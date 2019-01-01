Туалетный

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sniff Просмотров: 56 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:17 by

Евдоким сидел под ванной, чесал босую грязную пятку и жаловался сам себе на нелегкую судьбу.Собственно, жил он вполне прилично: в отдельном помещении, с горячей водой и белым унитазом, но признавать этого не хотелось по причине врожденного пессимизма."Ну вот, как это получается, - бубнил Евдоким. - У Федьки вон какие хоромы, одних диванов-кроватев скока, под любым живет, как барин. А тут ютись, как пес, под ванной! Федька шиколад трескат, молоком запиват, а мне и сухарика не кинут! Сиди, мол, мыло с шампунЯми ихними нюхай! Обозлюсь вот да наплюю им в шампунЯ-то! И пусть облысеют потом!"В приоткрытую дверь ванной протиснулась плюшевая тушка кота Мишеля, британец что-то тащил в зубах. Положив это что-то на пол, кот подмигнул желтым глазом: "Что, Евдоша, без настроения?" - "Да какое уж тут настроение, - обрадованно начал туалетный. - Когда Федька этот..."Кот не дал ему договорить: "Вот ты на Федю ругаешься, а он тебе конфету передал, шоколадную". Евдоким покосился на гостинец: "Маленькая какая-то, скупердяй, этот Федька! Ладно, давай уже! И это... иди... А то у меня тут дела, некогда с тобой прохлаждаться".Кот вальяжно прошествовал к двери, а Евдоким спрятал конфету в свою замусоленную шляпу и, кряхтя, полез в заначку. В самом дальнем закоулке, за ножкой ванной, у него стояла чекушка, стыренная из хозяйских новогодних запасов. "А эти слепошарые еще удивлялись, куда она подевалась".Через пять минут туалетный уже шлепал огородами на соседнюю улицу, что возле речки. Там на лодочной станции жил его старый приятель, Спасательный Филантропий.

Ключевые слова: Домовой кот конфета авторская история

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