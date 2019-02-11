Коробка

Новость отредактировал Elfin - 2-07-2021, 08:03

Юлия Рысь Просмотров: 315 Комментарии: 5 +6 2-07-2021, 08:03 by

Шёл вечером из сада по тропинке через лес. Вдруг слышу, сзади шум какой-то, оглядываюсь – коробка, прям на тропинке на том месте, где я только что прошёл. Огляделся: нет никого и ничего вокруг, помимо этой коробки. Просто лес, который хорошо просматривается. Пошёл дальше, сзади опять что-то шелестит. Оглянулся – опять эта коробка. Аж жутко стало. Видно, что стала ближе, но когда смотрю, она не двигается. Позвонил товарищу, чтоб не так страшно было идти дальше, но после слов "за мной гонится коробка", меня обвинили в употреблении алкоголя и обиделись, что в одно рыло. А сзади все шелестит. До выхода из леса чуть-чуть осталось, как рванул. Черт дёрнул оглянуться на бегу, сзади на меня несётся коробка. От ужаса впечатался в дерево, коробка не успела затормозить, влетела в меня и затихла. Пара секунд прединфарктного состояния. Дрожащими руками поднял коробку, а оттуда, сидя на попе, таращится грязное и ушастое существо, называемое собакой, точнее, мелкий щенок. Облегчение и смех вперемешку с кучей мата. Сам он туда залез или выкинул кто посреди леса – непонятно. Садоводы грешат такими делами, наиграются – и в лес. А бежал, скорее всего, на звук шагов, так как из-под коробки ничего не видел. Забрал домой это ушастое чудо, отмыл, накормил, теперь есть, с кем в сад ходить.

Ключевые слова: Коробка лес шаги авторская история

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