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Несерьезные истории

Странности дома

Это было в 2014 году, была зима, точней, январь. Мама и папа уехали в магазин. Я остался один дома, я, как всегда, залипал в своём старом, но верном ноуте.

Я смотрел какие-то видео, как вдруг мне послышалось, что в ванной включился кран. Я же, как любитель ужасов, сделал по-хитрому... Короче, врубил телек чуть ли не на всю громкость. И на ноуте громкость убавил. Но всё же мне стало любопытно, правда ли, что в ванной включился кран. Я сделал всё тихо - и правда! Кран в ванной работал, я не на шутку испугался и подумал: "Ну его нафиг. Не пойду я туда".

Спустя минут 30 судьба сыграла со мной злую шутку. Как вы думаете, что произошло? Я думаю, вы догадались... Короче, я захотел в туалет.
Я тогда терпел-терпел, но понял, что надо добежать до туалета, и там уже думать. Я тогда сказал про себя:
- Короче, надо двигать.

Когда я доходил до туалета, кран выключился, и знаете, что странно? То, что, когда я подходил к туалету, свет там горел. Свет там, ё-моё, горел, я аж чуть не подпрыгнул. Я быстро сделал свои дела. И свет в ванной горел, вот тут-то я и понял, что чего-то тут не так. Я выключил везде свет и побежал в свою комнату.

Я сразу взял телефон и позвонил родителям, ответил только папа. И знаете, что он тогда сказал?

- Сынок, что случилось?
- Вы скоро приедете?
- Через часик примерно.
- А можете побыстрей?
- Да ты чего, маленький, что ли, вроде через год в армию топать, а ты там просишь, чтоб мы приехали...

Я бросил трубку.

Я также продолжил смотреть видео в ютубе, и, к счастью, ничего страшного не происходило.

Спасибо за внимание.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:52
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 16:52 by gutis789Просмотров: 71Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Кран ванна свет авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:25
0
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Комментариев: 9 763
Жизнь в общем то странная штука, особенно если свет сам включается, кран работает тоже сам по себе.) От таких ужасных событий не мудрено и в туалет сходить, облегчить так сказать мучения нервных рецепторов.)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#2 написал: Estellan
Сегодня, 04:42
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1446|0)
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Комментариев: 1 816
Ну я даже не знаю. Как-то слишком мало информации по сути. Что такое? Откуда? История места? К чему тут диалог по телефону?
Неужто в наше время взрослые люди серьезно такого боятся?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
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