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Несерьезные истории

Гадание в бане

Бабушкина версия.

После Нового года мы гадали на женихов. Сапог кидали за ворота, птиц кормили, под блюдечки смотрели. Но было одно самое страшное гадание. В нём участвовали только самые смелые девушки. Нужно было дойти до заброшенной бани с выбитым окном. И в это самое окно показать голую задницу. Если суждено в этот год выйти замуж, банный попу погладит. В общем, и страшно, и смешно, и писк, и веселье!

Подошла бабушкина очередь. А она как узнала суть гадания - отказываться стала. "Не буду так гадать!" Подружки на неё ругаются. Она на своим стоит.

И тут как завоет внутри бани, как затопает! Пришлось бабушке идти гадать. Подходит к бане и слышит: "Жениха твоего Лёшенька зовут. Глаза синие, как небо! А теперь беги отсюда!" Бабушка взвизгнула и рванула бежать.

Но банный оказался прав, вскоре она познакомилась с дедушкой, его, действительно, Алексеем зовут. И глаза у него ярко-синие! Дедушка красиво ухаживал за бабушкой, и вскоре они поженились. Откуда банный мог всё знать?

Дедушкина история.

Сразу после Нового года мы с парнями узнали, что девушки идут гадать в заброшенную баню. Решили их напугать. Спрятались там заранее.

Слышим: идут! Ждём подходящего момента и слушаем их разговоры. И тут в окно просовывается голая задница. Гладенькая, аккуратненькая, Иван не выдержал, ласково так погладил. Дальше пошло веселее. Какие задницы не нравились - те не трогали.

Некоторые парни своих девушек узнавали - так никого другого не подпускали, сами наглаживали. Мне Маричка давно нравилась. Слышу её голос рядом. Сердце ёкнуло. Чувствую: волнуется, не хочет позориться. Так я в окно, как её шаги заслышал, сразу имя своё прошептал и как заору: "Беги!" Она и прыснула бегом через огороды.

Дедушка бабушку потом всю жизнь так оберегал. Обещал живым с войны вернуться и выполнил! Обещал белые ночи показать и на белоснежной машине покатать. Сводил в Санкт-Петербург и подарил ей Волгу, тогда таких машин ни у кого в Мостовой не было.

Только тайну банного ей не раскрывал. А нам с братом рассказал по большому секрету.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:32
Вчера, 15:32 by rakshi-volchizaПросмотров: 68Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Баня банник гадание на суженого смех

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:47
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1409|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 3 973
Но ведь они были счастливы. Банный, да не банник)))
А какое парням раздолье от этого гадания smeh
Сегодня, просто праздник несерьезных историй ++++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Tigger power
Вчера, 17:52
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1973|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 694
Ой, какая здоровская история!))) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:38
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2451|0)
Публикаций: 1 291
Комментариев: 8 838
Та же песня.....Источник - взято с интернета. - с какого??? Где ссылка на источник, на страницу интернета??? Эх, нет на Вас бывшего главного редактора Лунх....точно бы без указания источника не вышла бы история в публикацию. А по истории всё замечательно) Неплохое гадание на суженого, ребята развлекались от души))) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#4 написал: rakshi-volchiza
Вчера, 22:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 955
Цитата: Сделано_в_СССР
Та же песня.....Источник - взято с интернета. - с какого??? Где ссылка на источник, на страницу интернета??? Эх, нет на Вас бывшего главного редактора Лунх....точно бы без указания источника не вышла бы история в публикацию. А по истории всё замечательно) Неплохое гадание на суженого, ребята развлекались от души))) +

Все поняла. Учту. Больше так не буду. Кстати - редактор YuliaS сделала мне замечание в ПС.
Зарегистрирован: 23.05.2012
  
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:25
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2451|0)
Публикаций: 1 291
Комментариев: 8 838
Цитата: rakshi-volchiza
Цитата: Сделано_в_СССР
Та же песня.....Источник - взято с интернета. - с какого??? Где ссылка на источник, на страницу интернета??? Эх, нет на Вас бывшего главного редактора Лунх....точно бы без указания источника не вышла бы история в публикацию. А по истории всё замечательно) Неплохое гадание на суженого, ребята развлекались от души))) +

Все поняла. Учту. Больше так не буду. Кстати - редактор YuliaS сделала мне замечание в ПС.

Я думаю, она проявила великодушие к Вам, и предупредила конечно, что первый и последний раз....я её понимаю. И Вас.) Тем более, что при добавлении истории на сайт, имеется информация:

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Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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