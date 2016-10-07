А в бане - банник

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 103 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 07:44 by

- Юля, ну какой банник, XXI век на дворе?- Какой, какой - обыкновенный. В доме - домовой, в бане - банник, в овине - овинник…- Где?- В овине.- Это что такое?- Это постройка такая, в которой сушили снопы перед молотьбой…- Юля! Ты же знаешь, я не люблю историю, прекрати. Вот лучше бы пошла вместо педа своего со мной учиться на стилиста.- На парикмахера.- А парикмахер, что не стилист? В общем, пошли в баню, я затопила уже. Ну, что мы зря, что ли, в твою дыру припёрлись? Хоть напаримся хорошенько.- Нет. Бабка Лукерья говорила, что он завсегда там.- Кто?- Банник. Он озорствует особливо, когда девки молодые, нецелованные.- Ну, мне-то точно ничего не грозит, а тебя я отобью. И перестань так говорить, будто мы при Царе-Горохе живём!- А мне нравится. Все деревенские так говорят.- Понятно говорят. Это же медвежий угол. Пойдём париться, потом пивка попьём, я с собой из города привезла.- Нет. Я боюсь.- Ну, Юль, ну, пожалуйста.- Я сказала, нет. Мужики нормально завсегда моются, бабы тоже, а вот девки и молодки…- Юль, ну ты же учительница! У тебя же диплом красный! Ну, ты же должна понимать, что это всё чушь! Нет никаких банников, домовых и другой всякой хрени! Да я сама почище них. От меня даже муж сбежал!- Иди мойся, я подожду. На стол накрою.- Ну и дура! Пиво не забудь.* * *Баня была хоть и старая, но крепкая, а запах какой стоял? Сосновые доски, чисто выскобленный пол, венички уже лежали в кипятке. Разбитная Тамара, быстро раздевшись и плеснув на камни водой из ковшика, блаженно растянулась на полке.Скрип!- Всё-таки решилась, Юль. Горжусь тобой. Плесни ещё из ковшичка, я люблю погорячее.Пффффф!- Кайф! Ложись рядом, попотеем. Это тебе не сауна в городе. Один пшик и сквозняк по ногам и заднице.- Неее!- Тогда веничком меня попарь. Сможешь?- Гыыыы!- Хорошо, давай. Только посильнее. Не жалей, а то знаю я тебя, дохлятину.- Гыыыыыыа!- Потом я тебя попарю, а то голос у тебя чего-то… простыла, что ли?- Гы!- Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!* * *- Тамар, ты чего?- Да так.- Не знала, что ты суевериями интересуешься.- Хорошая книжка?- Как сказать, много упрощено, но в принципе пойдёт. Ты сядь на кровать, удобнее будет.- Спасибо, я постою. А про банников тут правда написана?- Ха-ха-ха! Не знаю, не встречала его, не спрашивала.- … так я тоже.- А чего тогда?- Да просто интересно.- Ну, ладно, я на стол накрыла. Пойду ещё чай поставлю в самоваре, со свежим хлебом, сметаной и брусничным вареньем. А ты своё пиво пей. Там, кстати, ещё есть книжка «Борьба со злыми духами», такая белиберда, если честно.- Иди, иди. Так банник, как и все духи, принимающие материальный облик, уязвим… так, так, так… в полночь в баню лучше не ходить, банник моется… ага, вот ты и попался.- Тамара, ну ты скоро?- Иду, иду. Сейчас только оденусь!Сбросив с себя полотенце, девушка повернулась к зеркалу спиной. На правой ягодице остался ярко красный отпечаток ладони с очень длинными пальцами. Точно такой же имелся под правой грудью.- Ну, гадёныш, ты у меня сегодня получишь! Будешь знать, как городских девок лапать.- Тома, ну ты где?!- Уф! Юль, а у вас здесь где-нибудь растёт осина? Да и ещё, дай свою цепочку серебренную потаскать. Хотя бы на денёк.- Ты чего в Ван Хельсинга играть собралась? Может, тебе ещё арбалет дать и святую воду?- А у тебя есть?Автор - Владимир Сединкин.

Ключевые слова: Баня банник осина святая вода

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