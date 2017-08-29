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Несерьезные истории

Соседи вдруг решили, что я ведьма, а я решила поддержать эту идею

Это история из разряда соседских войн.

В период, когда мы только переехали в деревню, у нас случился конфликт с соседями, которые желали ходить через наш участок.

Так вот, в разгар этого конфликта те соседи вдруг решили, что я самая настоящая ведьма и навожу на них порчу.

А получилось это так.

В один прекрасный день соседи чего-то там отмечали у себя. Назвали кучу народа, и понеслась душа по кочкам. Сначала просто глаза там у себя заливали, а потом решили, что им к столу не хватает яблок. И чтоб непременно те яблоки были с моей яблони.

Тут надо сказать, что у тех соседей почему-то яблонь не растет. И у ближайших тоже. Сливы, вишни - пожалуйста. А яблони на нашей улице растут только у меня. Как так получилось и почему - не знаю.

Так вот, возвращаюсь я домой с собакой после прогулки, около десяти вечера, и вижу дивную картину: бухущий сосед с сыном (взрослый дядька, лет на 10-15 старше меня) висят на моей яблоне, а почтенная мать семейства, чуть потрезвее, стоит на стреме.

Я настолько офигела, что встала в калитке и стою, смотрю на это дело. Пес поводок натянул, набычился, стоит, рычит.

Сосед, почтенный отец семейства, возьми и грохнись под моим взглядом. Спиной, как я понимаю, приложился крепко.

В полной тишине эти люди деловито ускреблись к себе, не забыв, впрочем, прихватить честно уворованные яблоки.

Еще через несколько дней весь околоток облетела весть: тот самый сосед, почтенный отец семейства, напившись до полного изумления организма, за каким-то лешим решил слазить в погреб. Куда благополучно и сверзился. Был бы трезвый - свернул бы себе шею. Были бы блины, лапша, а этого поста не было бы. А так - обошлось, сломал ногу всего лишь.

И вот, соседи, будучи людьми довольно дремучими и суеверными, как выражается моя приятельница психиатр, имеющие мистический тип мышления, путем сопоставления событий последней недели пришли к выводу, что это я им мщу за воровство яблок.

Ходили по деревне и прямо так и говорили: "Она таааак смотрела, пристально, злобно, что он упал и расшибся! А потом подложила нам под крылец воробьиные перья (ну да, коты же никак не могли съесть там этого несчастного воробья и перышки оставить), а на следующий день он упал в погреб и ногу сломал!"

А меня что-то такое зло взяло, что решила: ведьма - значит, ведьма; пощекочу-ка я им нервишки. Очень уж обидно стало за упертые яблоки, которые, к слову, были еще зеленые, и на вкус как трава, хоть и красивые с виду: зимний сорт, северный синап, в начале августа еще никакой.

Первое, что сделала, будучи в новом амплуа, спустя пару недель - насыпала соседушкам поваренной соли щедро на крыльцо. А уж их воображение сделало всю остальную работу: углядели соседи и крест и магические знаки...

Потом оставила пару камешков морской гальки у крыльца. Снова попала в точку. Соседи решили, что это порча на смерть. Пригласили попа освятить дом. А поп оказался батиным другом. Прямо при соседях мило поболтал со мной о том-о-сем и приступил к обряду.

Выражение лиц этого чудного семейства словами не передать, это надо было видеть.
В следующий раз сыпанула пшена у соседского крыльца, потом оставила несколько мелких монеток, затем было куриное яйцо.

Каждый раз у соседей случалась истерика.

По деревне пошли слухи, что соседи побежали по бабкам, и собираются подать на меня в суд.

В суд, кстати, подать попытались. Представляю, как судья и помощники там ухахатывались, читая иск.

По бабкам, судя по всему, таки бегали. Потом что однажды, крутясь на кухне, увидела в окно, как соседка, крадучись и пригибаясь, подобралась к моему крыльцу и оставила там ржавый гвоздь на сотку. Явно с кладбища приперла. У нас еще стоят старые гнилые кресты на кладбище, из которых вытащить такой гвоздь не составит труда... А может, и не с кладбища приперла, а наговоренный какой...

Меня пробрало на смех. В голос хохоча, как заправская чОрная-причОрная ведьма, я взяла молоток, вышла на улицу, подобрала этот несчастный гвоздь. Прямо на глазах у соседки и группы поддержки подошла к соседскому крыльцу и вколотила гвоздь в его середину.

Соседка крестилась и причитала, что я теперь точно изведу их семейство, а ее муж молча смотрел на меня бешеными глазами. Мне кажется, у него в этот момент даже радужка поблекла от злости.

Закончилась эта эпичная история вовсе не эпично. Мы, наконец-то, смогли правильно оформить землю и поставили забор. Соседи больше не могут ходить через мой участок.

Но слава чОрной-причОрной ведьмы за мной теперь закрепилась прочно.

Такие дела.



Автор - Дневник деревенской травницы.
Источник.

Вчера, 22:15 by ЛетягаПросмотров: 108Комментарии: 11
+5

Ключевые слова: Соседи деревня яблоня гвоздь ведьма

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Вчера, 22:29
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1512|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 473
С гвоздем я бы точно так же поступил.
Можно еще было на яблоне гроздья бананов развесить (типа сами выросли) и посмотреть на реакцию соседей, когда за яблоками придут. Сделал так однажды - долго ржал. Правда не на яблоне а на клене их повесил.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#2 написал: Летяга
Вчера, 22:41
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10531|-4)
Публикаций: 905
Комментариев: 9 290


Да, на клёне ещё эпичнее! Но потом вообще можно не отвадить. Так и будут за бананами таскаться))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#3 написал: Arhip
Вчера, 22:45
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1512|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 473
Цитата: Летяга
Да, на клёне ещё эпичнее! Но потом вообще можно не отвадить. Так и будут за бананами таскаться))


В моем случае вообще таскаться перестали. Хотя я никого не гонял, вообще не выдавал своего присутствия. Просто в один прекрасный день повесил на клене бананы.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#4 написал: Летяга
Вчера, 22:51
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10531|-4)
Публикаций: 905
Комментариев: 9 290
Интересно, какие алхимические реакции произошли в их головах?))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#5 написал: Arhip
Вчера, 23:13
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1512|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 473
Цитата: Летяга
Интересно, какие алхимические реакции произошли в их головах?))


История такая - У меня возле забора растет ирга. И вот толпа подростков повадилась эту иргу объедать. Мне в принципе не жалко, ко мне они не лезли, объедали с улицы. Шли от куста к кусту. Сперва ели то, что на улицу через забор свешивается, потом наклоняли куст и ели остальное. Потом шли к следующему кусту.
И так почти каждый день.
А между кустами рос клен.
И вот как-то я купил несколько гроздей бананов и одну решил на клен повесить. Ну просто ради прикола.
И вот на следующий день опять заявляются. Поедают иргу, доходят постепенно до клена и видят бананы. Далее слушаю их разговор через забор:

- Это что?
-Кажется бананы
- А это что, пальма?
- Кажется клен
- А на клене растут бананы?
- Получается что растут.

далее идет бурное обсуждение, откуда на клене бананы. В итоге они приходят к выводу что клен мутировал, так как я его радиоактивной дрянью поливаю. И ирга наверняка радиоактивная.
Один тут же вспомнил что у него живот вчера разболелся от ирги. Второй вспомнил что у него тоже. У третьего заболел прямо там в тот же момент. В итоге они бананы не тронули - решили что отравятся. И за иргой больше не приходили.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#6 написал: Баба Клава
Вчера, 23:20
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2949|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 892
Классная история. Мне сразу молодость вспомнилась. Было мне 18 и жила я в коммуналке. Соседями была пара, лет на 10 меня постарше. И вот однажды соседка где то познакомилась с ведьмой какой то и та ей нагадала что я соседа хочу увести из семьи и вообще сплю с ним. Ну или только собираюсь, не знаю, но что-то в этом духе. А я правда о таком даже не помышляла, у меня и парень был уже тогда, мой будущий муж.В итоге однажды я пришла домой и нашла все двери изрисованными меловыми крестами. Везде одни крестики. Я пошла в церковь и наняла попа чтоб квартиру освятил. Он пришел в черной рясе, аскетичный такой, видный, на монаха похожий. Как на грех сосед с работы с ночной смены приперся. И весь процесс освящения увидел. Только нифига не понял что енто и сильно обоср испугался. Вечером рассказал своей жене. И что тут началось! Прибежали, орут, объяснений требуют. Ну я и объяснила, что теперича в нашей квартире Святой Дух проживает и его не стереть. Это на тот случай если крестики батюшкой нарисованные они уничтожить захотят. И типа ента шмара которая колдует к нам в квартиру вряд ли больше зайдет. Попа то я не простого привела а с даром. Он по квартире походил, посмотрел и многое мне сказал тогда. Еще около соседской комнаты один какое то время был. Не знаю что он там делал, может молился, может сканировал, может защиту ставил. Короче, кончилось все хорошо. Я с соседями потом через несколько лет даже помирилась. А батюшка тот умер в 2013. И такого больше не найти. Царствие ему Небесное. Святой был человек.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#7 написал: Летяга
Вчера, 23:27
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10531|-4)
Публикаций: 905
Комментариев: 9 290
Цитата: Arhip
В итоге они бананы не тронули - решили что отравятся. И за иргой больше не приходили.

Прелесть какая! Мутации, вызывающие у едока диарею)))

Цитата: Баба Клава
.В итоге однажды я пришла домой и нашла все двери изрисованными меловыми крестами. Везде одни крестики.

Вот воистину: цирк уехал, клоуны остались. Сами себе проблем насочиняют, а потом мужественно их преодолевают.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#8 написал: Tigger power
Вчера, 23:39
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2526|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 456
Смешно, но упаси от таких соседей)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#9 написал: Баба Клава
Вчера, 23:39
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2949|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 892
Цитата: Летяга

Цитата: Баба Клава
.В итоге однажды я пришла домой и нашла все двери изрисованными меловыми крестами. Везде одни крестики.

Вот воистину: цирк уехал, клоуны остались. Сами себе проблем насочиняют, а потом мужественно их преодолевают.

Ну мне одна знакомая позвонила на работу, которая с соседкой моей дружит, сказала,что пока я на сутках была эта ведьма в нашей квартире в гостях была и они там обряды какие то проводили. Я пришла, а кругом и правда кресты. И иголки в обоях вокруг моих дверей. Что мне делать оставалось? Вспомнила что в церкви ближайшей батюшка ясновидящий. Тогда о нем слава ходила, все знали. Я к нему и поехала поговорить. Так все и понеслось.Судьба наверно.Мне потом отомстили, колдовали много и не на меня, на мужа моего, чтоб я мучилась через него. Я к батюшке тому еще несколько раз потом ездила поговорить, помогал он мне, молился, ну и так наставлял на будущее. Теперь на могилку к нему хожу, прошу помочь, как живого. Может и слышит. Плохо что не отвечает.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#10 написал: Летяга
Вчера, 23:59
+1
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Репутация: (10531|-4)
Публикаций: 905
Комментариев: 9 290
Цитата: Баба Клава
Мне потом отомстили,

За что? За то, что не соответствуешь ожиданиям?
Мозгов у людей нет, одна злоба.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#11 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:40
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Комментариев: 2 892
Ну ведьмы все лохов ищут, чтоб те "делали" с их помощью на кого то. А соседка верила. Но жизнь все равно по местам все расставила. Доченька соседки выросла и такого жару мамаше с папашей дала. Мучались почище чем я тогда. Сами соседи они менты. Он в ГАИ всю жизнь, она в РУБОПе в бухгалтерии. На пенсию майором вышла. Квартиру получили, переехали. Дочку устроили в конвой, уголовников в суд сопровождать. Ну она там себе женишка и нашла где-то. С 7-ю судимостями. Поженились. Киндера народили. Но горбатого то только могила исправит. Начал зятек им там козью рожу устраивать. Это мне сама соседка звонила рассказывала потом. Вроде как даже сидел опять будучи уже зятем.Вышел. Пришлось дочку и внука прятать в другом городе у знакомых. Как сейчас живут не знаю, не общаюсь. Вроде новый зять уже, тоже с ними прячется. Ничего хорошего короче. Думаю что о самом плохом мне не поведали.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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