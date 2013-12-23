Гадание в бане

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:32

rakshi-volchiza Просмотров: 68 Комментарии: 5 +3 Вчера, 15:32 by

Бабушкина версия.После Нового года мы гадали на женихов. Сапог кидали за ворота, птиц кормили, под блюдечки смотрели. Но было одно самое страшное гадание. В нём участвовали только самые смелые девушки. Нужно было дойти до заброшенной бани с выбитым окном. И в это самое окно показать голую задницу. Если суждено в этот год выйти замуж, банный попу погладит. В общем, и страшно, и смешно, и писк, и веселье!Подошла бабушкина очередь. А она как узнала суть гадания - отказываться стала. "Не буду так гадать!" Подружки на неё ругаются. Она на своим стоит.И тут как завоет внутри бани, как затопает! Пришлось бабушке идти гадать. Подходит к бане и слышит: "Жениха твоего Лёшенька зовут. Глаза синие, как небо! А теперь беги отсюда!" Бабушка взвизгнула и рванула бежать.Но банный оказался прав, вскоре она познакомилась с дедушкой, его, действительно, Алексеем зовут. И глаза у него ярко-синие! Дедушка красиво ухаживал за бабушкой, и вскоре они поженились. Откуда банный мог всё знать?Дедушкина история.Сразу после Нового года мы с парнями узнали, что девушки идут гадать в заброшенную баню. Решили их напугать. Спрятались там заранее.Слышим: идут! Ждём подходящего момента и слушаем их разговоры. И тут в окно просовывается голая задница. Гладенькая, аккуратненькая, Иван не выдержал, ласково так погладил. Дальше пошло веселее. Какие задницы не нравились - те не трогали.Некоторые парни своих девушек узнавали - так никого другого не подпускали, сами наглаживали. Мне Маричка давно нравилась. Слышу её голос рядом. Сердце ёкнуло. Чувствую: волнуется, не хочет позориться. Так я в окно, как её шаги заслышал, сразу имя своё прошептал и как заору: "Беги!" Она и прыснула бегом через огороды.Дедушка бабушку потом всю жизнь так оберегал. Обещал живым с войны вернуться и выполнил! Обещал белые ночи показать и на белоснежной машине покатать. Сводил в Санкт-Петербург и подарил ей Волгу, тогда таких машин ни у кого в Мостовой не было.Только тайну банного ей не раскрывал. А нам с братом рассказал по большому секрету.

Ключевые слова: Баня банник гадание на суженого смех

Другие, подобные истории: