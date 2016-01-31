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Страшные Арты

Прямо вниз

Мне снятся собаки, мне снятся звери.
Мне снится, что твари с глазами как лампы,
Вцепились мне в крылья у самого неба,
И я рухнул нелепо, как падший ангел.

Я не помню паденья, я помню только
Глухой удар о холодные камни.
Неужели я мог залететь так высоко
И сорваться жестоко, как падший ангел?

Я пытался быть справедливым и добрым.
И мне не казалось ни страшным, ни странным,
Что внизу на земле собираются толпы
Пришедших смотреть, как падает ангел.

И в открытые рты наметает ветром
То ли белый снег, то ли сладкую манну,
То ли просто перья, летящие следом
За сорвавшимся вниз, словно падший ангел.

Прямо вниз!
Туда, откуда мы вышли в надежде на новую жизнь.
Прямо вниз!
Туда, откуда мы жадно смотрели на синюю высь.
Прямо вниз...

Наутилус Помпилиус (Вячеслав Бутусов) - Как падший ангел.

Прямо вниз
Вчера, 21:29 by LynxПросмотров: 68Комментарии: 1
+7

Ключевые слова: Ночь глаза твари крылья ангел падение авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Вчера, 21:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 230
Картина будто символичная. В ней есть страсть и глубокий смысл. Мне нравится.
Почему - то навевает мысль о жертвоприношении confounded
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
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