории

Оборотень на фоне луны или У страха глаза велики

Однажды в детстве я вышел вечером на улицу, и чуть не обделался от увиденного.
На фоне яркой полной луны пролетало неизвестное существо, а затем раздался – как мне тогда показалось – смех ведьмы, как в фильмах ужасов.
Я залетел домой чуть ли не сквозь закрытую дверь.

Чуть позже домой зашла мать, и со смехом рассказала историю: пошла она доить корову, за ней увязался молодой кот.
Зайдя на скотный дворик, закрыла калитку. Корова, увидев кота, направилась к нему. Молодой кот замер в углу.
Корова, сопя ноздрями, медленно приближалась. Кот встал на задние лапы, разведя передние в разные стороны, а потом вцепился когтями корове в нос! Буренка от такого приветствия сделала замах – как они делают, когда рогами перекидывают кого-либо. Ну и в момент, когда морда коровы была обращена к небу, блохастый не удержался и полетел на крышу сарая.

Мать громко рассмеялась.

Но как известно у страха глаза велики, и для меня этот смех был смехом оборотня, пролетающего на фоне луны.

Сегодня, 08:15 by ЛетягаПросмотров: 114Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ночь луна смех корова кот

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:19
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Зачот! Так и Рождаются легенды joy
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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