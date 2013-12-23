История в подвале

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:59

Стигандр Просмотров: 137 Комментарии: 4 +8 Вчера, 15:59 by

Меня пригласили как художника-гравёра выполнить работу. Нанести портрет и текст на могильный памятник. Я ждал этого предложения и с удовольствием согласился. Работать предстояло в подвале одного детского реабилитационного центра. В этом подвале был стол, на котором лежал сам памятник, был свет общий и направленный. Под ногами мягкий грунт, рядом с входом в подвал невысыхающая лужа, которую без труда можно было перешагнуть. Неудобство вызывали лишь очень низкие потолки. Из-за неровности грунта в некоторых местах подвала можно было стоять, только если пригнуться. В других местах можно было выпрямиться во весь свой рост, но психологически потолки всё же давили. Несколько дней, а точнее вечеров, я приходил в этот подвал. Сроками я не был зажат, поэтому работал, особо не напрягаясь. Никто меня не беспокоил, страха и сильного дискомфорта я не ощущал. Правда, когда выходил из подвала, хотелось выпрямиться, вдохнуть полной грудью и высоко поднять голову.Территория хоть и была огорожена лёгким стальным забором, но центральные ворота закрывались только на ночь, таким образом, на территорию центра всегда мог кто-то зайти из жителей близлежащих домов. По периметру центра стояли скамейки и лавочки. И вечерами там, вполне вероятно, могла собираться местная молодёжь, которую, однако, я сам так ни разу и не увидел.Кто-то рассказывал, что ночью в этом центре появляются призраки детей. Но то ночью. Я же до ночи никогда не задерживался. К тому же, насколько я знал, этот центр не был предметом пристального внимания на паранормальности. Район был спальный, а энтузиастов-исследователей не было и вовсе.Был тёплый летний вечер. Старая деревянная дверь, оббитая железным листом, ведущая из подвала, была приоткрыта, через эту щель я видел серо-голубой воздух и слышал голоса маленьких птичек и каких-то девушек. Через эту дверь я и приходил в подвал, через неё и выходил. Я уже собирался завершать работу, как голоса девушек, не прекращавшиеся уже пару часов, приблизились к выходу из подвала. Моя гравировочная машинка характерно трещала. Этот тихий треск можно было без труда услышать снаружи. Свет ламп мог быть виден с улицы из приоткрытой двери. Меня охватило небольшое волнение, хоть я и с места не сдвинулся.Голоса эти звучали на протяжении всего вечера: однотонные, малоразборчевые, такие, которые могут убаюкать человека, притупить его бдительность. И вот эти голоса приблизились. На слух этих голосов было три, один голос, который, никогда не прекращался, спустился в приямок подвала (дверь открывалась наружу). Обладательницу этого голоса я не видел, но был уверен, что она за этой дверью. Две другие, без сомнения, стояли выше на асфальте.Следующее, что я услышал, испугало меня по-настоящему! Я услышал сильный звук выливающейся воды! Первое, что пронеслось у меня в голове, было то, что меня хотят затопить! Именно меня! Эти девушки усыпили мою бдительность своими малоразборчевыми голосами, сунули в приямок толстый шланг и выливают воду! Вот откуда невысыхающая лужа под дверью! Что меня ещё больше испугало и насторожило, - это тот факт, что голоса продолжали звучать так же, как и раньше, как будто ничего не происходило. Эти голоса не описывали происходящее, в них не слышались советы и указания, кому что делать и куда подавать и где что держать! (Когда слышишь, как комментируют свои или чужие действия, как-то спокойнее). Здесь же, такое ощущение, что голоса были как будто записаны на магнитофон!Быстро я метнулся к двери с мыслями: «Стойте! Я же здесь!» Но это были только мысли! Оказавшись лицом перед дверью, я замер! Неужели это то, что мне только сейчас пришло в голову?! Одна девушка сидит снаружи, потому что голос идёт снизу, остальные стоят чуть выше! И звук выливающейся воды тоже находится снизу. Но где же шланг? Да никакого шланга нет! Одна из девушек, сливающая воду, вовсе не её сливает, она справляет свою нужду! (Так я подумал). И делает это на глазах у своих собеседниц! И делает это, не напрягаясь, не прерывая с ними своего диалога! Но позвольте?! Я же здесь! Я же буду выходить из подвала! Они не могли не знать, что в подвале кто-то работает, ведь свет и звук должны были их об этом предупреждать.Я в гневе сильно ударил ногой приоткрытую дверь! Дверь открылась на одну четвёртую! «Что-то» помешало ей открыться совсем! Голоса мгновенно стихли! В полной тишине с такой же силой дверь вернулась обратно, впечатавшись в свой родной проём так глубоко, как, наверное, никогда не захлопывалась! Секундное моё замешательство, и снова моя нога открывает эту дверь! На этот раз уже полностью! Удивительно, но никого нет! Я бы поверил, что это были призраки, но лужа выдаёт жизнь! Я не дал им закончить свой диалог! Если это не призраки, то они, скорее всего, убежали очень, очень быстро и главное - тихо! (Оценивая расстояние до ближайшего угла здания, за которым можно было бы скрыться, я понял, что сам бы я так не смог). Думаю, что я их напугал! Но, если подумать, то ведь и они меня тоже.

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