Соседи вдруг решили, что я ведьма, а я решила поддержать эту идею

Летяга Просмотров: 108 Комментарии: 11 +5 Вчера, 22:15 by

Это история из разряда соседских войн.В период, когда мы только переехали в деревню, у нас случился конфликт с соседями, которые желали ходить через наш участок.Так вот, в разгар этого конфликта те соседи вдруг решили, что я самая настоящая ведьма и навожу на них порчу.А получилось это так.В один прекрасный день соседи чего-то там отмечали у себя. Назвали кучу народа, и понеслась душа по кочкам. Сначала просто глаза там у себя заливали, а потом решили, что им к столу не хватает яблок. И чтоб непременно те яблоки были с моей яблони.Тут надо сказать, что у тех соседей почему-то яблонь не растет. И у ближайших тоже. Сливы, вишни - пожалуйста. А яблони на нашей улице растут только у меня. Как так получилось и почему - не знаю.Так вот, возвращаюсь я домой с собакой после прогулки, около десяти вечера, и вижу дивную картину: бухущий сосед с сыном (взрослый дядька, лет на 10-15 старше меня) висят на моей яблоне, а почтенная мать семейства, чуть потрезвее, стоит на стреме.Я настолько офигела, что встала в калитке и стою, смотрю на это дело. Пес поводок натянул, набычился, стоит, рычит.Сосед, почтенный отец семейства, возьми и грохнись под моим взглядом. Спиной, как я понимаю, приложился крепко.В полной тишине эти люди деловито ускреблись к себе, не забыв, впрочем, прихватить честно уворованные яблоки.Еще через несколько дней весь околоток облетела весть: тот самый сосед, почтенный отец семейства, напившись до полного изумления организма, за каким-то лешим решил слазить в погреб. Куда благополучно и сверзился. Был бы трезвый - свернул бы себе шею. Были бы блины, лапша, а этого поста не было бы. А так - обошлось, сломал ногу всего лишь.И вот, соседи, будучи людьми довольно дремучими и суеверными, как выражается моя приятельница психиатр, имеющие мистический тип мышления, путем сопоставления событий последней недели пришли к выводу, что это я им мщу за воровство яблок.Ходили по деревне и прямо так и говорили: "Она таааак смотрела, пристально, злобно, что он упал и расшибся! А потом подложила нам под крылец воробьиные перья (ну да, коты же никак не могли съесть там этого несчастного воробья и перышки оставить), а на следующий день он упал в погреб и ногу сломал!"А меня что-то такое зло взяло, что решила: ведьма - значит, ведьма; пощекочу-ка я им нервишки. Очень уж обидно стало за упертые яблоки, которые, к слову, были еще зеленые, и на вкус как трава, хоть и красивые с виду: зимний сорт, северный синап, в начале августа еще никакой.Первое, что сделала, будучи в новом амплуа, спустя пару недель - насыпала соседушкам поваренной соли щедро на крыльцо. А уж их воображение сделало всю остальную работу: углядели соседи и крест и магические знаки...Потом оставила пару камешков морской гальки у крыльца. Снова попала в точку. Соседи решили, что это порча на смерть. Пригласили попа освятить дом. А поп оказался батиным другом. Прямо при соседях мило поболтал со мной о том-о-сем и приступил к обряду.Выражение лиц этого чудного семейства словами не передать, это надо было видеть.В следующий раз сыпанула пшена у соседского крыльца, потом оставила несколько мелких монеток, затем было куриное яйцо.Каждый раз у соседей случалась истерика.По деревне пошли слухи, что соседи побежали по бабкам, и собираются подать на меня в суд.В суд, кстати, подать попытались. Представляю, как судья и помощники там ухахатывались, читая иск.По бабкам, судя по всему, таки бегали. Потом что однажды, крутясь на кухне, увидела в окно, как соседка, крадучись и пригибаясь, подобралась к моему крыльцу и оставила там ржавый гвоздь на сотку. Явно с кладбища приперла. У нас еще стоят старые гнилые кресты на кладбище, из которых вытащить такой гвоздь не составит труда... А может, и не с кладбища приперла, а наговоренный какой...Меня пробрало на смех. В голос хохоча, как заправская чОрная-причОрная ведьма, я взяла молоток, вышла на улицу, подобрала этот несчастный гвоздь. Прямо на глазах у соседки и группы поддержки подошла к соседскому крыльцу и вколотила гвоздь в его середину.Соседка крестилась и причитала, что я теперь точно изведу их семейство, а ее муж молча смотрел на меня бешеными глазами. Мне кажется, у него в этот момент даже радужка поблекла от злости.Закончилась эта эпичная история вовсе не эпично. Мы, наконец-то, смогли правильно оформить землю и поставили забор. Соседи больше не могут ходить через мой участок.Но слава чОрной-причОрной ведьмы за мной теперь закрепилась прочно.Такие дела.Автор - Дневник деревенской травницы.

Ключевые слова: Соседи деревня яблоня гвоздь ведьма

Другие, подобные истории: