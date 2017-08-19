Странности дома

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:52

Причина: Изменён раздел.

gutis789 Просмотров: 71 Комментарии: 2 +1 Вчера, 16:52 by

Это было в 2014 году, была зима, точней, январь. Мама и папа уехали в магазин. Я остался один дома, я, как всегда, залипал в своём старом, но верном ноуте.Я смотрел какие-то видео, как вдруг мне послышалось, что в ванной включился кран. Я же, как любитель ужасов, сделал по-хитрому... Короче, врубил телек чуть ли не на всю громкость. И на ноуте громкость убавил. Но всё же мне стало любопытно, правда ли, что в ванной включился кран. Я сделал всё тихо - и правда! Кран в ванной работал, я не на шутку испугался и подумал: "Ну его нафиг. Не пойду я туда".Спустя минут 30 судьба сыграла со мной злую шутку. Как вы думаете, что произошло? Я думаю, вы догадались... Короче, я захотел в туалет.Я тогда терпел-терпел, но понял, что надо добежать до туалета, и там уже думать. Я тогда сказал про себя:- Короче, надо двигать.Когда я доходил до туалета, кран выключился, и знаете, что странно? То, что, когда я подходил к туалету, свет там горел. Свет там, ё-моё, горел, я аж чуть не подпрыгнул. Я быстро сделал свои дела. И свет в ванной горел, вот тут-то я и понял, что чего-то тут не так. Я выключил везде свет и побежал в свою комнату.Я сразу взял телефон и позвонил родителям, ответил только папа. И знаете, что он тогда сказал?- Сынок, что случилось?- Вы скоро приедете?- Через часик примерно.- А можете побыстрей?- Да ты чего, маленький, что ли, вроде через год в армию топать, а ты там просишь, чтоб мы приехали...Я бросил трубку.Я также продолжил смотреть видео в ютубе, и, к счастью, ничего страшного не происходило.Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Кран ванна свет авторская история

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