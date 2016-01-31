Прямо внизМне снятся собаки, мне снятся звери.
Мне снится, что твари с глазами как лампы,
Вцепились мне в крылья у самого неба,
И я рухнул нелепо, как падший ангел.
Я не помню паденья, я помню только
Глухой удар о холодные камни.
Неужели я мог залететь так высоко
И сорваться жестоко, как падший ангел?
Я пытался быть справедливым и добрым.
И мне не казалось ни страшным, ни странным,
Что внизу на земле собираются толпы
Пришедших смотреть, как падает ангел.
И в открытые рты наметает ветром
То ли белый снег, то ли сладкую манну,
То ли просто перья, летящие следом
За сорвавшимся вниз, словно падший ангел.
Прямо вниз!
Туда, откуда мы вышли в надежде на новую жизнь.
Прямо вниз!
Туда, откуда мы жадно смотрели на синюю высь.
Прямо вниз...
Наутилус Помпилиус (Вячеслав Бутусов) - Как падший ангел.
Вчера, 21:29 by LynxПросмотров: 68Комментарии: 1
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