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Несерьезные истории / Истории из жизни

Гурман

В общем, молодая семья с маленьким ребёнком проживает в частном доме покойной бабушки (мамы отца семейства). Сноху свекровь в своё время приняла как родную. Да и вообще пенсионерка была мировая: бодрая, юморная, ездила на мотоцикле с люлькой, научила сноху гнать самогон.
От чего умерла — не знаю.

Утром, когда жена и ребёнок ещё спали, отец семейства обнаружил на кухне открытую духовку, а на обеденном столе разбросанные ножи и вилки. Ребёнок — совсем мелочь — под подозрение не попадает, но парень бегом в детскую — там разбросаны карандаши. И вот увидел он, что из этих карандашей выложено слово "мне". Вернувшись на кухню, присмотрелся к столовым приборам — ими было написано "дай".

Жену разбудил — та не при делах.
Долго думали, что и кто это. Бабушку (умершую недавно) вроде и вспомнили, но пакостить — вообще не про неё. Друзьям рассылали фото посланий, кто советовал батюшку пригласить, кто домового задобрить. Но не понятно: "дай мне" — что дать? Кому?

Прошло несколько дней, уже и подзабылось. Сноха зашла в комнату свекрови (комнатой не пользовались) и на столе увидела, выложенное церковными свечками, которые до этого лежали в бабушкином шкафу, слово "сыру". То есть, "дай мне сыру".
Чем всё закончилось — не знаю.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:02
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:01 by RaffineПросмотров: 894Комментарии: 12
+17

Ключевые слова: Домовой бабушка надписи сыр авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 06:27
+5
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Комментариев: 3 246
Надо было проанализировать: бабушка была знатным сыроедом или нет? Тогда домовой или другой какой дух:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:44
+2
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Комментариев: 8 737
Надо было в комнате свекрови сыру положить и посмотреть, съела или нет.))) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:34
+2
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Публикаций: 69
Комментариев: 3 926
Сначала несколько дней дать поломать голову домочадцам , а потом "сырууу". Вот же кто-то не мог без сыра.
Жаль, история какая-то оборванная. Свекровь на мотоцикле гоняла, а про пищевые предпочтения и не ясно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Лист лавровый
Сегодня, 07:37
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 128
Это был Рокки из "Чип и Дейл спешат на помощь")))))
Зарегистрирован: 11.05.2018
#5 написал: Летяга
Сегодня, 07:43
+2
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Публикаций: 625
Комментариев: 7 780
Цитата: зелёное яблочко
история какая-то оборванная

Так ведь через третьи руки дошла она до нас. Зато никаких левых подробностей нет. И красочных описаний, к делу отношения не имеющих.
Странная история. У нас вот относительно недавно подобная была, там нечто с рассказчицей ореховой скорлупой переписывалось, причем чуть ли не в режиме реального времени))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#6 написал: roksi
Сегодня, 08:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 386
Ишь ты сыроед какой!!!+++
Зарегистрирован: 21.04.2011
 
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 08:34
+3
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Репутация: (1966|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 644
Может таким образом бабуля просила чтобы за нее подали в церковь нищим и голодным, тем более церковными свечками напоследок - откуда главное столько) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#8 написал: Ерема
Сегодня, 10:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 194
Я сути не улавливаю, если честно. За загадочность поставлю + и пойду додумывать, что это могло быть)).
Зарегистрирован: 29.06.2018
#9 написал: marzzz
Сегодня, 11:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (431|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 5 739
Я бы попросила "сыр", а не "сыру". Может, не дописала "сыруЮ" и ещё он слово?
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#10 написал: Joss
Сегодня, 12:13
+1
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Репутация: (219|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 045
Потрясающе !
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#11 написал: conjure one
Сегодня, 13:50
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Комментариев: 2 255
Ежели этот некто гурман, то, по идее, должно быть продолжение послания. Может, где-то есть приписка "с плесенью") +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#12 написал: Минди
Сегодня, 14:32
+1
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Публикаций: 4
Комментариев: 941
Жуть. А историю про переписку скорлупой от фисташек я помню . Страшнее всего то, что не знаешь, кто или что это. Можно построить массу версий и догадок, от этого и жутко. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
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