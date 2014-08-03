Держатель свечек

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 41 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:16 by

Держатель свечек (народное предание)Среди разного рода суеверий и народной молвы о потусторонних предметах и явлениях в лике домового, лесного духа, лунного человека, жердяя, заглядывающего в окно умирающим, бродячего пустынника у могильной ограды, свирепого волка в полнолуние, несчастной падчерицы пруда с рыбьим хвостом вместо ног и всяких других представителей мистического мира встречается тот, о ком не принято рассказывать детям и которым нельзя пугать совсем юных созданий, зазевавшихся в поздний, осенний час у камина.Речь пойдёт о странном и весьма загадочном человеке, чей образ фольклор обошёл стороной, но человек этот имеет такое же право на необъяснимое существование, как и все остальные создания, порождённые суевериями и ставшие неотъемлемой частью потусторонней действительности.Этот человек имеет характеристическое свойство: он абсолютно лишён всякого стыда и совести. И похоже, что страсти земные и плотские удовольствия давно покинули его сердце, нисколько не тревожа его неведомый дух.Человек этот выполняет свою особенную роль среди людей, населяющих нашу грешную землю испокон веков. Он каждую ночь держит свечки у изголовья тех, кто в пылу своих вожделений абсолютно не замечает ничего, что происходит вокруг.По народным преданиям, держатель свечек выглядит сам, словно длинная жёлтая свеча. Лицо его, будто литое из воска, бледно. Длинные рыжие волосы почти сходят до плеч. Один чёрный глаз – сильно прищурен, а второй – синий, наоборот – раскрыт до предела. Кажется, что этот человек вечно смотрит в замочную скважину. Он держит свечки.Он подсвечивает ими то тут, то там. Но делает это так мастерски осторожно, что никто никогда почти не успевает заметить его присутствия. А если некто краем глаза случайно успевает заметить что-то постороннее, то списывает это на игру воображения в ночной темноте.Человек держит всяческие свечки. Иногда он держит всего лишь одну маленькую свечку, которая догорает ещё до того, как первые лучи озаряют верхушки деревьев и подглядывают в незанавешенные окна. Иногда он подолгу держит целые подсвечники для нескольких свечей.Но, так или иначе, что бы он ни держал – будь то маленький догорающий огарок или большой канделябр, свечи рано или поздно погаснут. Он знает об этом лучше всех на свете.Человек этот является очень редко земным обитателям на глаза. Он понимает всю бренность бытия, и поэтому не спешит привносить каплю дёгтя в бочку сладкого мёда, напоминая лишний раз тем, кто предаётся утехам, что минует их чаша вечного счастья.Но если вдруг некто, один из сладострастных участников ночного фестиваля по каким-либо душевным мотивам и терзаниям останется на долгое время неспящим, а другой – погрузится в объятия Морфея, то Держатель Свечек может показаться на глаза. Как правило, он выходит из зазеркалья, расположенного недалеко от спального места, либо заплывает в комнату из окна. А ежели дело происходит вне помещения, то гость воплощается во весь рост из водоёма или просто из воздуха, разреженного лунным светом.У Держателя Свечек нельзя ничего спрашивать и просить совет или что-любо изменить. Можно только посмотреть на свечку, чтобы лицезреть воочию – сколько осталось ей гореть. Держатель Свечек не сможет заменить свечку или заставить её гореть более ярко, равно как и погасить свечу раньше времени – не в его власти. Своим явлением из потустороннего мира он показывает – сколько уже сгорело вашей свечи и сколько ей осталось гореть до конца. Вы можете попробовать вероломно погасить свечу в его тонких руках или же наоборот – зажечь новую. Но это не приведёт ни к чему. Пламя свечи символизирует ваше душевное состояние. Если вы захотите резко порвать узы, но свеча ещё горит – то вы всё равно, пребывая уже в одиночестве, будете испытывать терзания и сомнения до того момента, пока свечка не догорит сама по себе. Верно и обратное явление – если попытаетесь зажечь свечу заново, которая уже догорела, вы уже не будете испытывать отрады с тем человеком, который всё ещё рядом с вами.Затем Держатель Свечки с видом невозмутимого манекена растворяется в полумраке безмолвно, оставляя вас наедине с вашими мыслями.

Ключевые слова: Свечки ночь любовь темнота авторская история

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