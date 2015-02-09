Ясновидящая

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:31

Причина: Добавлен раздел.

Баба Клава Просмотров: 586 Комментарии: 15 +15 Сегодня, 15:31 by

До чего иногда доводит жизнь... Экстрасенсом стать можно в любой момент, как нефиг делать. Мне вот тоже однажды довелось. Рассказать? Ну, поехали...Все началось с того, что моя близкая приятельница купила дачу. Совсем недалеко от Питера, в довольно крупном и известном поселке. Места те были мне хорошо знакомы, моя бабушка жила в двух остановках на электричке оттуда, и в этот поселок всегда ездила побродить по магазинам. Поскольку я до самой школы жила там же, то мне приходилось везде бывать вместе с ней. Ах, воспоминания...Я маленькая девочка, мне, наверно, всего лет пять. Сижу у нас в саду на качелях. Сегодня с утра все какие-то не такие, даже завтраком меня не накормили. Народ какой-то незнакомый тут путается, даже несколько милиционеров приехало и скорая помощь. Бабушка плачет, дедушке тетя-врач уколы делала. Я видела. Говорят, что дядя Коля застрелился. Дядю Колю я знаю, это мой дядя, брат мамы. А вот что такое "застрелился"? Не понимаю. Может, мама приедет и меня покормит?Что же никто на меня внимания не обращает? Вот кто-то идет. А... Это тетя Света, жена дяди Коли. Плачет чего-то, села на скамейку под сиренью и сама с собой говорит: "Что же мне теперь делать? Такой хороший парень..."Ничего не пойму, что происходит? Во... Помаду по лицу размазывает. Откуда она взялась, эта тетя Света? Неделю ее не было...Что происходило дальше, моя память умалчивает. Помню, где-то через год у нас дома снова начались какие-то неурядицы. Почти каждый день бабушке вызывали «скорую», приезжали врачи и опять делали уколы, в доме невкусно пахло лекарством "от сердца", а дедушка и вовсе куда-то делся. Мама сказала, что он в больнице. Так продолжалось где-то с год. Потом меня мама забрала жить в город, потому как я поступила в школу.Дедушка умер, я его больше так и не увидела, а у бабушки я гостила теперь только на каникулах. И опять мы ездили в тот поселок побродить по магазинам. Я делала это с удовольствием, ведь бабушка всегда покупала мне мороженое. А в глазах ее была грусть. Особенно когда мы проходили мимо магазина с яркой и красивой вывеской "КНИГИ".Я тянула бабушку за рукав и просила зайти туда и купить мне книжку или что-то из игрушек. Но она всегда быстро выдергивала руку и уходила мимо. И всегда произносила только одну фразу: "Там Светка!" Сперва я не понимала, что она имеет ввиду, а когда стала постарше, поняла, что в этом магазине уже много лет работает та самая тетя Света, жена моего дяди Коли, который застрелился. Только я не знала причин, почему бабушка ее избегает. Да и незачем мне это было тогда знать, маленькая еще была.Ясность пришла намного позже, когда мне было лет 15. Я стала задавать вопросы, и мама мне попыталась что-то объяснить. Дело в том, что эта тетя Света однажды хорошо гульнула от дяди Коли, ну, а он пошел на чердак и застрелился из охотничьего ружья. А через полгода эта Света подала в суд на бабушку с дедушкой и пыталась отсудить долю в их доме, принадлежащую когда-то ее покойному мужу. Наследства захотела.Эта тяжба продолжалась долго и стоила жизни дедушке и здоровья и нервов бабушке. Но наши победили! Суд постановил, что дом Светка не строила, и даже муж ее не строил, он тогда пацаненком еще был. В общем, дядину долю отдали его родителям. После этого бабушка и не хотела видеть свою бывшую невестку, и поэтому в ее магазин мы не ходили. А потом бабушка умерла, и я вообще перестала бывать в тех краях.А тут на тебе! Новость. Моя подруга Ира купила дачу! Я в первые же выходные махнула туда посмотреть. Как же без меня-то? Выхожу из электрички, и первое, что я увидела, это магазин. Книжный. Все тот же, на том же месте, только вывеска другая, посовременнее. Ну, как тут не зайти? Конечно, зайду! И зашла.Первое, что мне там бросилось в глаза, это продавщица. Да нет. Наверное, я специально ее и искала глазами, только признаться себе не хочу. И это была она. Да, та самая тетя Света, неизменная продавщица и моя бывшая родственница. Надо же, до сих пор работает. Конечно, она уже не похожа на ту 25-ти летнюю красотку в коротком платьице и туфлях на высоком каблуке, которая сидела на скамейке под сиренью и размазывала сопли по щекам. И это неудивительно, ведь прошло около 20 лет.Сейчас она больше напоминает тётку, не молодую, толстую, одетую в какой-то уродский синий балахон и что-то жующую из-под прилавка. На голове химия "мелким бесом", а взгляд наглый, выискивающий, презрительный такой. Меня она, конечно, не узнает ни за что, ведь в последний раз она меня видела, когда мне было лет 6. И я решила этим воспользоваться...Я тихонько подошла к прилавку, встала и пристально стала глядеть на нее. Смотрю: Света зашевелилась, начала интересоваться, что я хотела. Я протянула ладонь в ее сторону и опустила глаза в пол. Тетка запаниковала, начала орать, чтоб я убиралась, иначе она вызовет милицию. А я ей так спокойненько и говорю:- Ты чем думала, когда мужу изменяла? Грех на тебе! За его смерть ты отвечать будешь. Недолго осталось, на пороге уже. Иди в храм и кайся, что довела парня, и он застрелился.Смотрю: моя красавица на стенку позади себя оперлась, рот открыла и мычит. Я, недолго думая, стала продолжать:- Дай руку!Она молча протянула ее через прилавок. Я ладонью над ее рукой поводила и говорю:- Светлана. Тебя зовут Светлана.Смотрю, а она башкой трясет, налицо все симптомы паркинсонизма: тут и слезотечение, и слюнотечение, и тремор в конечностях появился. Я говорю:- А со стариками-то ты, Света, зачем так? Их собственный дом отобрать хотела? Нет? Только треть дома? Это тебя не освобождает от ответственности! Бегом в храм, завтра же! На коленях отмаливай все, что сделала, иначе беда тебя ждет неминуемая, и очень скоро. Слезами умоешься! Свекор твой из-за твоих выходок помер. Это уже вторая смерть на тебе! Представляешь, что с тобой будет? Но, видать, Господь милостив, и специально меня сюда сегодня завел, чтобы я тебя на путь праведный вывела. Не зря мне про тебя сразу "информация" пошла. И не тяни, сказала, беда будет, все к тебе вернется!И тут я демонстративно развернулась и ушла, потому как побоялась разоржаться, как лошадь, на весь магазин. Рожу этой Светы надо было видеть! Да и пара покупателей в зале были, те тоже рты пораскрывали и с интересом наблюдали за происходящим. Хорошо, хоть не вмешивались. Я вышла из магазина, тут же взяла такси и уехала, назвав нужный адрес.Приехав, рассказала все подруге, мы хорошо словили "ха-ха". А наутро решили сходить и проверить, исполнила ли Светка мой наказ. Поехали на станцию, магазин был закрыт. Видать, Светка была тут единственным продавцом. Тут же у витрины стояли бабки, продающие всякую всячину из огорода. Мы давай их расспрашивать, почему магазин закрыт. А они начали рассказывать всякие чудеса:- Ой, дочиньки, чавось давеча было тута... Женчина одна, экстрасент из телевизера вчера к Светке, хозяйке-то магазина ентова, приезжала! Из космосу пошла волна, и ентой женщине бог повелел поехать сюда и Светке-то все передать. Все ее грехи рассказала и даже имена и фамилии назвала. Теперича Светка в монастырь собравши и магазин свой закрыла. Истиная правда, дочиньки, то ли Клашка, то ли Машка свидетель, она была сама в магазине и все видала. А женщина-то эта, экстрасент, сразу пропала. Вот только тут стояла, Светку придпредила и исчезла, как будто и не было ее!Мы с Ирой послушали эти бредни и ушли. Купили бутылку шампанского и выпили ее в саду. А чего? Разве плохо получилось? Может, еще одну душу я спасла, а может, и не одну. Сплетни по поселку расползаются быстро, покается Светка и спасется, а глядя на нее, и еще кто-нибудь задумается.Вот такая вот у меня получилась история. Немного грустная, немного веселая. Длинноватая, конечно, но спасибо, что прочитали. Мне приятно.

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