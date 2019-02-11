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Несерьезные истории

Коробка

Шёл вечером из сада по тропинке через лес. Вдруг слышу, сзади шум какой-то, оглядываюсь – коробка, прям на тропинке на том месте, где я только что прошёл. Огляделся: нет никого и ничего вокруг, помимо этой коробки. Просто лес, который хорошо просматривается. Пошёл дальше, сзади опять что-то шелестит. Оглянулся – опять эта коробка. Аж жутко стало. Видно, что стала ближе, но когда смотрю, она не двигается. Позвонил товарищу, чтоб не так страшно было идти дальше, но после слов "за мной гонится коробка", меня обвинили в употреблении алкоголя и обиделись, что в одно рыло. А сзади все шелестит. До выхода из леса чуть-чуть осталось, как рванул. Черт дёрнул оглянуться на бегу, сзади на меня несётся коробка. От ужаса впечатался в дерево, коробка не успела затормозить, влетела в меня и затихла. Пара секунд прединфарктного состояния. Дрожащими руками поднял коробку, а оттуда, сидя на попе, таращится грязное и ушастое существо, называемое собакой, точнее, мелкий щенок. Облегчение и смех вперемешку с кучей мата. Сам он туда залез или выкинул кто посреди леса – непонятно. Садоводы грешат такими делами, наиграются – и в лес. А бежал, скорее всего, на звук шагов, так как из-под коробки ничего не видел. Забрал домой это ушастое чудо, отмыл, накормил, теперь есть, с кем в сад ходить.


Новость отредактировал Elfin - 2-07-2021, 08:03
2-07-2021, 08:03 by Юлия РысьПросмотров: 315Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Коробка лес шаги авторская история

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Комментарии

#1 написал: Йожык
2 июля 2021 15:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 83
+++ История класс! Напомнил рассказ Н. Носова "Живая шляпа" про котейку Ваську.
Если бы за мной коробка бежала, точно рехнулась, я та ещё трусиха.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#2 написал: ebegen31
2 июля 2021 16:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 339
Когда я был в гостях в Москве, количество оставленных на улице животных меня поразило. Причем среди них были породистые, видимо, стоящие немалых денег. Хотя порода животного в этом случае значения не имеет: всё это - живые существа, и все они хотят, чтобы их любили и заботились о них.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#3 написал: Arhip
2 июля 2021 17:23
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1788|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 687
Порадовала фраза "За мной коробка гонится". Это наверное покруче чем "меня бегемоты сожрать хотят!" из какой-то истории.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#4 написал: Aboth
Вчера, 12:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Забавная история и концовка порадовала. Вот где хорошие люди обитают.)

Цитата: ebegen31
Хотя порода животного в этом случае значения не имеет: всё это - живые существа, и все они хотят, чтобы их любили и заботились о них.

Поддерживаю. Жаль, не все это понимают.
Зарегистрирован: 1.07.2021
#5 написал: Blackmaiden
Вчера, 17:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 151
Классная история!
Почему-то сразу подумала, что в коробке или щенок или котенок
Плюс
Зарегистрирован: 25.12.2014
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