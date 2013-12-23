А у нас в Рязани и ... с глазами

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:49

Саша Хоффманн Просмотров: 131 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 08:49 by

Этот случай, скорее, забавный, чем страшный, хотя рассказчицу в свое время он ощутимо напугал. Поведала его мне мама моего друга, когда однажды я был у него в гостях, и зашел разговор о всяких непонятных и мистических эпизодах.Елена Юрьевна (тогда просто Елена) еще до замужества и рождения сына как-то поехала одна в санаторий. Была зима, несезон, поэтому отдыхающих было немного, и из двух недель путевки она дней десять прожила в двухместной комнате одна. С утра процедуры, потом прогулки по зимнему лесу и чтение - благодать. Ближе к концу отдыха к ней подселили женщину лет сорока. Мадам оказалась неприветливой, поздоровалась сквозь зубы, в разговоры не вступала, что показалось даже и к лучшему.Вечером, когда стали готовиться ко сну, вначале соседка пошла в ванную, после нее Елена. Дверь просто прикрыла, но плотно не закрывала - ну, женщины же обе. Помылась, вышла и увидела, что соседка по комнате, стоя лицом к окну, а спиной к ней, надевает трусы. И увидела на одной из ее ягодиц глаз. Крупный, поблескивающий, с ресницами. Глаз два раза моргнул и скрылся под надетыми трусами. Был ли глаз на второй половинке, она не заметила.Обалдев от увиденного, девушка тут же метнулась назад за дверь ванной, постояла несколько минут, только потом, специально топая громче, чем обычно, вышла. Соседка уже укладывалась в кровать, накрылась, отвернулась и попросила погасить свет. А Елена ночью так и не смогла заснуть, все поглядывала в полутьме на попец соседки под одеялом. На следующий день досрочно выписалась и уехала, неуютно ей стало.Мама друга, когда рассказывала, заранее попросила, чтоб без пошлых шуточек. Но сама же высказала предположение, что та женщина, видно, кого-то вывела из себя, и ей натянули-таки глаз куда не надо. А еще, что некоторые, похоже, не только думают попой, но ею же и смотрят на мир. Но в тот момент и позже ей было совсем не до смеха, а было по-настоящему страшно. И до сих пор она не понимает, как такое могло получиться. Глаз был совершенно реальным, не похож ни на родимое пятно, ни на синяк. Он глядел и моргал, она видела его довольно близко, так как комната маленькая.

Ключевые слова: Глаз санаторий женщина попа авторская история

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