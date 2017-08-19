Странности дома

Странности домаЭто было в 2014 году, была зима, точней, январь. Мама и папа уехали в магазин. Я остался один дома, я, как всегда, залипал в своём старом, но верном ноуте.
Я смотрел какие-то видео, как вдруг мне послышалось, что в ванной включился кран. Я же, как любитель ужасов, сделал по-хитрому... Короче, врубил телек чуть ли не на всю громкость. И на ноуте громкость убавил. Но всё же мне стало любопытно, правда ли, что в ванной включился кран. Я сделал всё тихо - и правда! Кран в ванной работал, я не на шутку испугался и подумал: "Ну его нафиг. Не пойду я туда".
Спустя минут 30 судьба сыграла со мной злую шутку. Как вы думаете, что произошло? Я думаю, вы догадались... Короче, я захотел в туалет.
Я тогда терпел-терпел, но понял, что надо добежать до туалета, и там уже думать. Я тогда сказал про себя:
- Короче, надо двигать.
Когда я доходил до туалета, кран выключился, и знаете, что странно? То, что, когда я подходил к туалету, свет там горел. Свет там, ё-моё, горел, я аж чуть не подпрыгнул. Я быстро сделал свои дела. И свет в ванной горел, вот тут-то я и понял, что чего-то тут не так. Я выключил везде свет и побежал в свою комнату.
Я сразу взял телефон и позвонил родителям, ответил только папа. И знаете, что он тогда сказал?
- Сынок, что случилось?
- Вы скоро приедете?
- Через часик примерно.
- А можете побыстрей?
- Да ты чего, маленький, что ли, вроде через год в армию топать, а ты там просишь, чтоб мы приехали...
Я бросил трубку.
Я также продолжил смотреть видео в ютубе, и, к счастью, ничего страшного не происходило.
Спасибо за внимание.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:52
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 16:52 by gutis789Просмотров: 71Комментарии: 2
Ключевые слова: Кран ванна свет авторская история