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Несерьезные истории

Рёв в ночи

Уже достаточно давно, лет 7-8 назад, во время учёбы в университете, у меня была хорошая подруга по имени Таня. Сам я москвич, а вот Таня была из другого города, жила в общежитии и на студенческие каникулы уезжала домой к родителям. Во время отдыха дома, днём Таня гуляла и общалась с родителями, друзьями и соседями, а ночью мы с ней созванивались (благо, оба полуночники) поболтать и обсудить прошедший день.

Надо сказать и пару слов о её родителях, иначе история будет не столь яркой. Обычная семья "папа-мама-дочка", однако папа одно время очень увлекался разного рода оккультной литературой и даже пытался (без успехов, конечно) проводить какие-то полумагические-полумистические практики. На самом деле он совершенно обычный мужчина средних лет, просто такая вот увлекающаяся натура, и один раз на какое-то время увлёкся "магией" (потом были онлайн-RPG, оздоровительная гимнастика и ещё много чего).

И вот однажды, в очередные каникулы, глубокой ночью звонит мне Таня. Пошёл обычный трёп обо всём и ни о чём, но тут вдруг подруга резко замолкает (дальше в формате диалога: "Я" - это, понятно, я; "Т." - это Таня).

Я: Алло, Танюх, ты где?
Т.: Да я здесь, только у меня какие-то непонятные звуки в комнате.
Я: Ну и что? Что за звуки хоть?
Т.: Знаешь, то ли скрипы, то ли щелчки.
Я: Ничего особенного, это дом усадку даёт.
Т.: Да понимаешь, это вроде как из книжного шкафа с отцовским "оккультизмом", неприятно как-то.
Я: Да брось, ерунда.
Т.: Ты повиси минутку, я в шкаф загляну, а то неуютно.
Я: Ок.

Наступило секунд 10 полной тишины. И тут вдруг в трубке, прямо мне в ухо, раздаётся оглушающий и абсолютно нечеловеческий полурёв-полувой-полустон. И тишина. Мать моя женщина! Сердце в пятки, желудок к горлу! Первая мысль: "Неужели что-то такое реально может существовать?!"; вторая: "Ё-о, а с Танькой-то что там сделалось?!". Вихрем в голове проносятся кадры из фильма "Паранормальное явление"...

Я: Тань, Таня, что там с тобой?!
Т.: *гробовая тишина*
Я: Таня, ответь!!!
Т.: Ты чего орёшь?
Я: Тьфу ты, блин, мать-перемать! Напугала!
Т.: Чем, чудила?
Я: Да у тебя там рёв какой-то неземной был, как будто оборотень перекидывается.
Т.: Ааа... Да в шкафу книжном дверь очень скрипучая, а я её как раз той рукой открывала, в которой телефон держу...

Хохотали потом минут 15, как только всю родню не разбудили. Но тот самый момент "рёва" не забуду, пожалуй, никогда - уж слишком всё совпало в тот момент, нарочно не придумаешь.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:14 by Langolier91Просмотров: 110Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Ночь рёв оккультизм подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:37
+2
Онлайн
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Комментариев: 5 635
Господи sweat_smile . Я тоже перепугалась, пока читала scream
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:20
+3
Группа: Заместители Администраторов
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Комментариев: 8 879
Хорошо, что связь не оборвалась)) А то бы впечатлений было гораздо больше.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#3 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 10:53
+3
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Публикаций: 6
Комментариев: 107
В одном учреждении дверь, если её отпустить, сама закрывалась (видимо, была косо поставлена) со звуком, похожим не то на тонкий женский смех, не то на блеянье. Ощущение, что звук издаёт какое-то живое существо, было полнейшим. )))
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#4 написал: Estellan
Сегодня, 10:58
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (1675|0)
Публикаций: 177
Комментариев: 2 214
У соседей дверь скрипит так, что я каждый раз, вскакивая с постели, хочу сходить к ним с банкой масла... особенно в 3 часа ночи))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 11:08
+2
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Репутация: (2326|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 010
Смешно) а что за щелчки то были она выяснила?
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#6 написал: marzzz
Сегодня, 15:54
+1
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Репутация: (558|0)
Публикаций: 105
Комментариев: 7 050
Я уже давно про себя решила, что говорить по телефону и делать дела одновременно - занятие неблагодарное. Можно собеседника напугать до смерти.
Как-то рассказывала историйку.

Звоню подруге, кстати, тоже Танюхе. Привет-привет. Как жизнь и все такое.
Когда девушки языками цепляются, это всегда на часок-другой.
Все обсудили, всем косточки перемыли.
Видимо, Танюха не просто в кресле сидела, а еще и перемещалась по квартире по какой-то надобности.
Вдруг посреди разговора вопль истошный:
- А-а-аа-!!! Мамочки!!!!
И тишина.... Тоже секунд на десять.
А ей: "Таня! Таня!". Глухо.
Уже в голове прокручивается незнамо что! Прикидываю, через сколько я у нее окажусь, если сейчас же в сапоги влезу и бегом побегу. Живет-то через дорогу!
Пока в голове оперативно прокручивала эту мысль, в трубке раздался тихонький всхлип.
- Танька! Етить тебя! Что????
А моя дурында с того конца провода:
- Ох, чуть с жизнью не рассталась! Прохожу мимо соседней комнаты, а дверь открыта. Смотрю, из темноты на меня морда светящаяся. Фосфорная. Жуткая! Монстр! Прямо на кровати сидит!!!

Я язык проглотила, даже ни одной мысли в голове! Еле из себя выдавила:
- И... кто это?
Танька, почти рыдая:
- Это... это оказался... Наташкин комбинезон!!!
Мне тоже захотелось зарыдать.
- Как это?
- А мы с Наташкой (ее маленькая дочка) с прогулки пришли, я ее раздела, а комбинезон оставила на кровати. Только на комбинезоне есть полоски, такие светящиеся, "лиминисцентные". Вот они эту светящуюся хрень и выдали в темноте! Свет из освещенной комнаты в темную комнату падает, полоски свет отражают, да еще как! Ведь чуть не описалась со страху!

Вот такая ерундень на ровном месте. smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#7 написал: Langolier91
Сегодня, 16:28
0
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 67
Цитата: Tigger power
Смешно) а что за щелчки то были она выяснила?


Ну ерунда какая-то, как бывает в жилых домах. Усадка, перекрытия остывали ночью, скрипы старой мебели. Ничего паранормального, конечно.)
Зарегистрирован: 27.02.2014
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