Кукла

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:47

Lynx Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:47 by

Собственно, кукол я не боюсь. Но был один случай - подруга подарила куклу. Странный выбор для подарка, ну да ладно. Кукла очень красивая, эдакая девочка лет 10, в красивом платье и фарфоровым лицом, с темными вьющимися волосами, глаза большие, карие, с пушистыми ресничками, нежный румянец на щечках - как живая!Простояла у меня несколько лет в квартире, а потом я поняла, что она мне не нравится. Уж больно лицо у нее было реалистичное, взгляд как у живой девочки, в какой угол своей комнаты не отойдешь, кажется, что на тебя смотрит, следит за тобой. Возможно, страхи были подпитаны фильмами о куклах-убийцах.Отдала ее родителям, причину не объяснила, вернее, сказала, мол, как-то странно, что у молодой девушки куклы. Спустя какое-то время случился в квартире моей ремонт, и я временно переехала к родителям - в комнату, где жил тогда мой брат-студент. Напротив дивана, на котором спала я - шкаф, и на нем моя старая знакомая. Ну, привет-привет.Через несколько дней я вспомнила, почему я так не люблю ее: тот же куклячий взгляд, который "ловит" тебя уже с некоторой укоризной: "Бросила меня, да?".Ночь, заснуть не могу, решаю повернуть куклу, только чтоб на меня не "смотрела". Залезла на стул, развернула градусов на 70 и спать. Просыпаюсь, только открываю глаза и сразу ловлю ее взгляд - она в прежнем положении! В мистику не верю, но как-то жутковато стало. Может, мама доставала что-то со шкафа и случайно ее повернула? Опять залезаю на стул, опять разворачиваю куклу лицом к входу. На следующее утро - блин, та же фигня! Опять она на меня смотрит! Списываю на случайность (на то, что кому-то зачем-то что-то там понадобилось и не раз), третий раз залезаю на шкаф и уже не так решительно поворачиваю ее. Еще одна ночь, просыпаюсь и первым делом с опаской смотрю на шкаф - куклы нет! Вот тут реально стало не по себе.У родителей спрашиваю - ничего не знают, да и вообще не помнят, чтобы она стояла. Брат мой тогда приходил поздно (когда я уже спала), а уходил рано (когда я еще спала), совмещал учебу, работу, ночные клубы, личную жизнь. Ему точно не до глупых розыгрышей. Я уже стала иногда представлять, как кукла спряталась где-нибудь за диваном, поджидает меня.Дня через три открываю шкаф-кладовку на балконе и чуть не присела от неожиданности - стоит на полке, на уровне моих глаз, смотрит своими куклячими глазами! Тут я брату своему рассказываю, а его пробивает на нервный смешок:- Блин! Это ты ее поворачивала в мою сторону! Она мне всегда не нравилась, уснуть под ее взглядом не мог! Думал, пусть хоть в тот угол комнаты смотрит (на диван, где сплю я). Прихожу домой ночью, сразу спать ложусь, замечаю - а кукла на меня смотрит. Я ее дважды поворачивал, а на третий раз не вытерпел и убрал ее на балкон.Автор - rusvod17.

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