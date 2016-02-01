Страшная сказка (Пятничная рассказявка №301)

Летяга Просмотров: 27 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 09:06 by

— Что-то ты мне не нравишься.Мать пристально окинула дочь взглядом.— Дай-ка лоб пощупаю.— Ну, мам!Не слушая возражений, мать притянула к себе девушку и приложилась губами ко лбу. Взяла в ладони лицо дочери и заглянула в глаза. Голубая радужка была прочерчена жёлтыми прожилками, зрачки большие, словно от настойки белладонны, казались тёмными дырами, а белки оплели красные корни вздувшихся сосудиков.— Так я знала. И опять не вовремя! Думала, ты еще неделю продержишься.Дочь сделала жалостливое лицо, словно извиняясь.— Собирайся.В большую корзину мать сложила кусок вяленого мяса, десяток пирожков, бутылку с молоком и мешочек с хрустящими сухими стеблями зверобоя.— Бегом к бабке. Посидишь у неё в этот раз. Пока приступ не пройдет, даже не думай возвращаться. Поняла?Девушка согласно кивнула, скорчив грустную рожицу. Только в глазах плясали довольные огоньки.— И смотри мне! — мать погрозила ей пальцем. — Не уматывай старушку. Она уже не в том возрасте, чтобы за тобой бегать как угорелая.Женщина чмокнула дочь в щеку и обняла, прижав к груди. Отстранилась и накинула на голову дочери красный капюшон.— Ну, мам!— Не мамкай мне! Знаешь же правило. Хочешь, чтобы тебя Старый Хрыч отчитывал?— Ладно....— Всё, поторопись. А то стемнеет скоро.Мать ещё постояла, смотря вслед фигурке, уходящей в сторону темного леса, скрутила пальцы в фигуру от сглаза и пошла обратно в дом.— Привет! Что ты делаешь здесь в такое время?Он встретил незнакомку на тропинке посреди леса. Любая девушка её возраста испугалась бы, когда дорогу преградил здоровенный седой мужик, с двумя рукоятками мечей за спиной. Но только не она.— Здесь может быть опасно.Мужчина старался говорить дружелюбно, но девушке, кажется, было всё равно. Покрасневшие, как от долгого плача, глаза смотрели отстранённо и холодно.— Куда ты идёшь? Скоро станет совсем темно, заблудишься.— Я к бабушке. Вот пирожки несу. Тут рядом.Девушка облизнула пересохшие губы и, чуть откинув красный капюшон, провела тыльной стороной ладони по лбу, стирая капельки пота, словно вокруг был не прохладный осенний вечер, а летний жаркий полдень.— Может, тебя проводить? Тут, говорят, оборотни водятся.— Не надо, — голос стал резкий, лающий, — я сама.— Как хочешь.Мужчина отступил с тропы и шутливо поклонился, пропуская девушку. Она коротко кивнула и быстрым шагом пошла прочь, оставляя за собой шлейф запахов зверобоя и жимолости.Он чуть постоял, раздумывая, а затем двинулся вслед за странной незнакомкой.Тропинка и правда вывела к аккуратному домику. Седому показалось, что в дверь юркнула серая волчья тень, несущая что-то в зубах. Он прибавил шаг и, подойдя к двери, коротко постучал.— Заходи, — отозвался каркающий старушечий голос, — дёрни за веревочку, дверь и откроется.Дёрнув, как было сказано, мужчина вошел. За столом сидела старуха, морщинистая и дряхлая, в чёрном траурном платье и красном капоре. Рядом, с ужасом уставившись на вошедшего, застыла статуей девушка в красном капюшоне.— Кто ты, добрый юноша?Бабка расплылась в улыбке, показывая желтые, но крепкие не по годам зубы.— Ведьмак я, бабушка.— Хто?— Охотник на нечисть.— Да ты шо! Неужто в нашем лесу кто завелся?— Оборотень, говорят.— Эт кто так брешет? Отродясь тут не водилось никакой дряни.— Дровосеки, — пожал плечами седой, — те, что у Серой речки лес рубят.Старуха скривилась, как от уксуса.— Брешут. Эти ироды только и могут, — бабка сбилась и пристально обвела гостя взглядом, — чаю хочешь? Устал с дороги?— Не откажусь.Услышав ответ ведьмака, внучка хозяйки побледнела и спрятала руки за спину.— Садись, садись. Сам себе наливай, вон только что заварила. Уж не обессудь, не настоящий. Так, травки всякие, что сама насобирала.“Чай” пах зверобоем, жимолостью и еще десятком лесных запахов.— Оборотни, говоришь?Старуха смотрела насмешливо, крутя в руках пустую чашку.— Угу.Ведьмак мимоходом окинул комнату взглядом и задержался на портрете на стене. Из тёмной рамы угрюмо смотрел мужчина в красном колпаке и длинным кинжалом в руках. Заметив интерес гостя, бабка хихикнула.— Муж мой, покойный. Красная стража, может, слышал? До капитана дослужился. Ох, и любил выпить подлец. Может, и пожил бы еще, если бы не злоупотреблял.Ведьмак залпом допил кипяток из кружки, показавшийся сейчас ледяным, и встал, собираясь уходить.— Спасибо за гостеприимство. Скорее всего, тут и правда нет никаких оборотней. Так и передать лесорубам?Взгляд старухи стал из насмешливого суровым.— Пусть не переходят Серую речку, тогда и оборотни мерещиться не будут. А коли будут лес валить за ней — сами виноваты. Места там дикие, волков много.Седой кивнул и вышел. Закрывая дверь, он услышал, как облегченно вздыхает девица.Ночевать ведьмак устроился под старым дубом. Смотря в огонь, охотник на нечисть корил себя последними словами. Как можно было брать заказ у лесорубов? Ведь именно из этих мест набиралась Красная стража — телохранители князя Дивьежского и мастера лесной войны, наводившая ужас своими засадами, ночными вылазками и беспрецедентной жестокостью. Их символами были красные шапероны и знамя, с которого скалил пасть красноглазый волк. По углам шептались, что они оборотни, взятые князем под руку в обмен на кровавую клятву верности.Ведьмак поёжился. С одним оборотнем он бы справился. Даже с двумя, если это старая волчица и щенок. Но что делать со сворой, которая бросится в погоню? Да и за что их убивать? Легче объяснить дровосекам, что пересекать границу древнего леса смертельно опасно. И что не надо цепляться к местным, носящим на голове красные головные уборы, родовой знак местного клана оборотней.Показалось, из дальних кустов на него смотрят две пары жёлтых волчьих глаз. Мгновение, и они бесшумно исчезли. Мужчина завернулся в плащ и прикрыл глаза. Рукоять серебряного меча холодила ладонь, охраняя засыпающего хозяина.Он проснулся с рассветом. Рыхлый серый туман плыл над поляной. Рядом с потухшим костром стояла корзинка, где под вышитым платком прятались пирожки с капустой. А рядом лежал пучок зверобоя — лучшего зелья, чтобы отпугнуть оборотня. Или облегчить приступ наследственной ликантропии у девушки, ещё не умеющей её контролировать.Автор: Александр Котобус Горбов.

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