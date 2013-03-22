Сатанист на кладбище

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lettlefox Просмотров: 117 Комментарии: 3 0 Вчера, 09:55 by

Кладбищенский сторож Игнатий Мертвяков был человеком весьма преклонного возраста и имел много хронических заболеваний. Сторожка на окраине старого городского кладбища была ветхой покосившейся избушкой с одним маленьким окошком, выходившим на унылый пейзаж старого погоста. Задач-то у сторожа было всего ничего: подметать тропинки, ежели мусорные баки переполнены, то вызвать мусоровоз. От такой тоскливой и мрачной работы дед Игнатий частенько прикладывался к боярышнику за неимением больших денежных средств, от того и страдал хроническим циррозом и алкогольным делирием. Мертвецов он давно не боялся, так как зачастую, упившись до чертиков, он бухал вместе с ними и, признаться, он порядком им поднадоел, иногда они его даже били... Не так давно начальство поручило старому Игнатию облагородить территорию убрав покосившийся старый деревянный забор, а в дальнем конце вырыть выгребную яму для постройки туалета. Забор давно был снесен, яма вырыта и года три как использовалась по назначению и была почти до отказа забита продуктами жизнедеятельности человека и прочими нечистотами.Денег на строительство туалетной будки начальство так и не выделило... Уж больно долгие эти бюрократические процедуры получения денег для кладбищенского туалета через швейцарский банк, да еще и в биткоинах по долларовому курсу.Очередным глухим осенним вечером, как всегда нажравшись боярышника с антифризом до мертвецкого состояния, дед Игнатий поплелся к выгребной яме справить нехитрую нужду. Ну и по классике жанра, как уже догадался мой дорогой читатель, этот старый алкаш и маразматик поскользнулся на свеженаваленной куче собачьих фекалий и с криком "шоб вы все так жили" с головой погрузился в пучину всяких непотребств и нечистот...Ночь, мертвецким светом светила кровавая луна, по небу плыли зловещие тучи. Где-то вдалеке слышался зловещий кошачий вой. По жутким заброшенным тропинкам гуляли мерзкие упыри, а над головой летали жуткие привидения наркоманов и всяких меньшинств, которые при жизни были очень мерзкими личностями. С трудом разбирая дорогу, по кладбищу крался матерый сатанист Поносов, который спешил к свежераскопанной могиле старого проклятого знахаря и колдуна Якима Грыцюка, который при жизни проживал в Бобруйске на улице Шпильмана под фамилией Штукерман и был очень гнусной личностью. Он хотел в сеансе спиритизма узнать у него тайны загробного мира, а также когда ихний "ШАХТЕР" наконец-то выиграет у "РЕАЛ МАДРИД" и с каким счетом, потому что недавно в букмейкерской конторе он заложил свою почку на победу "ШАХТЕРА".Как последний навозный жук, дед Игнатий барахтался в зловонной жиже и уже было совсем отчаялся выбраться, наглотавшись фекалий, был готов навсегда булькнуть и пустить пузыри...Ночь, луна, по небу плыли тучи...С трудом разбирая дорогу, сатанист Поносов дополз (как он думал) до разрытой могилы старого колдуна. Из "могилы" исходило странное зловоние нечистот. Поносов очертил вокруг себя магический круг, нарисовал пентаграмму, три раза перекрестился и начал читать зловещее заклинание на немецком языке.Дед Игнат в дымину пьяный и по уши в нечистотах услышал на поверхности какое-то бормотание на знакомом диалекте, который уже вроде как по молодости где-то слышал. Он обмерзлыми и невкусными губами хотел позвать "Эй, кто-нибудь, помогите", но звуки из-под вонючей жижи выходили с трудом.Сатанист Поносов насторожился... из могилы донеслось "Эээээээ" затем еще громче и явственнее "ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ!" у Поносова от страха пересохло в горле, и он хлебнул из принесенной с собой фляги святой воды... "Я тте ннааа!" - донеслось из могилы, и у Поносова в левой штанине вдруг стало тепло и что-то из нее вытекло. Он срочно расстегнул пуговицы, дабы не пачкать свою одежду, и стал стряхивать колошину прямо в зловонную могилу.Дет Игнат почувствовал, что ему за шиворот и по ушам что-то потекло, из последних сил решил выбраться из ямы и протянул руку наружу.При полной луне Поносов увидел, как из могилы к его "хоботу" тянется зловещая рука мертвеца. В его кишечнике что-то булькнуло, ойкнуло и вместе с клубами тошнотворного газа в правой штанине вдруг тоже сделалось тепло и что-то из нее вывалилось...Дед Игнат через силу вынырнул наружу и увидел перед собой сатаниста Поносова... Он многое за свою жизнь повидал, ох и помотала же его житуха... и белочку видел и покойного председателя профкома Чебурекова, который, кстати, к нему вместе с белочкой и заходил... но, увидев мастюхи и татухи Поносова, пирсинг в носу, ушах, пупке и размножителе, он понял, что таких белок он еще не ловил. Он судорожно попытался схватиться за что-нибудь, чтобы вылезти, но как-то неловко схватил Поносова прямо за "хобот" и, случайно вырвав ему клок волос, хотел выпрыгнуть из ямы.Тучи полностью разошлись, и холодная луна осветила мертвым светом кладбище. Сатанист Поносов увидел, как из могилы показалось зловещее хлебало покойника, и его страшная черная рука схватила его прямо за "хобот"... Руки его судорожно затряслись, и он с диким воплем "СПАСИ, ОТЧЕ!" с размаху втащил Игнатию осиновым колом в роговой отсек (как установит потом следствие 14 раз).P.S. До самого обеда еще в приемном покое нарко-психиатрической клиники дед Игнатий рассказывал санитарам как он повстречал нечистого и вырвал из его хвоста клок конской шерсти и только эвтаназия помогла кладбищенскому сторожу Игнатию обрести покой. Ну, а сатанист Поносов отрекся от греха своего сатанюжить по кладбищам и стал исправно ходить в церковь... Вот такая вот поучительная история о том, что алкоголь - это зло, не бухайте, берегите себя.(Все события, имена и персонажи вымышленные и не имеют к реальности никакого отношения, статья несет в себе чисто юмористический характер и не пытается затронуть ничью честь и достоинство).

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