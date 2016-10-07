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Несерьезные истории

А в бане - банник

А в бане - банник


- Юля, ну какой банник, XXI век на дворе?

- Какой, какой - обыкновенный. В доме - домовой, в бане - банник, в овине - овинник…

- Где?

- В овине.

- Это что такое?

- Это постройка такая, в которой сушили снопы перед молотьбой…

- Юля! Ты же знаешь, я не люблю историю, прекрати. Вот лучше бы пошла вместо педа своего со мной учиться на стилиста.

- На парикмахера.

- А парикмахер, что не стилист? В общем, пошли в баню, я затопила уже. Ну, что мы зря, что ли, в твою дыру припёрлись? Хоть напаримся хорошенько.

- Нет. Бабка Лукерья говорила, что он завсегда там.

- Кто?

- Банник. Он озорствует особливо, когда девки молодые, нецелованные.

- Ну, мне-то точно ничего не грозит, а тебя я отобью. И перестань так говорить, будто мы при Царе-Горохе живём!

- А мне нравится. Все деревенские так говорят.

- Понятно говорят. Это же медвежий угол. Пойдём париться, потом пивка попьём, я с собой из города привезла.

- Нет. Я боюсь.

- Ну, Юль, ну, пожалуйста.

- Я сказала, нет. Мужики нормально завсегда моются, бабы тоже, а вот девки и молодки…

- Юль, ну ты же учительница! У тебя же диплом красный! Ну, ты же должна понимать, что это всё чушь! Нет никаких банников, домовых и другой всякой хрени! Да я сама почище них. От меня даже муж сбежал!

- Иди мойся, я подожду. На стол накрою.

- Ну и дура! Пиво не забудь.

* * *

Баня была хоть и старая, но крепкая, а запах какой стоял? Сосновые доски, чисто выскобленный пол, венички уже лежали в кипятке. Разбитная Тамара, быстро раздевшись и плеснув на камни водой из ковшика, блаженно растянулась на полке.

Скрип!

- Всё-таки решилась, Юль. Горжусь тобой. Плесни ещё из ковшичка, я люблю погорячее.

Пффффф!

- Кайф! Ложись рядом, попотеем. Это тебе не сауна в городе. Один пшик и сквозняк по ногам и заднице.

- Неее!

- Тогда веничком меня попарь. Сможешь?

- Гыыыы!

- Хорошо, давай. Только посильнее. Не жалей, а то знаю я тебя, дохлятину.

- Гыыыыыыа!

- Потом я тебя попарю, а то голос у тебя чего-то… простыла, что ли?

- Гы!

- Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!

* * *

- Тамар, ты чего?

- Да так.

- Не знала, что ты суевериями интересуешься.

- Хорошая книжка?

- Как сказать, много упрощено, но в принципе пойдёт. Ты сядь на кровать, удобнее будет.

- Спасибо, я постою. А про банников тут правда написана?

- Ха-ха-ха! Не знаю, не встречала его, не спрашивала.

- … так я тоже.

- А чего тогда?

- Да просто интересно.

- Ну, ладно, я на стол накрыла. Пойду ещё чай поставлю в самоваре, со свежим хлебом, сметаной и брусничным вареньем. А ты своё пиво пей. Там, кстати, ещё есть книжка «Борьба со злыми духами», такая белиберда, если честно.

- Иди, иди. Так банник, как и все духи, принимающие материальный облик, уязвим… так, так, так… в полночь в баню лучше не ходить, банник моется… ага, вот ты и попался.

- Тамара, ну ты скоро?

- Иду, иду. Сейчас только оденусь!

Сбросив с себя полотенце, девушка повернулась к зеркалу спиной. На правой ягодице остался ярко красный отпечаток ладони с очень длинными пальцами. Точно такой же имелся под правой грудью.

- Ну, гадёныш, ты у меня сегодня получишь! Будешь знать, как городских девок лапать.

- Тома, ну ты где?!

- Уф! Юль, а у вас здесь где-нибудь растёт осина? Да и ещё, дай свою цепочку серебренную потаскать. Хотя бы на денёк.

- Ты чего в Ван Хельсинга играть собралась? Может, тебе ещё арбалет дать и святую воду?

- А у тебя есть?

Автор - Владимир Сединкин.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:44
Сегодня, 07:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 103Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Баня банник осина святая вода

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Сегодня, 08:26
0
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Репутация: (22|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 666
Не совсем понятно, но смешно.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#2 написал: Мастер Талий
Сегодня, 12:51
0
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 55
Так может то не банник был... Кхм... Простите. Не сдержался.
История хороша. Понравилась.
Зарегистрирован: 11.05.2019
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:38
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1683|-2)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 921
Что-то истории какие-то рваные пошли, из области что хошь, то и додумай
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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