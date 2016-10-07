А в бане - банник
- Юля, ну какой банник, XXI век на дворе?
- Какой, какой - обыкновенный. В доме - домовой, в бане - банник, в овине - овинник…
- Где?
- В овине.
- Это что такое?
- Это постройка такая, в которой сушили снопы перед молотьбой…
- Юля! Ты же знаешь, я не люблю историю, прекрати. Вот лучше бы пошла вместо педа своего со мной учиться на стилиста.
- На парикмахера.
- А парикмахер, что не стилист? В общем, пошли в баню, я затопила уже. Ну, что мы зря, что ли, в твою дыру припёрлись? Хоть напаримся хорошенько.
- Нет. Бабка Лукерья говорила, что он завсегда там.
- Кто?
- Банник. Он озорствует особливо, когда девки молодые, нецелованные.
- Ну, мне-то точно ничего не грозит, а тебя я отобью. И перестань так говорить, будто мы при Царе-Горохе живём!
- А мне нравится. Все деревенские так говорят.
- Понятно говорят. Это же медвежий угол. Пойдём париться, потом пивка попьём, я с собой из города привезла.
- Нет. Я боюсь.
- Ну, Юль, ну, пожалуйста.
- Я сказала, нет. Мужики нормально завсегда моются, бабы тоже, а вот девки и молодки…
- Юль, ну ты же учительница! У тебя же диплом красный! Ну, ты же должна понимать, что это всё чушь! Нет никаких банников, домовых и другой всякой хрени! Да я сама почище них. От меня даже муж сбежал!
- Иди мойся, я подожду. На стол накрою.
- Ну и дура! Пиво не забудь.
* * *
Баня была хоть и старая, но крепкая, а запах какой стоял? Сосновые доски, чисто выскобленный пол, венички уже лежали в кипятке. Разбитная Тамара, быстро раздевшись и плеснув на камни водой из ковшика, блаженно растянулась на полке.
Скрип!
- Всё-таки решилась, Юль. Горжусь тобой. Плесни ещё из ковшичка, я люблю погорячее.
Пффффф!
- Кайф! Ложись рядом, попотеем. Это тебе не сауна в городе. Один пшик и сквозняк по ногам и заднице.
- Неее!
- Тогда веничком меня попарь. Сможешь?
- Гыыыы!
- Хорошо, давай. Только посильнее. Не жалей, а то знаю я тебя, дохлятину.
- Гыыыыыыа!
- Потом я тебя попарю, а то голос у тебя чего-то… простыла, что ли?
- Гы!
- Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
* * *
- Тамар, ты чего?
- Да так.
- Не знала, что ты суевериями интересуешься.
- Хорошая книжка?
- Как сказать, много упрощено, но в принципе пойдёт. Ты сядь на кровать, удобнее будет.
- Спасибо, я постою. А про банников тут правда написана?
- Ха-ха-ха! Не знаю, не встречала его, не спрашивала.
- … так я тоже.
- А чего тогда?
- Да просто интересно.
- Ну, ладно, я на стол накрыла. Пойду ещё чай поставлю в самоваре, со свежим хлебом, сметаной и брусничным вареньем. А ты своё пиво пей. Там, кстати, ещё есть книжка «Борьба со злыми духами», такая белиберда, если честно.
- Иди, иди. Так банник, как и все духи, принимающие материальный облик, уязвим… так, так, так… в полночь в баню лучше не ходить, банник моется… ага, вот ты и попался.
- Тамара, ну ты скоро?
- Иду, иду. Сейчас только оденусь!
Сбросив с себя полотенце, девушка повернулась к зеркалу спиной. На правой ягодице остался ярко красный отпечаток ладони с очень длинными пальцами. Точно такой же имелся под правой грудью.
- Ну, гадёныш, ты у меня сегодня получишь! Будешь знать, как городских девок лапать.
- Тома, ну ты где?!
- Уф! Юль, а у вас здесь где-нибудь растёт осина? Да и ещё, дай свою цепочку серебренную потаскать. Хотя бы на денёк.
- Ты чего в Ван Хельсинга играть собралась? Может, тебе ещё арбалет дать и святую воду?
- А у тебя есть?
Автор - Владимир Сединкин.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:44
Сегодня, 07:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 103Комментарии: 3
Ключевые слова: Баня банник осина святая вода