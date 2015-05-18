Гурман

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:02

Причина: Авторская стилистика сохранена

Raffine Просмотров: 894 Комментарии: 12 +17 Сегодня, 06:01 by

В общем, молодая семья с маленьким ребёнком проживает в частном доме покойной бабушки (мамы отца семейства). Сноху свекровь в своё время приняла как родную. Да и вообще пенсионерка была мировая: бодрая, юморная, ездила на мотоцикле с люлькой, научила сноху гнать самогон.От чего умерла — не знаю.Утром, когда жена и ребёнок ещё спали, отец семейства обнаружил на кухне открытую духовку, а на обеденном столе разбросанные ножи и вилки. Ребёнок — совсем мелочь — под подозрение не попадает, но парень бегом в детскую — там разбросаны карандаши. И вот увидел он, что из этих карандашей выложено слово "мне". Вернувшись на кухню, присмотрелся к столовым приборам — ими было написано "дай".Жену разбудил — та не при делах.Долго думали, что и кто это. Бабушку (умершую недавно) вроде и вспомнили, но пакостить — вообще не про неё. Друзьям рассылали фото посланий, кто советовал батюшку пригласить, кто домового задобрить. Но не понятно: "дай мне" — что дать? Кому?Прошло несколько дней, уже и подзабылось. Сноха зашла в комнату свекрови (комнатой не пользовались) и на столе увидела, выложенное церковными свечками, которые до этого лежали в бабушкином шкафу, слово "сыру". То есть, "дай мне сыру".Чем всё закончилось — не знаю.

Ключевые слова: Домовой бабушка надписи сыр авторская история

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