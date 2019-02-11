Страшный и рогатый

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 2 +4 Вчера, 22:07 by

Вчера вечером, решив истопить баню и попариться, чуть не потеряла свою подругу. Обычно мы к ней ездим, но летом. Летом у неё на Оке здорово отдыхать. Моя дача зимняя. На лыжах покататься по дремучему лесу, совершенно полной тишиной насладиться. Ближайшая трасса за 30 км. Тишина полнейшая. Баня к тому же русская, на дровах. Летом там тоже здорово, но купаться негде. Река рядом на лесной ручей похожа. Дом от предков остался. Только модернизировали вторым этажом, верандой, да забором глухим. Участок очень большой, сад. На участке дровяной сарай имеется. Да и сама баня от дома далеко, в конце участка, почти на берегу речки.Топить начала после обеда. Решили отдохнуть. И тут моей подруге взбрело в голову, а давай шашлыка пожарим. Мясо есть. Замариновать 5 минут. Вытащила мангал. Дрова неси мол, там и уголь захвати, а я пока мясо подготовлю, варенья к чаю налью. Она пошла, я стряпней занялась. Дом в деревне жилой, старики еще живут, так что электричество имеется. Да и пес в вольере живет, сосед его кормит, ночью выпускает на участок. Дети мои там почти каждые выходные отдыхают. Короче безопасность нахождения полная. И тут такой вопль. Я чуть самовар не выронила, который в баню несла. Скачет моя подруга от сарая огромными прыжками, через кусты смородины и крыжовника к крыльцу. Глаза вытаращены. Ой, говорит, там в сарае, там в сарае… Я самовар поставила, говори, мол, толком, что там в сарае. Там, мол, кто-то с рогами, свет от бани падает, я сарай открыла, а он на поленнице дров сидит. Потом, как посмотрел на меня, глаза огромные светятся и зашипел. И ко мне пошел.Что такое? Никто на участок проникнуть из людей не смог бы. И чего бы в сарае-то сидеть? Если уж грабитель-альпинист, так в дом бы проник скорей всего. Взяла другой фонарь, электричества там нет. Пошла смотреть. Открываю створку, тихо. Свечу по дровам, никого. Вверху на балке сидит огромная копна какая-то. Но явно не человек и не сила темная. Эй говорю, ты кто? И тут открываются два оранжевых глаза, по блюдцу, и рожки, да, имеются. Зашипел. О Боже, это филин. Кстати очень редкая птица. Огромный, распушился, крылья раскинул, больше метра, затоптался на балке, но не улетел. Взяла дров, закрыла дверь сарая. Значит, где-то гнездится рядом. А в сарай за мышками залетел. Мы туда и сено, скошенное на участке, складываем. Потом соседу отдаем, у него коза имеется. Надо им о филине сказать. Такой филин и на зайцев, и на кошек охотится. А в деревне мурки имеются. Да и кур еще выпускают. Перетаскать может. Филин и в дневное, и пасмурное утро охотиться может. Но красивый, конечно, давно такого в наших краях не видела.Автор - Арина.

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