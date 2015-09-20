Записи из дневника ученого из Зоны 51

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ga-plq Просмотров: 85 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:12 by

20 сентября 2015 г.Привет дорогой дневник. Сегодня меня взяли на работу в сверхсекретный объект название которого естественно я упоминать не буду.День. Работа. Обед. Работа. Сон.И все потому, что у меня уровень допуска 1.25 сентября 2015 г.Прошу меня извинить, долго не писал.Просто завал у нас тут. Много документов, кошмар какой-то даже ночью сидим... Работаем...1 октября 2015 г.Прихожу чисто спать. Даже сейчас пишу дневник с трудом. Завтра дадут уровень допуска 2.10 октября 2015 г.Уже привык работать в таком темпе.Дали таки допуск... Снова бумаги... Снова этот бред...20 декабря 2015 г.Снова повышение уровня допуска 3.Наконец могу проходить в лаборатории комплекса. Правда там ничего путного нет.20 июня 2017 г.Нашел этот дневник. Сегодня били тревогу. Говорят что-то сбежало. Да и пофиг. Мне же это не грозит. И да теперь мой уровень допуска 2.Видел я этих иноземных друзей.Похожи на роботов. Бред.Попробую описать их.Выглядят как самые настоящие роботы секс куклы одним словом. Кожа их на силикон похожа. Глаза не моргают, при разговоре даже рот не открывают. Хотя ходят быстро, даже очень.Их диалог выглядит со стороны так...Сидят и смотрят друг на друга, будто посадили две куклы друг на против друга.Потом же один из них захотел переговорить со мной. Он рассказал кто они и откуда.Моего нового "знакомого" звали Леон, да он так и предоставился, рассказал что он прибыл из галактики Андромеда, что их жизнь отличается от нашей, они сами состоят из энергии, а тела это только сосуды.И ещё он сказал, что бесполезно искать их там на Андромеде, они существуют в другом измерении, а их оболочки были построены здесь на земле, людьми для лучшего контакта.5 января 2018 г.Мой сосед по комнате разболтал о моем дневнике капитану, а он доложил генералу базы.Сейчас это наверное последнее что я пишу... (Почерк неразборчив) руки трясутся.... Они ломятся ко мне... Они....(Написано другим почерком)Все что было написано в этом дневнике ложь чистой воды, я доктор (имя не упоминается) писал это от скуки. Мне было скучно. Зона 51 это просто военный аэродром, не более. Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Зона 51 юмор дневник авторская история

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