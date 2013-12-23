Рёв в ночи

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Langolier91 Просмотров: 110 Комментарии: 7 +9 Сегодня, 05:14 by

Уже достаточно давно, лет 7-8 назад, во время учёбы в университете, у меня была хорошая подруга по имени Таня. Сам я москвич, а вот Таня была из другого города, жила в общежитии и на студенческие каникулы уезжала домой к родителям. Во время отдыха дома, днём Таня гуляла и общалась с родителями, друзьями и соседями, а ночью мы с ней созванивались (благо, оба полуночники) поболтать и обсудить прошедший день.Надо сказать и пару слов о её родителях, иначе история будет не столь яркой. Обычная семья "папа-мама-дочка", однако папа одно время очень увлекался разного рода оккультной литературой и даже пытался (без успехов, конечно) проводить какие-то полумагические-полумистические практики. На самом деле он совершенно обычный мужчина средних лет, просто такая вот увлекающаяся натура, и один раз на какое-то время увлёкся "магией" (потом были онлайн-RPG, оздоровительная гимнастика и ещё много чего).И вот однажды, в очередные каникулы, глубокой ночью звонит мне Таня. Пошёл обычный трёп обо всём и ни о чём, но тут вдруг подруга резко замолкает (дальше в формате диалога: "Я" - это, понятно, я; "Т." - это Таня).Я: Алло, Танюх, ты где?Т.: Да я здесь, только у меня какие-то непонятные звуки в комнате.Я: Ну и что? Что за звуки хоть?Т.: Знаешь, то ли скрипы, то ли щелчки.Я: Ничего особенного, это дом усадку даёт.Т.: Да понимаешь, это вроде как из книжного шкафа с отцовским "оккультизмом", неприятно как-то.Я: Да брось, ерунда.Т.: Ты повиси минутку, я в шкаф загляну, а то неуютно.Я: Ок.Наступило секунд 10 полной тишины. И тут вдруг в трубке, прямо мне в ухо, раздаётся оглушающий и абсолютно нечеловеческий полурёв-полувой-полустон. И тишина. Мать моя женщина! Сердце в пятки, желудок к горлу! Первая мысль: "Неужели что-то такое реально может существовать?!"; вторая: "Ё-о, а с Танькой-то что там сделалось?!". Вихрем в голове проносятся кадры из фильма "Паранормальное явление"...Я: Тань, Таня, что там с тобой?!Т.: *гробовая тишина*Я: Таня, ответь!!!Т.: Ты чего орёшь?Я: Тьфу ты, блин, мать-перемать! Напугала!Т.: Чем, чудила?Я: Да у тебя там рёв какой-то неземной был, как будто оборотень перекидывается.Т.: Ааа... Да в шкафу книжном дверь очень скрипучая, а я её как раз той рукой открывала, в которой телефон держу...Хохотали потом минут 15, как только всю родню не разбудили. Но тот самый момент "рёва" не забуду, пожалуй, никогда - уж слишком всё совпало в тот момент, нарочно не придумаешь.

Ключевые слова: Ночь рёв оккультизм подруга авторская история

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