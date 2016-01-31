Прямо вниз

Lynx Просмотров: 68 Комментарии: 1 +7 Вчера, 21:29 by

Мне снятся собаки, мне снятся звери.Мне снится, что твари с глазами как лампы,Вцепились мне в крылья у самого неба,И я рухнул нелепо, как падший ангел.Я не помню паденья, я помню толькоГлухой удар о холодные камни.Неужели я мог залететь так высокоИ сорваться жестоко, как падший ангел?Я пытался быть справедливым и добрым.И мне не казалось ни страшным, ни странным,Что внизу на земле собираются толпыПришедших смотреть, как падает ангел.И в открытые рты наметает ветромТо ли белый снег, то ли сладкую манну,То ли просто перья, летящие следомЗа сорвавшимся вниз, словно падший ангел.Прямо вниз!Туда, откуда мы вышли в надежде на новую жизнь.Прямо вниз!Туда, откуда мы жадно смотрели на синюю высь.Прямо вниз...Наутилус Помпилиус (Вячеслав Бутусов) - Как падший ангел.

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